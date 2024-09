J’étais à l’Université McGill, samedi. Je ne vous ai pas vu?! Ou étiez-vous? Il y avait de l’action là-bas. Voua avez tout ratez. Il y avait des gens très sympathiques, surtout des jeunes, naturellement.

Mais, ils ont besoins de nous, de notre appuie. Le génocide fait rage! C’est atroce! Car Trudeau finance Israël, avec l’argent de NOS taxes. Et pour Gaza? Rien! C’est même illégal de supporter la Palestine!

Même Legault appui Israël. Il a ordonné le démantèlement de l’occupation, disant que c’était une propriété privé!? Ce n’est pas le cas! Cette propriété n’appartient pas à l’université. Elle appartient à la nation Mohawk! Surprise, surprise!

En plus, la Nation mohawk appuie la Nation palestinienne, une autre nation autochtone. Vous voyez comme on est mal renseignez par nos réseaux fake news, RC et TVA, etc. sur lequel tout le monde se fie!?

Déjà, trois pays reconnaissent l’État palestinien, l’Irlande, l’Espagne et la Norvège. Mais pas le Canada!? Naturellement, Israël a laissé exploser sa colère avec des bombes canadiennes, tuant des centaines de civiles, pris au piège. Si ce n’est pas du terrorisme ça!?

Vous voulez savoir pourquoi Trudeau et Biden appuient Israël à cent pourcent? C’est écrit dans l’histoire de la création de l’état d’Israël. Ça s’est fait avec le sang, le terrorisme et l’expropriation d’un autre peuple, Européen, celui là.

En 1917, le Royaume-Uni et le Canada, et le Baron Rothschild de France, ont certifiés, en cachette, (des Arabes qui étaient leurs alliés = Laurence d’Arabie) la déclaration Balfour; permettant au peuple Juif de partout dans le monde, l’établissement en Palestine d’un foyer national ! On donnait des terres, qui ne leur appartenaient pas! Ensuite, en 1945, l’ONU a repris la patate chaude en proposant au Royaume-Uni de (partager ?) la Palestine en deux états! Sans le consentement des Palestiniens!

Et voilà ou on en est! Maintenant, il faut se demander, qui sont les terroristes? Et qui a raison Tout un peuple est en train de crever sous nos yeux! Et on ne fait rien. Oui, c’est un autre complot. Qu’es qu’on peu faire? On peu aller démontrer notre appuie au peuple Palestinien qui souffrent sous les bombes canadiennes avec l’appuie de Trudeau à son ami Netanyahou, le criminel!

John Mallette

Le Poète Prolétaire