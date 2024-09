Un (autre) regard anarchiste sur la Vie de «Emma La Rouge» Goldman…

Howard Zinn déclarait en 2006:



« J’ai commencé à vraiment comprendre certaines choses sur l’anarchisme dans les années 1960, en lisant l’autobiographie d’Emma Goldman, en lisant Alexandre Berkman, Pierre Kropotkine et Michel Bakounine. L’anarchisme veut dire pour moi une société où vous avez une véritable organisation démocratique de la société, tant dans la prise de décision politique, que dans l’économie où l’autorité du capitalisme n’existe plus… Les gens auraient une véritable décision de leur destinée, dans laquelle ils ne seraient plus forcés de choisir entre deux partis politiques, qui ne représentent en rien les intérêts du peuple. Je vois donc l’anarchisme comme un moyen de démocratie politique et économique et ce dans le meilleur sens du terme. »

Et avec Howard Zinn il est absolument impossible de rester neutre dans un train en marche…



Tout comme avec Emma La Rouge ;

C’est la seule photo d’Emma Goldman, à ma connaissance, sur laquelle elle esquisse un sourire…

Voici donc des extraits choisis d’Emma Goldman traduit, au fil du temps, par Résistance 71, dans une version PDF N° 62 de 43 pages, pour nous permettre, je l’espère, de commencer à vraiment comprendre certaines choses sur l’anarchisme ; Car il est bien temps !

Un (autre) regard anarchiste sur la vie avec Emma Goldman, 1869 – 1940

▼▼▼

Que j’ai présentée comme suit:

Biographie ► P. 4

Emma Goldman et la lutte de terrain ► P. 5

L’Abécédaire d’Emma Goldman ► P. 7

Un regard anarchiste sur la vie ► P. 14

Le Marxisme contre la révolution russe ► P. 17

La révolution sociale – 1ère Partie ► P. 20

La révolution sociale – 2ème Partie ► P. 27

Le socialisme pris dans le piège de la politique ► P. 37

Bibliographie ► P. 42

▲▲▲

Vous pouvez retrouver toutes les autres versions PDF que j’ai réalisées, toujours avec le même plaisir, et celui-ci est le tout premier consacré à une grande Dame de l’Anarchie, dans cette page de mon blog dédiée ► LES PDF DE JBL1960 et ils sont en lecture, téléchargement et/ou impression gratuits car nous estimons, les uns et les autres, que tout ce qui participe du développement de l’humanité DOIT être accessible à tous et gratuitement, pas plus de «droits d’auteurs» et de «propriété intellectuelle» que de beurre en branche !

En attendant une version PDF d’une autre grande figure féminine de l’Anarchie ; Louise Michel.

Et le temps d’une lecture, souvent à voix haute pour ma part, refaire chanter et vibrer les mots et surtout les idées, intactes, qui n’attendent que nous pour les mettre en musique et danser ; Si je ne peux pas danser, je ne veux pas faire partie de votre révolution !