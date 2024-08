Le rôle des États-Unis dans l’éviction de l’ancienne Première ministre bangladaise Sheikh Hasina a des conséquences comparables pour la sécurité nationale de l’Inde, comme leur rôle dans l’éviction de l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch par le biais d’une révolution de couleur similaire il y a dix ans l’était pour la Russie.

Le Washington Post (WaPo) a cité des sources indiennes et américaines anonymes pour rapporter que « l’Inde a fait pression sur les États-Unis pour qu’ils fassent preuve de clémence à l’égard de la dirigeante bangladaise avant son éviction, selon des responsables », ce qui confirme ce qui a été analysé il y a un an sur la façon dont « la résistance signalée de l’Inde contre l’ingérence américaine au Bangladesh est motivée par des préoccupations de sécurité ». Il a également été observé l’été dernier que « la pression croissante de l’Occident sur le Bangladesh pourrait présager une ingérence à venir dans le nord-est de l’Inde », expliquant ainsi ce qui a poussé l’Inde à faire cela.

Selon le WaPo, « si l’opposition était autorisée à prendre le pouvoir lors d’élections ouvertes, les responsables indiens ont fait valoir (lors d’une série de réunions avec les États-Unis) que le Bangladesh deviendrait un terrain fertile pour les groupes islamistes constituant une menace pour la sécurité nationale de l’Inde. » Un conseiller anonyme du gouvernement indien a déclaré au média : « Il y a eu beaucoup de conversations avec les Américains où nous avons dit : « C’est une préoccupation centrale pour nous, et vous ne pouvez pas nous prendre comme partenaire stratégique à moins que nous n’ayons une sorte de consensus stratégique. »

Des responsables américains anonymes ont toutefois nié que leur rhétorique adoucie était due à la pression indienne, affirmant plutôt qu’elle faisait partie d’un « exercice d’équilibre » qui a même provoqué la colère de certaines personnalités bellicistes de l’administration. Le WaPo a ensuite écrit avec audace que « Alors que l’Inde est considérée par l’administration Biden comme un partenaire crucial dans la lutte contre la Chine, l’Inde elle-même est de plus en plus considérée par ses petits voisins d’Asie du Sud comme une puissance nationaliste agressive sous la direction du Premier ministre Narendra Modi ».

Ces accusations acérées s’alignent sur l’approche intransigeante de la faction politique libérale-mondialiste au pouvoir envers l’Inde, qui a été analysée ici plus tôt au printemps et évaluée comme étant due à leur fureur contre sa politique étrangère indépendante, en particulier envers la Russie. Ils ne peuvent pas admettre ouvertement leurs intentions hégémoniques, alors ils essaient plutôt de les déguiser avec une rhétorique ronflante pour donner l’impression que les États-Unis prennent maintenant le parti des opprimés régionaux contre l’intimidateur du quartier.

L’ancien chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis à Dhaka, Jon Danilowicz, qui a également été consul général au consulat des États-Unis à Peshawar, a doublé cette tournure en déclarant au WaPo que « les États-Unis ont construit leur relation avec l’Inde et ont cette tendance à s’en remettre à leurs souhaits dans la région, et cela n’était probablement nulle part plus évident que le Bangladesh. Mais le risque est comme celui de l’Iran de 1979 : si vous êtes perçu comme étant de connivence avec le dictateur, lorsque le dictateur tombe, vous devez rattraper votre retard.

La réalité est que les États-Unis ont joué un rôle majeur dans le changement de régime qui vient de renverser le Premier ministre bangladais Sheikh Hasina, comme expliqué ici. Danilowicz essaie donc de dérouter tout le monde en affirmant ridiculement que les États-Unis prenaient des ordres de l’Inde lorsqu’ils formulaient leur politique à l’égard du Bangladesh. Si tel avait été le cas, l’Inde n’aurait pas conseillé aux États-Unis de modérer leur rhétorique, pas plus que Hasina n’aurait accusé les États-Unis de comploter son éviction afin d’obtenir une base militaire.

L’analyse de l’été dernier sur le lien entre la pression occidentale sur le Bangladesh et les troubles dans les États du nord-est de l’Inde, qui pourraient faire avancer l’objectif des États-Unis de punir l’Inde pour sa politique étrangère indépendante, a également été justifiée dans l’article du WaPo. Ils ont cité un responsable anonyme d’un pays occidental qui leur a dit que leurs homologues indiens tiraient la sonnette d’alarme sur les conséquences régionales d’un changement de régime au Bangladesh depuis un certain temps.

Selon leurs propres mots, « C’était intense. Ils ont commencé à informer les gouvernements occidentaux que le Bangladesh pourrait devenir le prochain Afghanistan, que le BNP pourrait conduire à l’instabilité, à la violence et à la terreur. Le WaPo a ensuite ajouté pour mettre en contexte que « les responsables indiens disent qu’ils ont des raisons de se sentir brûlés par l’opposition bangladaise. Au milieu des années 2000, sous le règne des rivaux de Hasina, le BNP, des militants ont fait passer en contrebande des armes pour attaquer le nord-est de l’Inde et se sont entraînés dans des camps à l’intérieur du Bangladesh avec l’aide des services de renseignement pakistanais.

Ce qui avait jusqu’alors été le domaine de la conjecture instruite est maintenant ouvert au grand jour après que ce « journal de référence » a mis en lumière les divergences indo-américaines précédemment spéculatives sur le Bangladesh, selon les sources officielles anonymes qui leur ont parlé pour leur rapport. Le conseiller anonyme du gouvernement indien qui a été mentionné ci-dessus a résumé succinctement leurs politiques contradictoires en déclarant : « Vous l’abordez au niveau de la démocratie, mais pour nous, les problèmes sont beaucoup, beaucoup plus graves et existentiels. »

Vu sous cet angle, le rôle des États-Unis dans l’éviction de Hasina a des conséquences comparables pour la sécurité nationale de l’Inde, comme leur rôle dans l’éviction de l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch par le biais d’une révolution de couleur similaire il y a dix ans l’était pour la Russie, représentant ainsi une guerre hybride complémentaire Jeu de puissance. Les « bas-fonds mous » des deux grands pays au sein de leurs « sphères d’influence civilisationnelles » respectives ont été transformés en menaces non conventionnelles par l’ingérence américaine en guise de punition pour leurs politiques étrangères.

Le Bangladesh pourrait encore éviter le sort de l’Ukraine en devenant une marionnette américaine à part entière pour mener une guerre par procuration contre son voisin, car rien n’est prédéterminé en politique internationale, mais les dernières tendances suggèrent fortement qu’il va dans cette direction, et il sera difficile de modifier cette trajectoire. La diplomatie habile de l’Inde, y compris d’éventuels accords avec son élite militaire et des membres réceptifs de l’opposition, pourrait changer le destin du Bangladesh, mais le succès ne peut pas être tenu pour acquis, bien sûr.