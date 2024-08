Les urgences sont déjà sursaturées alors qu’il n’y a pas le COVID (vidéo 2’53)

http://mai68.org/spip3/spip.php?article1098

Enregistré sur France 2 le 21 août 2024 au 20h

En cette période, nos hôpitaux sont saturés depuis des années. Voici une vidéo qui le prouve. Elle est constituée de reportages passés à la télé les années précédentes. Il y a un reportage télé pour 2019, un pour 2018, un pour 2017, un pour 2016 et un pour 2015. Ces reportages sont précédés par une présentation qui explique comment l’hôpital a été sacrifié sur l’autel du dieu argent. Cela donne au total une vidéo de 6’05. Cette vidéo prouve donc ce n’est pas le coronavirus qui est coupable, mais le système capitaliste, banco-centraliste.

L’ATIH est une organisme officiel, c’est l’Agence technique d’information sur l’hospitalisation

Le pouvoir a supprimé 100 000 lits en 20 ans

Le Parisien, 24 avril 2019, CHRISTOPHE PRUDHOMME :

En février, une femme a perdu son enfant à l’hôpital de Die, dans la Drôme, qui ne disposait plus de maternité, une autre est décédée à Concarneau, dans le Finistère, parce qu’il n’y a plus d’urgences à partir de 19 heures. On a fermé 100 000 lits en vingt ans !

Quand un patient reste sur un brancard, en attendant un lit, la surmortalité augmente de 9 % et 30 % pour les cas les plus graves. Les dirigeants disent qu’ils vont créer des observatoires, mais les données existent. Alors quand je vois des gens qui versent des millions pour réparer des pierres à Notre-Dame alors qu’on est incapable de faire fonctionner nos urgences et que cela entraîne des morts, je dis qu’il y a un problème !

Note de do : c’était avant le coronavirus !

