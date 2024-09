RENÉ NABA — Ce texte est publié en partenariat avec www.madaniya.info.

Parution d’un ouvrage bilingue sur la Syrie.

Un ouvrage sur la Syrie, bilingue français arabe, premier ouvrage du genre, est paru à l’occasion du 13ème anniversaire de la Guerre de Syrie.

Intitulé Syrie: Guerre totale, fin de partie, cet ouvrage est paru en langue française aux Éditions Delga. La version arabe a été assurée par M. Mohamad Ad Dounia et Mme Zoubeida al Kadi, de l’Union des Écrivains Arabes.

Co dirigé par Michel Raimbaud, ancien ambassadeur de France, et Faysal Jalloul, collaborateur de l’Académie de Géopolitique, dont le siège est à Paris, l’ouvrage contient seize (16 ) contributions dont la liste est jointe en annexe.

La Syrie a marqué le naufrage de la France au Moyen orient, tout comme la Libye celui de la France dans le pré carré français en Afrique. Le mérite de ce double désastre revient respectivement pour la Syrie à François Hollande, premier président socialo-motoriste de l’histoire, et, pour la Libye, à Nicolas Sarkozy, premier président post gaulliste de ‘’ sang mêlé ‘’ de France.

Chef de file de la coalition islamo-atlantiste, en sa qualité d’ancien pays mandataire sur la Syrie, la France se retrouvera au terme de cette équipée sauvage reléguée au rang de “pays affinitaire”. Comble de l’ironie d’une rare cruauté, la Turquie, –l’ancien partenaire de la France dans la guerre de destruction de la Syrie- est désormais son rival tant en Syrie, qu’en Libye, qu’en Mer Égée et en Afrique et qui dispose de surcroît de la première armée de terre de l’OTAN.

Syrie. Guerre globale, fin de partie?

«S’il y a un Sujet de nature à se prêter à un ouvrage collectif, c’est bien la guerre de Syrie : une guerre globale d’agression, qui s’inscrit dans le plan mis en œuvre par l’Empire américain depuis 1991 pour asseoir sa domination sur le monde, alors qu’elle est en général présentée en Occident comme un combat spontané pour la démocratie ou une guerre civile. C’est depuis plus de douze ans une guerre de l’image et de la communication, un épisode qui aura été décisif dans l’affrontement géopolitique en cours entre l’Occident et l’Eurasie. L’idée d’un ouvrage collectif en français, faisant appel à divers auteurs, français, libanais et syriens, revient à Fayçal Jalloul, écrivain, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, qui m’a demandé d’en assurer la coordination et la direction. La contribution de seize écrivains d’horizons divers et de spécialités complémentaires aura apporté une grande valeur ajoutée au traitement du sujet. Leur seul engagement commun est de défendre la cause de l’État syrien légal contre tous les empiètements étrangers.

L’ambiguïté du titre évoquant une “fin de partie” ne nous a pas semblé incompatible avec l’évolution constatée depuis quelques années : si l’État syrien appuyé par ses alliés (Russie, Iran, Hezbollah libanais) a militaire- ment et politiquement gagné du fait de la résistance de son armée et de son peuple, comme le reconnaissent des médias étatsuniens, la situation pourrait se prolonger sous forme de la guerre hybride actuelle imposée sous forme de sanctions et mesures illégales par “le camp du Bien”. Mais la fin semble également liée aux évolutions géopolitiques en cours (en Ukraine et dans le monde) dans le sillage du grand basculement du monde au profit du camp eurasien, qui s’est accéléré brutalement au printemps 2023, affectant tous les continents, y compris le monde arabo-musulman qui semblait jusqu’à présent rivé à l’Occident.

Le virage en épingle opéré par l’Arabie saoudite de Mohammad ben Salman est sans doute significatif : comme tous les autres pays de la planète, elle doit choisir son camp et elle entraine dans son sillage la Ligue arabe qui fait son grand retour vers la Syrie, son cœur battant, ainsi qu’en témoigne le sommet tenu à Djedda le 19 mai 2023. Dans le même temps, on note l’ir- ruption de la Chine au Moyen-Orient, avec une médiation spectaculaire entre Riyad et Téhéran… Autant de développements auxquels ne s’attendait pas l’Occident.

Les quelques phrases qui précèdent auront permis de ne pas clore notre ouvrage collectif sur un “trou noir”, ce qui eût été ennuyeux pour une “fin de partie”. » Michel Raimbaud.

Cet ouvrage regroupe les contributions de : Souraya Assi, Gérard Bapt, Ahmed Bensaada, Jacques Cheminade et Odile Mojon-Cheminade, Alain Corvez, Général Elias Farhat, Bruno Guigue, Fayçal Jalloul, Sonia Khanji-Cachecho, Nadia Khost, Akil Said Mahfoud, René Naba, Majed Nehmé, Michel Raimbaud, Leslie Varenne, Roula Zein.

ISBN 978-2-37607-251-5 218 pages 25 euros

