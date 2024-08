Les lecteurs doivent se rappeler qu’aucun service de renseignement étranger, en particulier un service de renseignement aussi mondialement connu que le SVR, ne fait jamais de déclarations publiques sur des questions étrangères d’importance juste pour le plaisir.

L’agence de renseignement extérieur russe SVR a publié un autre rapport sur des changements politiques prétendument imminents à Kiev, affirmant cette fois que les États-Unis envisagent l’ancien ministre ukrainien de l’Intérieur Arsen Avakov comme remplaçant potentiel de Zelensky. En conséquence, ils ont ordonné aux ONG affiliées de préparer l’espace d’information nécessaire pour faciliter son ascension et travailleraient avec des membres de l’opposition à cette fin. Ce dernier rapport fait suite à plusieurs rapports de l’année écoulée qui ne se sont pas encore concrétisés :

* 12 décembre 2023 : « Il ne faut pas se moquer de la prévision de Narychkine selon laquelle l’Occident remplacerait Zelensky »

* 22 janvier 2024 : « Pourquoi le SVR publierait-il sa prédiction sur un remaniement bureaucratique imminent en Ukraine ? »

* 7 mai 2024 : « La Russie espère influencer le processus de changement de régime potentiellement imminent de l’Ukraine, soutenu par les États-Unis »

Le SVR a également publié le 20 juin un rapport à ce sujet, qui n’a pas été analysé séparément comme les trois précédents, mais qui affirme une fois de plus que l’ancien commandant en chef Valery Zaluzhny « est considéré comme le candidat le plus approprié » pour remplacer Zelensky. Leur dernier rapport sur Avakov, censé être maintenant prêt pour ce poste, est donc sorti du champ gauche, mais il s’appuie sur la tendance à sensibiliser publiquement à ce qui est présenté comme les plans d’ingénierie politique des États-Unis en Ukraine.

Il convient de s’interroger à ce stade sur la véracité de leurs rapports antérieurs, car rien de ce qu’ils ont affirmé à cet égard ne s’est encore produit, ce qui peut alors aider à évaluer l’exactitude de ce rapport. Il y a plusieurs explications à cela, la première étant que leurs informations étaient exactes, mais les États-Unis ont ensuite changé leurs plans après que SVR les ait révélés. La deuxième est que les informations qu’ils ont obtenues étaient au moins partiellement inexactes, tandis que la troisième est qu’ils essaient d’influencer les événements à Kiev.

En réalité, une combinaison de ces trois explications est la plus probable. Les lecteurs doivent se rappeler qu’aucun service de renseignement étranger, en particulier un service de renseignement aussi mondialement connu que le SVR, ne fait jamais de déclarations publiques sur des questions étrangères d’importance juste pour le plaisir. Chacun de leurs rapports cités avait manifestement une arrière-pensée, indépendamment de leur exactitude, qui était d’influencer les événements à Kiev ainsi que les perceptions de la société civile et de l’élite en Ukraine et en Occident.

En ce qui concerne le premier motif, la Russie voulait soit semer la méfiance entre les États-Unis et l’Ukraine et entre Zelensky et d’autres personnalités, soit, elle voulait déjouer les plans qu’ils ont révélés en forçant les États-Unis à les modifier afin d’éviter de donner raison à la Russie en les laissant se dérouler comme prévu. En ce qui concerne la seconde, elle est inextricablement liée à la première moitié susmentionnée, mais concerne également les efforts visant à amener les Ukrainiens et les Occidentaux moyens à favoriser la fin de la guerre par procuration de l’OTAN contre la Russie.

Vu sous cet angle, on peut dire que l’objectif présumé du SVR d’influencer les événements à Kiev aurait pu être couronné de succès dans au moins certains des cas rapportés, précisément parce qu’aucun de ce qu’il avait prédit ne s’est réalisé, bien que cela reste bien sûr le domaine de la spéculation et que les critiques l’appelleront, comme on pouvait s’y attendre, « copium ». Le succès du deuxième objectif présumé est plus difficile à évaluer en raison du manque de sondages fiables, en particulier en Ukraine, sans parler de tout moyen de relier directement les rapports du SVR à l’évolution des attitudes.

Sur la base de cette perspicacité, bien qu’il soit impossible d’évaluer la véracité du dernier rapport du SVR selon lequel Avakov serait prêt à remplacer Zelensky, il sert néanmoins à faire avancer les objectifs politiques et de soft power qui ont été décrits. Dans ce cas, la Russie veut soit semer la méfiance entre les États-Unis et l’Ukraine et entre Zelensky et les personnalités mentionnées, soit, ou veut que les États-Unis retirent Avakov de la course pour quelque raison que ce soit, qu’il s’agisse d’envisager quelqu’un d’autre ou de maintenir cyniquement Zelensky en place.

Sur le front du soft power, cette affirmation renforce la perception parmi les Ukrainiens et les Occidentaux que des problèmes se préparent entre les États-Unis et l’Ukraine et entre l’élite de cette dernière, ce qui pourrait rendre les gens moyens moins confiants dans la capacité de Kiev à remporter la victoire et donc les prédisposer aux pourparlers de paix. Le temps nous dira si Avakov remplace Zelensky ou non, mais comme cela a été écrit précédemment, le rapport du SVR pourrait encore atteindre certains de ses objectifs politiques, même si ce qu’il a affirmé ne se concrétise pas.