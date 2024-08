le chat sort du sac : Northvolt rejettera du nickel dans l’air et du lithium dans la rivière Richelieu

Par Robert Bibeau.

Pendant que les écologistes attirent notre regard sur deux marécages (terres humides), douze grenouilles et trois tortues, la multinationale Northvolt, complaisante, rassure le petit peuple de la Montérégie et les environnementalistes de service, sur ses bonnes intentions environnementales.

C’est que le géant suédois de la batterie sait que l’enjeux est ailleurs et il lui sied que la populace ait le regard embrouillé par les écologistes. L’enjeux économique et environnemental de la bataille mondiale pour la production de batteries électriques pour voitures n’est pas dans les étangs grenouillant ni dans les terres humides en périphérie des centres urbains.

La multinationale suédoise Northvolt a choisi le Québec pour construire sa méga-usine de batteries à cause de la disponibilité de trois ressources essentielles à ce type d’industrie: l’eau en très grande quantité, l’électricité à bas prix, et les généreuses subventions gouvernementales (le cadeau étatique pourrait dépasser les 7 milliards de dollars canadiens pour le seul projet de McMasterville au Québec). https://www.lapresse.ca/affaires/2023-09-28/northvolt-s-installe-au-quebec/l-aide-pourrait-depasser-7-milliards.php

La méga-usine de fabrication de batteries aura besoin d’énorme quantité d’électricité ce qui a pour conséquence que le monopole Hydro Québec annonce déjà des hausses de ses tarifs domestiques en prévision de la construction de nouveaux barrages hydro-électriques ou des centaines de marécages, des millions d’arbres, des milliers de grenouilles, tortues et autres animaux seront sacrifiés pour approvisionner le constructeur de « batteries écologiques » requises pour réduire notre empreinte environnementale et contrecarrer les changements climatiques anthropiques (sic).

De même, l’usine de McMasterville puisera abondamment dans la rivière Richelieu pour son fonctionnement puis rejettera quantité d’eau usée dans le Richelieu qui approvisionne des milliers de citoyens riverains. Des citoyens qui de leur taxe subventionneront la multinationale polluante et financeront la conversion aux métaux lourds des usines de traitement des eaux usés.

Non seulement le méga projet d’usine « écologique » pour contrecarrer les changements climatiques n’est soumis à aucune évaluation environnementale mais les écologistes viennent de découvrir que pour certains substances émises par l’usine le gouvernement du Québec n’a jamais émis aucune norme pouvant contraindre la firme suédoise: « Northvolt promet que les rejets dans l’air et dans l’eau seront limités, sous les normes en vigueur. Mais certaines normes n’existent pas encore au Québec » Northvolt rejettera du nickel dans l’air et du lithium dans la rivière Richelieu (msn.com). Difficultés de Northvolt https://www.automobile-propre.com/northvolt-geant-de-la-batterie-pour-les-voitures-electriques-rencontre-des-difficultes/.

Dans cette affaire de gros sous entre une multinationale milliardaire et un gouvernement à la solde, les « écologistes contre les changements climatiques » jouent les entremetteurs complices.

Des documents publiés en Suède détaillent les impacts environnementaux de la giga-usine de batteries suédoise qui est semblable à celle construite au Québec. Northvolt promet que les rejets dans l’air et dans l’eau seront limités, sous les normes en vigueur. Mais certaines normes n’existent pas encore chez nous.

Lorsque le maire de McMasterville est revenu de sa visite en Suède, l’automne dernier, il a affirmé à ses citoyens qu’ il n’y a pas d’émanations » et « pas de rejets dans les cours d’eau : Ce serait contradictoire, quand on fait la batterie la plus verte au monde.

On sait, depuis cette semaine, que Martin Dulac manquait d’informations sur les impacts environnementaux du projet.

En fait, l’étude d’impact réalisée en Suède montre que Northvolt rejette des contaminants dans la rivière Skellefteäl et dans l’atmosphère. Des rejets plus bas que les normes européennes, mais des rejets quand même.

La giga-usine de Northvolt au Québec sera développée sur le même modèle que celle construite dans le nord de la Suède (sur la photo). © Northvolt

Dans l’air, l’usine suédoise émet notamment du nickel, du cobalt, du lithium et de l’ammonium. Ce seront effectivement les mêmes produits au Québec, confirme Northvolt, mais les quantités pourraient varier pour s’adapter à la réglementation et à l’environnement québécois.

Dans l’eau, l’usine suédoise rejette du nickel, du cobalt et du lithium, entre autres. Au Québec, il n’existe actuellement aucune norme qui encadre le niveau acceptable de ces substances dans l’eau potable.

Le ministère de l’Environnement du Québec a prévenu qu’ il va établir une norme pour ces contaminants s’ils ne sont pas présents dans la réglementation actuelle.

La rivière Richelieu est la prise d’eau potable de 300 000 personnes vivant dans plusieurs municipalités de la Montérégie.

Selon l’avis de projet de l’usine de recyclage des batteries lithium-ion, la seule partie du projet qui sera soumise au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), l’entreprise va prélever de l’eau dans la rivière Richelieu pour refroidir son procédé. À la fin, cette eau sera traitée à l’aide des meilleures technologies accessibles afin de se conformer aux normes de rejet.

Durant la phase d’exploitation, Northvolt anticipe différents impacts dont la modification de la qualité de l’air et la dégradation de la qualité de l’eau de surface . Il est aussi question de perturbations des poissons.

L’avis de projet évoque aussi des impacts sur la santé [humaine] issus de la dégradation de l’environnement (air, sols, eau) .

Une manifestation à McMasterville, le 4 février, afin de réclamer un examen du BAPE pour le projet de Northvolt. © Charlotte Dumoulin/Radio-Canada

Dans un document du ministère de l’Environnement publié en juillet, les fonctionnaires citent la Ville de McMasterville, dont le discours a évolué depuis l’automne : Les citoyens sont préoccupés par les possibles rejets toxiques dans la rivière Richelieu, affectant la faune, la flore et la qualité de l’eau potable. Ils craignent les émissions atmosphériques de polluants provenant du processus de recyclage, pouvant entraîner des risques pour la santé à court et à long terme.

Les risques du lithium

Le lithium, c’est psychoactif, ça a un effet sur le cerveau, les gens bipolaires prennent du lithium , rappelle la professeure de santé environnementale à l’École de santé publique de l’Université de Montréal Maryse Bouchard.

Le lithium a des effets sur la santé mentale à des concentrations assez faibles , ajoute Benoit Barbeau, professeur spécialisé en traitement de l’eau potable à Polytechnique Montréal.

Les deux experts espèrent que les autorités établiront une norme québécoise : On n’aura d’autre choix que d’établir les règles du jeu , dit M. Barbeau.

Maryse Bouchard, qui a déjà participé à la création d’une norme pour le manganèse dans l’eau potable, rappelle que c’est un travail de longue haleine qui passe par un projet de loi.

Réduire le risque d’accident chimique en Suède

Dans l’étude d’impact suédoise, on lit que « les principales sources de risque pour l’opération ont été évaluées comme étant la manipulation de substances dangereuses pour l’environnement (principalement le nickel, le cobalt et le sulfate de manganèse), de liquides inflammables (carbonate d’éthylène et de méthyle, carbonate de diméthyle) et de batteries lithium-ion en cours de production ».