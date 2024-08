Les milliardaires vendent massivement ! Quelque chose se prépare

par MoneyRadar

La tech traverse une période de turbulences après des années de croissance. Le Nasdaq 100, dominé par les valeurs technologiques, a chuté de près de 9% en deux semaines. Les géants comme Nvidia, Meta et Tesla ont subi des pertes importantes. Cette baisse soulève des inquiétudes sur la rentabilité future de l’IA et la surévaluation des actions tech.

Nous analysons les causes de ce retournement, les prévisions des experts comme Warren Buffett et Michael Burry, et les scénarios possibles pour l’avenir. Découvrez les stratégies d’investissement recommandées face à cette situation et pourquoi il est crucial de garder une perspective à long terme dans le secteur technologique.

source : MoneyRadar