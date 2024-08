Par Moon of Alabama – Le 22 aout 2024

Il y a deux semaines, lorsque l’armée ukrainienne a commencé son incursion dans la région russe de Koursk, je m’attendais à ce que l’armée russe repousse les Ukrainiens en quelques jours. Cela n’a pas été le cas, car il a fallu du temps pour acheminer suffisamment de troupes vers cette nouvelle ligne de front.

J’ai également sous-estimé la taille de la force que les Ukrainiens avaient mise à disposition pour l’opération. On estime aujourd’hui qu’elle se situe entre 10 000 et 30 000 hommes.

Pour l’instant, l’attaque de l’armée ukrainienne a été en grande partie stoppée, bien qu’elle tente toujours d’étendre le terrain qu’elle tient dans une zone très rurale.

Quoi qu’il en soit, cette opération, même si elle se prolonge, n’a guère de sens.

Elle confère temporairement un surcroît de moral à l’armée ukrainienne et permet à Zelenski et aux commanditaires britanniques de cette opération de prolonger la guerre.

Le plan de Kiev n’est pas de négocier, mais de prolonger la guerre et de convaincre l’Occident de continuer à la financer. Cela aurait l’avantage de faire passer des milliards de dollars supplémentaires provenant de sources occidentales dans diverses poches à Kiev, dont Zelenski et Yermak encaisseraient la plus grande partie.

Mais tout cela se fait au détriment de la défense ukrainienne dans le Donbass.

L’incursion de Koursk a retiré tellement de troupes de la défense du Donbass que les lignes de front ne peuvent plus être maintenues. Elle a également détourné les rares munitions d’artillerie qui font désormais défaut aux défenseurs du Donbass. La défense ukrainienne dans le Donbass est en train de s’effondrer, les Russes s’emparant de plusieurs villages par jour.

Certains espéraient que la Russie détournerait ses troupes de l’attaque du Donbass vers Koursk. Mais l’opération de Koursk se déroule en territoire russe, où l’armée russe est autorisée à utiliser des unités de conscrits pour défendre le pays. Les conscrits ne sont pas autorisés à participer à l’opération en Ukraine. L’armée russe dispose ainsi d’une importante réserve qu’elle peut utiliser contre l’incursion. Elle devrait être suffisante pour y mettre fin.

Dès le début de l’opération, certains partisans de l’Ukraine avaient craint que l’incursion ne brise la défense du Donbass :

Tatarigami_UA @Tatarigami_UA – 14:23 UTC – 6 août 2024 La situation dans la direction de Pokrovsk est critique, avec des défenses effondrées dans plusieurs zones et qui doivent encore se stabiliser, en grande partie en raison d’un manque de personnel. Le détournement de près d’une brigade pour lancer un assaut sur l’oblast de Koursk, qui manque de sens stratégique, frise l’incapacité mentale.

Plusieurs médias occidentaux ont adopté un point de vue similaire :

La Russie cherche à transformer l’incursion dans Koursk en gains militaires (archivé) – New York Times Après avoir été initialement annoncée comme un brillant coup militaire, l’opération de Koursk pourrait finir par devenir un piège pour l’armée ukrainienne, selon ces analystes. En fin de compte, l’extension de la guerre à de nouvelles zones favorisera, au fil du temps, le camp disposant de ressources plus importantes, selon les analystes. Avec une population trois fois plus nombreuse et une base industrielle plus importante, ce camp reste la Russie.

Briefing militaire : L’incursion de Koursk met la pression sur l’est de l’Ukraine (archivé) – Financial Times Un commandant de brigade d’artillerie ukrainienne dans l’est de l’Ukraine a déclaré au Financial Times que l’avancée russe s’expliquait en partie par le fait que Kiev a déplacé ses maigres ressources vers le nord. Ses troupes devaient à nouveau rationner les obus pour leurs canons – pour la première fois depuis que l’aide américaine à l’Ukraine était bloquée par le Congrès – parce que les munitions avaient été réaffectées à l’incursion dans la région russe de Koursk. … Bien que Kiev ne commente pas les pertes, l’incursion a déjà eu un coût matériel : L’Ukraine a perdu au moins 51 pièces d’équipement militaire de valeur, dont des véhicules allemands Marder, des véhicules américains Stryker et des roquettes Himars, contre 27 du côté russe, selon le chercheur de renseignements Naalsio.

Zelensky est-il tombé dans le piège de Poutine ? – Newsweek « Il y a un risque d’extension excessive, de perte de personnel et de ressources précieuses et d’utilisation par Poutine d’un prétexte pour une nouvelle escalade », a déclaré Michael A. Witt, professeur de commerce international et de stratégie à la King’s Business School de Londres. … Emil Kastehelmi, expert militaire du Black Bird Group, société finlandaise d’analyse de renseignements en source ouverte, a déclaré que l’incursion risquait d’épuiser les précieuses réserves de l’Ukraine, qui a encore des problèmes de main-d’œuvre.

La Russie se rapproche d’une ville de l’Est malgré les succès de l’Ukraine ailleurs – Washington Post L’espoir que l’incursion de l’Ukraine en Russie réduise la pression sur le front oriental ne se concrétise pas, alors que les forces de Moscou s’approchent de Pokrovsk. Les militaires ukrainiens de la région de Pokrovsk affirment que l’incursion à Koursk n’a pas modifié l’attaque russe et que la pression s’est même accrue ces derniers jours.

De nombreuses autres sources, y compris des sources alternatives, font le même constat.

Je suis d’accord pour dire que l’incursion à Koursk, bien que réussie sur le plan tactique, n’a guère de sens sur le plan stratégique, car elle entraînera d’importantes pertes en hommes et en terrain dans le Donbass. Elle est également trop coûteuse pour les unités qui y participent.

Mais cela ne vaut que tant que l’Ukraine n’a pas une autre carte importante à jouer.

Se pourrait-il qu’elle dispose de plus de réserves ou d’astuces qu’elle pourrait utiliser ailleurs ?

J’en doute, car je ne vois pas où des réserves supplémentaires auraient pu être formées ni d’où elles pourraient provenir.

