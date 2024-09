Démystifier les mythos avec Antoine Gigal entre autres…

Pour exploser les mythes, les mensonges, les dogmes et les doctrines ;

J’estime, pour ma part, très important, voire capital, de démystifier les mythos racontés depuis trop longtemps notamment en anthropologie et c’est pour cette raison que je m’attache à lire mais aussi à relayer (grâce notamment au blog ami Résistance71 qui traduit depuis 2010 en français) et le plus souvent en version PDF que je réalise de Clastres, Sahlin, Graeber, Demoule, Patou-Mathis, Ezzat bien sûr, et James C. Scott qui arrive dans ce format très bientôt.

Et sur ce blog en tout cas, je rajoute les historiens et archéologues tels que ; Steven Newcomb, Peter D’Errico, Sand, Pappé, Zinn et Means car ils vont tous dans le même sens et démontrent que le dogme orthodoxe évolutionniste affirmant que ; L’État est le stade évolutif obligé de la Société Humaine » n’est que cela : un dogme sans fondement historico-anthropologique.

D’ailleurs le Manifeste Politique de Résistance71 = MANIFESTE POUR LA SOCIÉTÉ DES SOCIÉTÉS synthétise, pour moi, très bien tout cela et tente de populariser les notions de société CONTRE l’État et surtout de complémentarité relationnelle pour y parvenir.

Et c’est en appui de ce travail de longue haleine, et pour le rendre accessible au plus de gens possible que nous avons pu constater combien le format PDF était un véritable outil pour créer cette société parallèle, celle des associations libres fédérées, boycotter le système et institutions de manière exponentielle au nombre de gens rejoignant les associations libres…

Et pour ensuite en permettre une diffusion, la plus large possible, sur nos différents réseaux et lectorat car nous pensons, les uns et les autres, que tout ce qui participe du développement de l’humanité DOIT être accessible à tous et gratuitement.

Car dire qu’il n’y a pas de solution au sein de ce Système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais, est une chose… C’est pourquoi nous le prouvons à chaque opportunité.

Comme, il me semble, avec cette vidéo de Madame Antoine Gigal ci-dessous ;

Révélations fracassantes d’un Directeur de département au Ministère des Antiquités égyptiennes, Dr. Haled Saadi : une ville de civilisation datée de 15 000 ans dans le sud Sinaï à Eïn Hadar dans la zone des Nuwamis, et plusieurs sites avec « traces de civilisation » datant de 150 000 à 500 000 ans en Égypte…. C’est donc une remise en question des datations officielles par l’archéologie officielle en Égypte !

Et donc, comme avec le Dr. Ashraf Ezzat, qui ne dit jamais, dans aucune de ses publications, livre, vidéos ou travaux de recherche que l’histoire de la bible est une invention. Mais prouve juste que la location GÉOGRAPHIQUE de cette histoire n’est pas la bonne. Et qu’il ne faut pas chercher en Égypte ou en Palestine des traces de l’ Exode ou du Palais de Salomon mais dans le Sud de l’Arabie Saoudite et au Yémen, on comprend bien, ainsi, que la guerre au Yémen, guerre qui implique l’Arabie Saoudite aux côtés d’Israël et vice versa, n’est nullement menée par hasard. Puisqu’Ezzat traite de plus la question des « Racines juives de la culture takfirie » et je rajoute pour appuyer son propos, le dossier sur l’Opération « Tapis Volant » qui a consisté à rapatrier, de 1949 à 2016, tous les juifs du Sud Yémen, en Israël… ICI & LÀ. Ce qui démontre bien que le Yémen est un point stratégique (contrôle de ce qui entre et sort du Golfe persique) et est aussi le berceau historique réel de la tribu sioniste, cela Ezzat le démontre de manière argumentée à la page 10 et suivantes du PDF N° 3 de 64 pages, dans sa dernière version complète ► Traduction de la bible & Escroquerie historique.

Sur la Guerre au Yémen ;

Le soutien logistique en arme de la France ► https://francais.rt.com/international/51678-yemen-potentiel-soutien-militaire-francais

http://www.france24.com/fr/20180320-yemen-vente-armes-francaises-arabie-saoudite-france-complice-crimes-guerre

Yémen : les forces progouvernementales pénètrent dans l’aéroport de Hodeïda

L’opération a commencé mardi après l’arrivée de « grands » renforts de troupes, au septième jour d’une offensive contre les rebelles qui occupent Hodeïda depuis 2014. Source Le Monde du jour, 19/06/2018.

Bien entendu tous les gens que j’ai cités plus haut sont diabolisés afin de discréditer la portée de leur propos, et nous qui les relayons par ricochet, aussi…

Donc, créons une chaine de diffusion de ces pépites de vérité qui surgissent tant bien que mal du fatras idéologique qu’est devenu la société du spectacle entretenue par les peuples eux-mêmes en acceptant par démission de leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie désormais aux abois, et qui nous le voyons bien, perd totalement les pédales. Par nos échanges et nos relayages car c’est en se donnant à lire et par nos lectures combinées que nous affutons notre propre réflexion, dans l’espoir et notre capacité, nous la minorité, ceux d’en bas à gauche, de faire de 2018 ► L’Année Zéro d’une prise de conscience politique collective et de créer cette SOCIÉTÉ des SOCIÉTÉS, HORS ÉTAT et ses institutions, CONTRE LE TRAVAIL & SES LOIS ; et dans UN MONDE SANS ARGENT !

Parce qu’on s’en fout d’être diabolisé, avec ;

Soyons des petits détonateurs supplémentaires, disséminés de par le monde, pour faire éclater la vérité à la tronche de la malfaisance régnante, que nous savons être Le Vatican, La City de Londres et Washington D.C.

Devenons tous des chercheurs de vérité et comme exprimé dans ce proverbe persan ;

Le chercheur de vérité qui voyage suffisamment devient le chemin

Car et malheureusement « Le déni est la plus prévisible des réponses humaines. »

Pour exploser les mythos, en version PDF et donc en lecture, téléchargement et/ou impression gratuits ;

PDF N° 26 ► Théorie russo-ukrainienne de l'origine abiotique profonde du pétrole : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pétrole (abiotique)…



Biotique ou abiotique : La vraie-fausse crise pétrolière ou la pseudoscience au service du contrôle énergétique par scarcité induite

"Dans un monde de mensonge universel, dire la vérité est un acte révolutionnaire."

~ George Orwell ~

~ George Orwell ~



PDF N° 39 ► À propos d'un 11 septembre nucléaire, mai 2018