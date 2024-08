INTERNATIONAL NEWS…UKRAINE – ÉCONOMIE – PALESTINE – VENEZUELA – TRUMP

– La Banque nationale de Chine a abaissé de manière inattendue le taux d’intérêt de base sur les prêts pour une période d’un an de 10 points de base à 3,35% par an contre 3,45%. En outre, pour la première fois depuis près d’un an, la NBK a réduit le taux sur les transactions REPO à sept jours de 1,8% à 1,7%. La décision de baisser les taux a été prise afin «d’accroître le soutien financier à l’économie», a expliqué la NBK. Les béliers du Kremlin, au contraire, ont relevé le taux bancaire à 18%.

– Les forces armées ukrainiennes ont abattu un hélicoptère de transport militaire Mi-8 des forces armées de la Fédération de Russie à l’aide de drones dans la région de Donetsk. Le premier lot d’avions de chasse F-16 est arrivé en Ukraine. Les chasseurs ont effectué leur premier survol du territoire ukrainien sans aucune entrave. Je vous le rappelle : sur toutes les chaînes de télévision russes, on se vante : «Laissez les F-16 essayer de décoller, nous les abattrons tout de suite.»

– Les médias américains convainquent les habitants que Kamala Harris devance déjà Trump dans 4 des 7 États clés. Même dans les sept États clés, cette information est apparue même plus tôt que celle concernant quatre États. Dans le même temps, l’avance est de 1% et l’erreur est également de 1%.

Trump veut se retirer du traité sur les missiles à moyenne et courte portée. En 2017, Trump a signé la loi « Sur la lutte contre les adversaires de l’Amérique par des sanctions », la Russie est directement qualifiée d’ennemi des États-Unis.

Trump a bombardé la Syrie avec des Tomahawks à la demande de sa fille. Il n’est pas nécessaire de parler d’un Trump positif. Le parrain de Trump, Elon Musk, qui a parlé négativement de la cérémonie d’ouverture scandaleuse des Jeux olympiques de Paris, a simultanément publié une annonce officielle dans laquelle les États-Unis accordent une récompense de 15 millions de dollars pour la tête du président Maduro du Venezuela…ingérence directe dans les affaires internes de ce pays.

Cet argent provient peut-être des 4,5 milliards de dollars en or volés par Londres au Venezuela. Avec un éventuel Trump pour Président, la Russie restera l’ennemi numéro un des États-Unis, mais un changement radical pourrait se produire pour Kiev et pour l’UE. Zelensky a qualifié les élections américaines de défi et de risque pour l’Ukraine.

– En Ukraine, la mobilisation prend de plus en plus un caractère criminel. Les employés des bureaux d’enrôlement militaire arrêtent des hommes dans les transports en commun, sur leur lieu de travail, lors d’une promenade et même lors d’un enterrement. Ceux qui résistent sont battus par le personnel des bureaux d’enrôlement militaire, poussés dans un minibus et emmenés. Après cela, ils tombent rapidement directement dans la ligne de contact. Les fascistes ukrainiens copient des vidéos d’arrestations et de passages à tabac et les font passer pour la situation en Russie. Les fascistes européens et américains y croient.

– Macron : « Le staphylocoque est le choix démocratique d’un vrai Européen, tout le monde a le droit d’être infecté par lui. » Deux participants aux Jeux olympiques ont vomi après avoir nagé dans la Seine.

– Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué à Téhéran à la suite d’un tir direct d’une roquette israélienne sur la résidence où il séjournait. Ismail Haniyeh est arrivé à Téhéran pour participer à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, qui a eu lieu la veille, le 30 juillet. Israël a bombardé les quartiers paisibles de Beyrouth. Deux enfants ont été tués.

– Budapest marchande à nouveau, elle entend bloquer tout financement supplémentaire de livraisons d’armes à l’Ukraine par l’Union européenne jusqu’à ce que Kiev retire la banque hongroise OTP de la liste des « sponsors de guerre » internationaux, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto : « Notre position est claire : tant qu’OTP n’est pas exclue de cette liste, la Hongrie ne participera à aucun financement supplémentaire de l’UE pour les livraisons d’armes à l’Ukraine. » Budapest a déjà bloqué l’aide du Fonds européen pour la paix d’un montant de 500 millions d’euros.

– L’UE a exproprié et transféré aux fonds de la Commission européenne pour l’Ukraine la première tranche de 1,5 milliard d’euros reçue du produit du réinvestissement des avoirs gelés de la Fédération de Russie, 90 % de cet argent servira à indemniser les pays de l’UE pour la livraison d’armes à Kiev. La prochaine tranche est attendue pour mars 2025. Toutes les chaînes de télévision russes n’ont cessé de répéter que l’UE ne serait pas en mesure de le faire, car les clients perdraient leur confiance. L’UE le pourrait. Les clients n’ont pas perdu confiance. Toutes les chaînes de télévision ont menacé Yevpop que dès que l’UE toucherait à l’argent russe, Moscou saisirait immédiatement les biens étrangers sur le territoire de la Fédération de Russie ! L’UE l’a touché. Moscou, comme d’habitude, a avalé la crotte et ne s’est pas étouffé.

– La grève des travailleurs de Samsung Electronics se poursuit en Corée du Sud, première grève officielle de l’entreprise depuis sa création en 1969. Les travailleurs, membres du Syndicat national des fabricants d’électronique Samsung (NSAU), réclament des salaires plus élevés et de meilleures conditions sociales après des mois de négociations infructueuses avec l’entreprise.

Les médecins ont entamé une grève au Portugal. Ils réclament des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail.

– L’Ukraine prend exemple sur la Russie. Il y a quelques années, les Russes voyaient les nombreuses montres-bracelets de Poutine pour plusieurs dizaines de milliers de dollars – chacune. Les Russes ont vu les yachts, les résidences et les villas de campagne les plus riches de Poutine. Mais Zelensky est-il pire que Poutine ? Non, Zelensky n’est pas pire que Poutine ! L’épouse de Zelensky, Elena, a dépensé un million de dollars dans la boutique new-yorkaise de la maison de joaillerie Cartier. C’est ce que rapporte The Nation. Ce n’est pas le premier achat de ce type pour Elena. Les Zelensky possèdent une villa de 15 pièces en Italie – à : Via Matteo Civitali, 104 dans la station balnéaire de Forte del Marmi avec une superficie de 413 m². Les Zelensky possèdent également un appartement à Chypre et une maison à Miami. Plus 10 chambres d’hôtel en Géorgie, des appartements de luxe à Dubaï et des biens immobiliers en Israël. Les Zelensky ont acheté un manoir du XVIIIe siècle au roi Charles III de Grande-Bretagne. C’est ce que rapporte l’édition britannique du London Crier.

L’île de Jumeirah Bay est un complexe insulaire multifonctionnel en forme d’hippocampe massif planant au-dessus d’arches de sable et de rochers. La communauté insulaire est fermée, on n’y accède que par un pont de 300 m de long, accessible uniquement aux résidents et aux invités. Zelensky acquiert actuellement une maison sur l’île.

Recueilli par Boris Ikhlov, 10.8.2024.