Par Robert Bibeau.

L’essence fondamentale de la thèse complotiste – que propage MEARSHEIMER – se résume à ceci:

« La force des « juifs » américains est surtout due à l’influence d’un lobby qui travaille activement à l’orientation de la politique étrangère américaine dans un sens pro-israélien, qui exerce des pressions efficaces sur le Congrès, les présidents et leur administration et qui jouit d’une influence considérable sur l’université et les médias. Ils y expliquent que ce lobby a ainsi joué un rôle clé dans la politique américaine au Moyen-Orient sous l’administration Bush au nom de la «lutte contre le terrorisme»... » Voir Génocide à Gaza années 2023-2024 (John Mearsheimer) – les 7 du quebec).

L’erreur générale des « complotistes » est toujours la même – quel que soit le sujet traité – prendre « l’effet » pour la « cause » – prendre la «conséquence» et la «méthode» pour la «source» de la malversation. (La méthode Gaza ou « La solution finale » contre les peuples en révolte – les 7 du quebec).

«Gaza est une méthode. Une méthode occidentale. L’Israël fasciste, sioniste, sadique et raciste est un pionnier, un pionnier vers encore plus de mal à accomplir par les gens d’en haut contre les gens d’en bas. C’est pourquoi ceux d’en haut protégeront Israël. Ce faisant, ils se protègent eux-mêmes et protègent leurs actes génocidaires futurs.»

Ainsi, ce n’est pas une quelconque soi-disant « juiverie internationale » (sic) – l’establishment américain – ou une confrérie franc-maçonnique secrète – qui a créé – construit – ériger – armer et soutenu la construction de la base militaire subversive israélienne aux portes du Moyen-Orient, une base militaire surarmée, placée sous la botte de mercenaires sadiques, originaires de multiples nations, religions, ethnies, contrées, frauduleusement dénommé «peuple juif», chargé de provoquer les autochtones locaux afin de les maintenir sous l’oppression de la puissance hégémonique mondiale.

Le Grand capital britannique appuyé par le Grand capital français – sous le regard bienveillant du Grand capital américain et soviétique (URSS) ont construit cette base militaire malveillante au cœur de l’ancien Empire ottoman en décrépitude afin de se servir de cette entité-mercenaire pour orienter – contrôler le développement de cette région recelant la plus grande réserve de pétrole au monde (nous connaissons tous l’importance économique – et donc politique – du pétrole et du gaz au cours du siècle dernier).

Il est vrai que pour mener à bien leur plan de colonisation pour cette région stratégique les « comploteurs » politiques et financiers du monde entier se sont ligués en cercles d’influenceurs – en cliques de donneurs d’ordre – afin que les poltrons politiques – ces vassaux nationaux du grand capital mondialisé – ne vacillent point dans la défense de leurs maîtres bailleurs de fonds de leurs mascarades électorales. (Voir : LA DÉMOCRATIE AUX ÉTATS-UNIS (Les mascarades électorales) – les 7 du quebec).

Au début des années soixante du XXe siècle, la bande des grands capitalistes américains, devenue hégémonique mondialement, s’empara du contrôle de la base militaire israélienne au Levant. Conformément aux habitudes d’affaires aux États-Unis, les entreprises intéressées par les juteux contrats militaires organisèrent différents lobbys parlementaires, dont l’AIPAC (American Israël Public Affairs Committee, un lobby créé en 1963 aux États-Unis visant à faire pression sur le gouvernement américain pour l’obtention de contrats d’armements https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Israel_Public_Affairs_Committee).

L’AIPAC ne fut pas à l’origine de la prise de contrôle de l’entité israélienne par le gouvernement et par le capital américains. Le lobby AIPAC fut l’une des conséquences de l’expansion de la puissance américaine dans cette région du monde. De même, ce n’est pas l’entité militaire terroriste israélienne et ses quelques millions d’individus qui s’emparèrent du contrôle de l’Empire américain et de ses centaines de millions d’habitants, mais l’inverse. Ce n’est pas la queue du teckel qui branle le chien, mais l’inverse.

Depuis quelques années – depuis que le centre d’attraction du monde capitaliste se déplace d’Occident (Europe-Amérique du Nord) vers l’Orient (Chine-Russie-Iran) nous assistons à la révolte de l’entité messianique sioniste (Israël) qui refuse de se plier aux désidératas de ses maîtres qui souhaitent remettre le couvercle sur cette marmite de révolte désespérée – en accordant un « État fantoche palestinien » à la clique bourgeoise arabo-palestinienne-musulmane de cette contrée (Hamas-Jihad-Fatah-OLP, FPLP, Hezbollah, yéménite, etc.).

Deux difficultés se présentent face aux plans de collusion et de trahison impérialistes Occidentaux et Orientaux :

1) La résistance du peuple palestinien à qui l’establishment arabo-musulman a fait miroiter le retour à la mère patrie – dans leurs résidences ancestrales de 1947- afin de mobiliser jusqu’au dernier ce peuple exsangue dans une guerre nationaliste réactionnaire.

2) La résistance des milliers de mercenaires (pseudos juifs puisque ce peuple – cette nation – n’a jamais existé comme en atteste Shlomo Sand Comment fut inventé le peuple juif. Comment la terre d’Israël fut inventée (Shlomo Sand) – les 7 du quebec), des tueurs à gages et des snipers recrutés de par le monde avec la promesse de pouvoir s’approprier – des terres – de l’eau – du gaz – le canal ben Gourion – les richesses du peuple palestinien occupant permanent de cette terre convoitée.

Le complot portant le nom d’«Israël» n’est pas une machination d’une entité secrète dissimulée dans les sous-sols du Pentagone. Ce complot de la pseudo « juiverie » international est le fruit des politiques d’expansion impérialiste du Grand capital mondial. Il est visible pour qui sait analyser la politique et l’économie capitaliste.

Netanyahou – Trump – Macron – Biden – Harris – Trudeau – Poutine – Xi Jinping – Iran – Égypte – Syrie – Irak et autres pantins ne sont pas le problème dans l’escalade de la guerre au Moyen-Orient… Le Grand capital mondial empêtré dans une crise économique insoluble est le problème dans cette région du monde comme dans toutes les autres.

Le front de la confrontation mondiale entre les camps occidentaux (OTAN) et orientaux (Chine-Russie) s’est déplacé de la Méditerranée et de l’Atlantique vers le Pacifique. La question palestinienne est un artefact que les peuples de cette région devront assumer de leur sang…peut-être jusqu’au dernier, à moins que le monde entier y soit entraîné!

Robert Bibeau