La paix n’est pas au programme du scrutin de novembre aux États-Unis

par Caitlin Johnstone

La paix ne figure pas au programme du scrutin de novembre aux États-Unis. Les Américains votent pour la guerre rouge ou la guerre bleue. C’est tout. Ce sont les choix qui s’offrent à eux.

Je continue de voir des commentateurs libéraux comme George Takei essayer de présenter Kamala Harris comme la meilleure candidate pour apporter la paix au Moyen-Orient, alors qu’elle sort directement de l’administration qui a mis le feu à la région avec son bellicisme insensé.

Soyons clairs : La paix n’est pas au programme du scrutin de novembre. Les Américains votent pour la guerre rouge ou la guerre bleue. C’est tout. C’est le choix qui s’offre à eux.

Je le répète : La Paix. N’est. Pas. Au. Programme. Du. Scrutin. De. Novembre. Personne qui a une chance réelle de gagner ne va apporter la paix, parce que le président américain est un gestionnaire de l’empire américain, et que l’empire américain dépend d’un bellicisme constant.

Tout débat sur la question de savoir si Trump ou Harris est celui qui apportera la paix est absurde, car ni l’un ni l’autre ne l’est. C’est comme se disputer pour savoir quel vendeur de voitures pourrait commencer à distribuer des voitures gratuites – ce n’est pas le travail. Ce n’est pas ce que font les personnes qui occupent ce poste.



Il est stupéfiant de constater que, d’une manière ou d’une autre, les gens se sont laissés convaincre que Kamala Harris était la candidate de la paix, alors qu’elle n’a rien dit/fait pour l’indiquer.

Les électeurs américains doivent être le groupe démographique le plus stupide de la planète.

Les Américains ne votent pas sur les changements à apporter à la politique étrangère des États-Unis ; cela ne peut se faire que par le biais d’une action directe à grande échelle. Ces élections sont là pour donner aux Américains l’illusion d’un contrôle démocratique et pour qu’ils se sentent bien dans leur système politique afin qu’ils ne commencent pas à penser à une révolution. Tout est une question de sentiments, alors si vous voulez voter, votez de la manière qui vous fait le plus plaisir. C’est la seule raison d’être de ce spectacle.

Toute cette folie meurtrière ne prendra fin que lorsque suffisamment de personnes utiliseront la force de leur nombre pour y mettre fin, et les personnes n’utiliseront la force de leur nombre pour y mettre fin que lorsqu’un nombre suffisant d’entre elles se seront réveillées de leur coma induit par la propagande pour qu’un véritable mouvement révolutionnaire se mette en place.

C’est donc là qu’il faut se concentrer. Il ne s’agit pas de savoir pour quel dirigeant d’empire il faut voter, mais de semer les graines de la révolution en montrant au plus grand nombre que tout ce qu’on leur a appris à croire au sujet de leur pays, de leur gouvernement et de leur monde est un mensonge. Montrez-leur à quel point leurs dirigeants sont dépravés et à quel point ils se font baiser par des systèmes d’exploitation et de statu quo, et faites-leur savoir qu’un monde meilleur est possible.

Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire chaque jour pour aider à accomplir cela. Assister à des manifestations. Participer à des organisations militantes. Distribuer de la documentation, en ligne et hors ligne. Réaliser des vidéos. Créer des mèmes. Avoir des conversations. Aujourd’hui, j’ai vu la vidéo d’une jeune femme qui, dans un train, prononçait un bref discours sur le génocide à Gaza et distribuait des tracts. Tout ce que vous pouvez faire pour sensibiliser les gens à ce qui se passe réellement et au fait que les médias et les politiciens mentent à ce sujet.

La mauvaise nouvelle, c’est que ce n’est que lorsqu’une masse critique de personnes aura atteint un niveau de conscience suffisant qu’il y aura une réelle chance de changement significatif. Mais la bonne nouvelle, c’est que vous avez absolument le pouvoir d’œuvrer à l’élargissement de cette prise de conscience.

source : Caitlin Johnstone, sur https://reseauinternational.net/la-paix-nest-pas-au-programme-du-scrutin-de-novembre/