Les pièges de la croissance dans un contexte de libre-échange

Par Prabhat PATNAIK

L’économiste français Jean-Baptiste Say pensait qu’il ne pouvait jamais y avoir de problème de demande globale dans une économie, que tout ce qui était produit était ipso facto demandé. Il peut bien sûr y avoir trop de goupilles de sécurité et trop peu de lames, mais en dehors de ces micro-décalages, il ne peut jamais y avoir trop peu de demande pour l’ensemble de la production. Cette affirmation, appelée « loi de Say » en économie, est évidemment une absurdité, car si elle était vraie, il ne pourrait jamais y avoir de crise de surproduction. Marx avait cloué au pilori la loi de Say et, dans les années 1930, James Maynard Keynes et Michal Kalecki, séparément et presque simultanément, en ont également démontré l’infirmité logique. Cependant, l’économie bourgeoise, refusant de concéder la moindre faille dans le fonctionnement du capitalisme, a cherché assidûment à rétablir la loi de Say par toutes sortes de stratagèmes théoriques douteux dépourvus de toute valeur scientifique.

La raison pour laquelle nous rappelons tout cela ici est que tous les arguments en faveur du libre-échange supposent la validité de la loi de Say. En fait, en supposant implicitement, sinon explicitement, la loi de Say, l’argument du « libre-échange » suppose que toutes les économies connaissent le plein emploi avant et après le commerce ; tout ce que le commerce fait, c’est que, tout en maintenant le plein emploi de toutes les ressources dans chaque pays, il augmente la production mondiale totale (puisque chaque pays se spécialise dans un domaine où il a un « avantage comparatif »), d’où il découle que le libre-échange est bénéfique pour tous les pays.

Mais cette proposition est évidemment invalide, entre autres parce que la loi de Say est invalide. Les pays capitalistes ne connaissent généralement pas la pleine utilisation de leurs ressources, en raison d’une pénurie de la demande intérieure ; et cela est certainement vrai pour l’économie mondiale dans son ensemble. Si l’économie mondiale dans son ensemble est soumise à des contraintes de demande, il s’ensuit que si une économie augmente son niveau de production et d’emploi par le biais du commerce, un autre pays doit être témoin d’une réduction de sa production et de son emploi, en contrepartie de cette augmentation par le premier pays. Il s’ensuit que le libre-échange, au lieu d’être bénéfique pour tous, entraîne une « course à l’échalote » entre les pays, où chacun essaie de vendre aux dépens de l’autre.

La stratégie de croissance qu’implique le néolibéralisme est donc fondamentalement inacceptable d’un point de vue éthique ; elle oblige les pays du tiers-monde à se battre les uns contre les autres, ce qui est essentiellement une stratégie bourgeoise. Tout comme le capitalisme oblige les travailleurs à se faire concurrence (jusqu’à ce qu’ils se regroupent en syndicats contre la volonté des capitalistes, et même alors, la concurrence entre les employés et les chômeurs ne cesse jamais), le capitalisme néolibéral oblige les pays du tiers-monde à se faire concurrence. Pour les pays qui ont développé un sentiment d’unité et de solidarité au cours de leurs luttes anticoloniales respectives, et qui ont encore besoin aujourd’hui de maintenir la solidarité entre eux pour affronter l’impérialisme – indépendamment du fait fondamental que l’humanité a besoin de coopération plutôt que de concurrence pour sa survie et son épanouissement – cette pression exercée par le capitalisme néolibéral dans la direction opposée est éthiquement répréhensible.

Il existe une autre raison pour laquelle la stratégie de croissance basée sur le commerce libre ou illimité devient éthiquement contestable. L’expérience du néolibéralisme nous a appris que la suppression des restrictions au commerce est nécessairement associée à la suppression des restrictions aux flux de capitaux, faute de quoi le financement des déficits de la balance courante deviendra impossible pour de nombreux pays. Mais cette suppression ouvre le pays au tourbillon des flux financiers mondiaux et affaiblit donc son État, le rendant totalement incapable d’intervenir pour relever le niveau de l’emploi et de la production.

Le niveau de vie des populations devient donc tributaire de forces impersonnelles échappant à leur contrôle, qui déterminent globalement le niveau de la demande mondiale. La promesse de la lutte anticoloniale était qu’après la décolonisation, les peuples contrôleraient leur propre destin économique par l’intermédiaire d’un gouvernement démocratiquement élu qui refléterait leurs souhaits (sic et resic NDÉ). Mais si l’économie est gouvernée de manière impersonnelle par ses propres tendances immanentes, et si les gens ne peuvent pas influencer leur vie économique par le biais d’une politique sur laquelle ils ont un certain contrôle, alors cela constitue une continuation de leur manque de liberté comme à l’époque coloniale. De plus, ce système les réduit au statut de simples « objets » à la merci des marchés, plutôt qu’à celui de « sujets » qui contrôlent leur propre destin, ce qui est en soi très critiquable d’un point de vue éthique.

Mais l’invalidité de la loi de Say signifie encore plus. Même au niveau économique, abstraction faite de toutes les objections éthiques, une stratégie de croissance fondée sur le libre-échange est nettement inférieure à une stratégie fondée sur l’expansion du marché intérieur. Si l’économie mondiale est limitée par la demande, c’est parce que les économies individuelles qui la composent (pas nécessairement toutes) doivent être limitées par la demande ; et il est généralement admis que le tiers-monde dans son ensemble est limité par l’insuffisance de la demande globale dans le cadre d’un système néo-libéral. Il s’ensuit que l’intervention de l’État pour stimuler la demande globale peut améliorer la situation du tiers-monde dans son ensemble, en ce sens que le profil temporel de l’emploi et de la production est plus élevé que dans le cas d’une trajectoire de croissance caractérisée par un commerce sans restriction.

Trois mises en garde s’imposent ici. Premièrement, nous avons parlé du tiers-monde dans son ensemble ; il ne fait aucun doute qu’au sein du tiers-monde, il peut y avoir des pays qui réussissent si bien dans leur effort d’exportation, et donc le profil temporel de leur emploi et de leur production est déjà si élevé, qu’il n’y a plus de possibilité pour l’État de stimuler la demande globale au sein de ces pays sans provoquer d’inflation. Mais leur succès ne doit pas cacher l’échec des autres ; et il ne peut pas non plus être reproduit dans le reste du tiers-monde comme le prétend invariablement l’économie bourgeoise, pas plus que le gain d’une personne à la loterie ne peut être reproduit pour toutes les personnes qui y participent.

Deuxièmement, ces « réussites » dans le tiers-monde sont généralement le résultat de l’intervention de l’État, non pas pour stimuler la demande globale, mais pour améliorer les résultats à l’exportation. À partir de là, beaucoup ont affirmé que les États du tiers-monde devraient intervenir pour stimuler les performances à l’exportation de leurs économies au lieu de s’en remettre simplement au fonctionnement du « libre-échange ». En d’autres termes, ils plaident non pas pour une stratégie néo-libérale, mais pour une stratégie néo-mercantiliste. Mais comme l’économie mondiale est soumise à une contrainte de la demande, même le succès d’un pays dans l’augmentation de ses exportations par le biais d’une stratégie néo-mercantiliste se fait nécessairement au détriment d’un autre pays. Même ce conseil au tiers-monde est donc à la fois éthiquement contestable et économiquement impossible à mettre en œuvre pour l’ensemble de ces pays.

Troisièmement, de nombreux pays du tiers-monde ont une production bien inférieure à leur production potentielle, si toutes les ressources étaient utilisées ; mais dans leur cas, si l’État intervient pour relever le niveau de la demande globale et donc le niveau de l’emploi et de la production, il y aura une pénurie de devises. (!!!??? Nous ne comprenons pas NDÉ)

Il semble donc qu’il n’y ait pas d’alternative à la stratégie de stimulation des exportations ; il ne suffit pas d’augmenter la demande intérieure. Le moyen typique de stimuler les exportations dans un cadre néo-libéral est la dépréciation du taux de change. Mais une dépréciation du taux de change augmente les prix intérieurs des intrants importés, y compris des intrants essentiels comme le pétrole ; et si ces augmentations sont « répercutées » sur le prix final, il y aura de l’inflation ; ce qui se passe généralement dans le cadre du néolibéralisme, c’est que l’inflation est contrôlée même en cas de dépréciation du taux de change, en réduisant le taux de salaire monétaire des travailleurs (ou en empêchant son augmentation en même temps que la productivité du travail). Mais attaquer les travailleurs n’est pas seulement inacceptable, c’est aussi inutile si l’État parvient à imposer des contrôles à l’importation sur une variété de biens de consommation de luxe consommés par les riches.

Il est donc parfaitement possible d’augmenter l’emploi et la production en demandant à l’État (sic) d’intervenir pour stimuler la demande globale à l’intérieur du pays et de surmonter toute pénurie de devises étrangères qui pourrait survenir au cours du processus en imposant des contrôles commerciaux (à l’exception, bien sûr, des contrôles de capitaux). Ils doivent donner la priorité à certaines dettes plutôt qu’à d’autres et, au lieu d’essayer d’obtenir un accord général d’allégement entre tous les créanciers, ils doivent d’abord rembourser certains d’entre eux avant de s’attaquer à d’autres.

Une telle stratégie de repli sur soi serait toutefois combattue par le capital financier mondialisé et par les puissances dominantes qui le soutiennent. Mais nous avons vu que toute leur « théorie » et les conseils apparemment bienveillants qu’ils donnent sur la base de cette « théorie » sont complètement erronés, parce que l’économie mondiale n’est pas ce qu’ils imaginent qu’elle est. La loi de Say ne s’applique pas et l’économie mondiale est soumise à des contraintes de demande. La priorité de tous les Etats du tiers-monde, seuls ou en collaboration, doit être de surmonter cette contrainte de la demande, afin d’augmenter l’emploi et la production, tout en rationnant l’utilisation des devises étrangères.

18 août 2024

Prabhat Patnaik est un économiste marxiste indien. Il a enseigné au Centre d’études économiques et de planification de l’École des sciences sociales de l’université Jawaharlal Nehru à New Delhi, de 1974 jusqu’à sa retraite en 2010. Il a été vice-président du Conseil de planification de l’État du Kerala de juin 2006 à mai 2011. Prabhat Patnaik est un fervent critique des politiques économiques néolibérales et de l’hindutva, et est connu comme un chercheur en sciences sociales d’obédience marxiste-léniniste. Selon lui, en Inde, l’augmentation de la croissance économique s’est accompagnée d’une augmentation de l’ampleur de la pauvreté absolue. La seule solution consiste à modifier l’orientation de classe de l’État indien.