Nouvelles internationales – Palestine-Élections-Ukraine- (Dominique Delawarde)

Nouvelles du 24 août 2024

– Ukraine: Bulletin nmr 200 sur le bras de fer planétaire OTAN-Russie et sur la situation militaire en Ukraine présenté par Xavier Moreau : «On les aura, l’Allemagne ne paie plus, ukrobolchevisme»

ÉRIC DENÉCÉ : « LA DÉFAITE UKRAINIENNE N’EST QU’UNE QUESTION DE JOURS OU DE SEMAINES »

– Géopolitique générale: L’échiquier mondial, présenté par Xavier Moreau: «VIOLENCES POLITIQUES : L’ÉTAT PROFOND AUX ABOIS?»

– Élections États-uniennes : Après le départ de Biden annoncé par Twitter «à l’insu de son plein gré» sous la pression de l’État Profond US, dans une sorte de coup d’État qui ne dit pas son nom, celui ci a mis en route le rouleau compresseur médiatique et sondagier pour retourner l’opinion en faveur du camp démocrate.

Il s’agit de créer de toute pièce une «Kamala-mania», tout en détruisant le candidat Trump. C’est ainsi que 90% des articles de presse ou des émissions TV relatifs à la campagne présidentielle US renvoient désormais une image positive d’une Kamala Harris au sourire dévastateur. A l’inverse 90% des articles traitant du candidat Trump le présente sous un jour négatif. Cette réalité est vraie aux ÉtatsUnis, mais aussi chez les vassaux de l’UE, ce qui montre s’il en était encore besoin, le caractère transnational et mondialiste du pouvoir de l’État profond US.

Au rythme où vont les choses avec ce déséquilibre outrancier de la couverture médiatique qui devrait rappeler au français l’étrange élection de Macron en 2017, ou l’entre-deux tours des dernières élections législatives, Kamala Harris a très vite remonté dans les sondages, dont les instituts sont, eux aussi, très largement contrôlés par l’État profond néoconservateur US, soutenu par la finance apatride …

Ayant pris conscience de cet état de fait, le candidat indépendant, issu du parti démocrate dont il s’était détaché pour se présenter, Robert F. Kennedy a suspendu sa campagne hier et a décidé de soutenir … Trump. https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20240823-pr%C3%A9sidentielleam%C3%A9ricaine-robert-kennedy-jr-suspend-sa-campagne-et-soutient-donald-trump

4 – Palestine occupée: Le nettoyage ethnique se poursuit à bas bruit tant à Gaza qu’en Cisjordanie.

Depuis le 7 octobre 2023, le bilan des pertes palestiniennes directes , liées aux opérations des forces israéliennes largement soutenues par l’occident otanien, établi au 22 août 2024 à 12h 00 GMT est de : Pour Gaza : 40 265tués dont plus de 16 500 enfants, plus de 93 144 blessés Pour la Cisjordanie : 640 tués dont 147 enfants, plus de 5 400 blessés.

Total Palestine : 40 905 tués, plus de 98 544 blessés; plus de 10 000 disparus

Si l’on y ajoute les pertes indirectes (malnutrition, défaut de soins, épidémies) en appliquant le facteur 4 retenu par le Lancet pour le conflit palestinien, le nombre total de décès palestiniens serait de 204 525 !

Situation humanitaire à Gaza qui permet de comprendre ce facteur 4 du Lancet pour les pertes indirectes:

289 travailleurs humanitaires et 885 agents de santé sont morts à Gaza dans l’exercice de leurs fonctions durant les onze mois de guerre.

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 990 000 cas d’infections respiratoires aiguës, 574 000 cas de diarrhée aqueuse aiguë, 107 000 cas de syndrome de jaunisse et 12 000 cas de diarrhée sanglante ont été enregistrés depuis le 7 octobre 2023.

Un cas de polio a été détecté, le 19 août, chez un bébé de dix mois originaire de Deir al-Balah, alors que l’ONU alerte depuis plusieurs semaines sur la nécessité de réaliser une importante campagne de vaccination pour les 640 000 enfants de l’enclave.