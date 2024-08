Des stations de recherche américaines au Pérou et ailleurs préparent la guerre biologique?

Le gouvernement américain a commencé à se préparer à la guerre biologique pendant la Seconde Guerre mondiale. Des armes biologiques ont été utilisées pendant la guerre de Corée contre la Corée du Nord et la Chine. En 1969, le président Nixon a mis fin à l’utilisation par les États-Unis d’armes biologiques à des fins offensives.

Les États-Unis se sont joints à d’autres pays pour approuver la Convention sur les armes biologiques, qui est entrée en vigueur en 1975.

Malgré cela, des agents américains ont introduit des micro-organismes qui ont nui à l’industrie agricole cubaine, par intermittence, des années 1970 aux années 1980. Ils ont introduit le virus de la dengue en 1981, provoquant ainsi une épidémie qui a tué 169 Cubains.

En 2001, l’administration George W. Bush a désavoué le protocole essentiel pour renforcer la CABT.

Un rapport de 2017 du groupe de réflexion latino-américain CEPRID fait état de centres de recherche virologique américains suspects en Équateur, de soldats brésiliens mourant d’une maladie infectieuse inconnue et de « centres de recherche situés dans des pays comme le Brésil, le Guatemala et le Panama. le Honduras, le Costa Rica, la République dominicaine, Haïti [et] le Guyana. Le rapport note l’existence au Pérou de laboratoires de recherche biologique américains opérant sous la façade du parrainage des universités locales.

« Ce qui est certain, dit le rapport, c’est que la recherche se poursuit et que de nouveaux virus sont créés ou qu’ils mutent pour devenir résistants à tous les vaccins connus. »

Des rapports sont apparus en 2015 sur un « laboratoire [au Pérou] pour le développement de la guerre bactériologique ». Il s’agissait d’un appareil exploité par une « unité de recherche médicale navale », par NAMRU-6.

À partir de la Seconde Guerre mondiale ou peu de temps après, les États-Unis ont exploité des NAMRU, de la première à la sixième, aux États-Unis et en Éthiopie, en Italie, en Asie du Sud-Est et au Pérou. Leurs objectifs variaient selon l’emplacement. Trois d’entre eux ont été abandonnés.

Officiellement, NAMRU-6, également connu sous le nom de NAMRU South, « recherche et surveille diverses maladies infectieuses ayant des implications militaires et de santé publique en Amérique centrale et du Sud ». Présent au Pérou depuis 1983, NAMRU-6 occupe un grand immeuble de bureaux et un laboratoire à Lima, ainsi qu’un laboratoire plus petit à Iquitos, sur le fleuve Amazone.

NAMRU-6 fait parler de lui ces jours-ci. Dans un article paru le 13 juin, la journaliste brésilienne Tereza Cruvinel constate une forte augmentation des cas de dengue au Pérou, au Paraguay, en Bolivie, au Brésil et en Argentine.

Décrit une résistance inattendue

Elle cite « un entomologiste d’un pays voisin » qui décrit une résistance inattendue du moustique Aedes Aegypti, vecteur du virus de la dengue, à des insecticides généralement efficaces. Elle souligne la référence de l’entomologiste à « un collègue chercheur » qui a abandonné le laboratoire américain NAMRU-South au Pérou, à cause d’« expériences là-bas avec la participation du Pentagone et de l’armée péruvienne ».

Elle note que les chercheurs y créent de nouvelles souches du virus de la dengue, « qui se propagent plus rapidement parmi les moustiques, avec une charge virale très élevée ». Cruvinel rapporte que « les médecins et les scientifiques d’Amérique latine soupçonnent la manipulation scientifique du moustique par des forces puissantes impliquant les États-Unis et l’industrie pharmaceutique ».

Dans son article, « US biological weapons », écrit en réponse à Cruvinel, le journaliste costaricain Jose Amesty affirme que « l’épidémie [actuelle] de dengue, qui est un record de maladies et de décès au Nicaragua, au Honduras et au Pérou, est liée à des expériences du Pentagone en 2023 visant à créer une souche modifiée de l’agent pathogène susmentionné ». Il cite comme source un « scientifique de Namru-Sud au Pérou qui, impliqué dans des expériences avec des souches de dengue, est désillusionné par les implications pour la santé de millions de personnes ».

Amesty note que le personnel travaillant à la NAMRU-6 au Pérou, pour la plupart des Péruviens, a dû prendre la nationalité américaine afin d’être poursuivi, si nécessaire, sous la juridiction des États-Unis et de « ne pas être responsable devant le système judiciaire péruvien ».

Amesty a appris de Gabriela Paz-Bailey, spécialiste de la dengue à la branche portoricaine des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qu’une nouvelle souche du virus de la dengue est apparue en 2023 au Pérou, une souche qui « se propage plus rapidement parmi les moustiques », les laissant avec une « charge virale élevée ». Et, « le niveau de dose de virus suffisant pour provoquer une infection a diminué dix fois. »

On peut supposer que c’est Amesty lui-même qui note qu’« un développement similaire d’un virus sur une si brève période serait impossible sans intervention humaine ». Il ajoute que « les Nord-Américains ont atteint un degré élevé de résistance aux insecticides de la part des moustiques, ce qui a réduit l’efficacité des mesures prises par les gouvernements nationaux pour éradiquer les insectes par fumigation ».

Paz-Bailey a informé Amesty que le laboratoire NAMRU-6 compte depuis longtemps sur « l’aide des insectes » pour concevoir des « mécanismes de prolifération du virus » à la fois au Pérou et ailleurs dans la région.

En 2016, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) du Pentagone a présenté son plan de mobilisation des « alliés des insectes » pour protéger les cultures des agriculteurs contre les catastrophes. Comme nous l’avons décrit, le programme « est prêt […] [d’utiliser] une thérapie génique ciblée pour protéger les plantes matures au cours d’une seule saison de croissance.

Les insectes transféreraient des virus

Les insectes transféreraient des virus génétiquement modifiés aux plantes où ils affecteraient le comportement des gènes d’une plante en croissance, par exemple, en augmentant son taux de croissance dans des conditions de sécheresse, de maladies des plantes ou d’utilisation de pesticides.

L’avènement du système CRISPR en 2012 a permis de développer ce programme impliquant des insectes. CRISPR, un outil relativement simple et facilement accessible, permet de modifier sélectivement l’ADN des organismes vivants.

Le projet de la DARPA a suscité des critiques, à commencer par un rapport publié dans la revue Science le 5 octobre 2018. Le titre était « Recherche agricole ou nouveau système d’armes biologiques ? »

Les auteurs ont appelé l’attention sur la Convention sur les armes biologiques. Ils étaient associés à l’Institut Max Planck et à l’Institut de droit international, tous deux en Allemagne, et à l’Université de Montpellier en France.

Une déclaration simultanée de ce rapport, de l’Institut Max Planck, s’est concentrée sur les possibilités de double usage : « Les résultats du programme Insect Allies pourraient être plus facilement utilisés pour la guerre biologique que pour un usage agricole de routine. » La déclaration suggérait qu’« aucune raison impérieuse n’a été présentée par la DARPA pour l’utilisation d’insectes comme moyen incontrôlé de disperser des virus synthétiques dans l’environnement ».

Le journaliste et militant pour la paix Bharat Dogra soutient que « le programme de la DARPA risque d’être perçu comme un programme de recherche sur la guerre biologique qui est justifié sur la base d’objectifs pacifiques déclarés… Cette perception erronée peut déclencher une tendance à des recherches similaires avec des implications de guerre biologique dans d’autres pays également.

Dogra observe également que les moustiques eux-mêmes, les insectes vecteurs, sont génétiquement modifiés en même temps que les virus qu’ils transportent. Il écrit : « Selon une étude réalisée en 2022 par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, depuis 2019, plus d’un milliard de moustiques modifiés ont été relâchés au niveau mondial, dans plusieurs pays. »

Le gouvernement américain entretient des installations dans le monde entier qui sont liées à la guerre biologique. Fort Detrick dans le Maryland, le centre historique des armes biologiques aux États-Unis, s’étend sur des centaines d’acres et est le lieu de travail de près de 8 000 employés militaires et civils.

Un réseau d’installations connexes exploitées par les États-Unis apparaît dans les pays frontaliers de la Russie occidentale. Leur rôle dans la surveillance et la facilitation de la transmission des maladies infectieuses par les insectes a été documenté. Des centres similaires existent en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

L’armée américaine pourrait développer des capacités offensives pour la guerre biologique. La nature du programme DARPA, les activités de NAMRU-6 au Pérou et le bilan des États-Unis en matière de non-respect de la BWC au cours des dernières décennies sont tous cohérents avec cette évaluation.

La prolifération aux États-Unis et à l’étranger d’installations américaines dédiées à l’étude des micro-organismes nocifs et de nouvelles voies de transmission est également suggestive. Enfin, l’émergence simultanée de la technologie CRISPR et la grande dispersion de ces activités semblent être plus qu’une coïncidence.

-Cet article a été publié pour la première fois dans le People’s World,