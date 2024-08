Le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale vient d’arriver – Quelles sont les implications pour les Américains?

Par Brandon Smith − Le 3 Août 2024 − Source Alt-Market

Si l’année 2024 a prouvé quelque chose jusqu’à présent, c’est que nos inquiétudes concernant le déclenchement potentiel de la Troisième Guerre mondiale sont tout à fait raisonnables. Les sceptiques qui parlent de « théorie du complot » et de « pessimisme » se sont une fois de plus trompés. L’atmosphère géopolitique tourne rapidement au vinaigre.

Je ne pense toujours pas que beaucoup de gens réalisent à quel point la situation est réellement volatile à l’échelle mondiale en ce moment. De mon point de vue, la troisième guerre mondiale a déjà commencé, du moins en termes économiques.

N’oublions pas que l’Ukraine est essentiellement un mandataire de l’ensemble de l’OTAN contre la Russie. Et la situation au Moyen-Orient est sur le point d’empirer. En raison des alliances impliquées et de la nature fragile des exportations mondiales d’énergie, il existe un risque d’effondrement systémique si une guerre plus large éclatait entre Israël et plusieurs nations arabes. Il semble qu’une telle guerre soit imminente.

Mais pourquoi les Américains devraient-ils s’en préoccuper ? C’est très simple : la guerre entraîne des pénuries, et les pénuries en pleine crise stagflationniste sont une très mauvaise chose.

Les sanctions contre la Russie touchent environ 10 % du marché mondial du pétrole et environ 12 % de la consommation mondiale de gaz naturel. Mais jusqu’à présent, tout ce pétrole et ce gaz naturel continuent de circuler dans le monde, seules les routes commerciales ont changé. Le Moyen-Orient, quant à lui, représente plus de 35 % du marché mondial du pétrole et 18 % du marché du gaz naturel. Un chaos généralisé dans cette région entraînerait une crise économique d’une ampleur sans précédent depuis un siècle.

Vous pensez que la stagflation nous pose problème aujourd’hui ? Il suffit d’attendre que les prix de l’énergie atteignent la lune.

Environ 30 % de toutes les exportations de pétrole transitent par le détroit d’Ormuz, un passage étroit qu’un pays comme l’Iran peut facilement bloquer pendant des mois. En coulant quelques grands navires dans le détroit, on bloquerait tout le trafic des cargos et des pétroliers. Il serait difficile d’essayer de réparer les dégâts, car l’artillerie, qu’il est presque impossible d’intercepter, peut pleuvoir depuis l’Iran sur tous les navires qui essaieraient de dégager les bateaux coulés.

L’Iran a conclu des pactes de défense mutuelle avec plusieurs gouvernements de la région, dont le Liban et la Syrie, et entretient des liens militaires avec la Russie. Il est peu probable que le gouvernement turc permette aux troupes occidentales d’utiliser son espace aérien pour lancer des attaques. La présence militaire américaine en Afghanistan a disparu et le gouvernement irakien n’autorisera jamais des troupes étrangères à utiliser son territoire pour venir en aide à Israël.

Cela limite considérablement les points de départ de l’Occident pour une offensive suffisamment importante pour écraser l’Iran. La grande majorité des attaques seraient aériennes et si les Russes commencent à fournir à l’Iran des radars et des missiles de pointe, il n’y a aucune garantie qu’Israël ou les États-Unis obtiennent le contrôle total de l’espace aérien. En d’autres termes, si une guerre plus large éclate, elle ne se terminera pas avant des ANNÉES et se déroulera sur le terrain.

Bien entendu, la plupart des experts de l’establishment affirment que la situation ne s’aggravera jamais à ce point et que la menace d’une confrontation directe entre Israël et l’Iran est minime. J’ai prédit le contraire pour un certain nombre de raisons, tout comme j’ai prédit qu’il y avait une forte probabilité de guerre en Ukraine des mois avant qu’elle ne se produise.

En octobre 2023, dans mon article La vague de répercussions de la “dernière guerre” au Moyen-Orient, je prévenais qu’une guerre sur plusieurs fronts était sur le point de se développer entre Israël et diverses nations musulmanes, dont le Liban et l’Iran. J’ai noté ce qui suit :

Israël va réduire Gaza en poussière, cela ne fait aucun doute. Une invasion terrestre rencontrera beaucoup plus de résistance que les Israéliens ne semblent s’y attendre, mais Israël contrôle les airs et Gaza est une cible fixe avec un territoire limité. Le problème pour eux n’est pas les Palestiniens, mais les multiples fronts de guerre qui s’ouvriront s’ils font ce que je pense qu’ils sont sur le point de faire (tentative d’assainissement). Le Liban, l’Iran et la Syrie s’engageront immédiatement et Israël ne sera pas en mesure de les combattre tous…

Mon objectif dans cet article était de souligner les dangers de l’implication des États-Unis dans une guerre plus vaste qui nécessiterait la conscription et l’escalade avec la Russie. Bien que les « experts » insistent sur le fait que les probabilités sont exagérées, il semble que la prochaine étape de l’escalade soit sur le point de commencer.

L’Iran, le Liban et Israël échangent des tirs limités depuis des mois. Il n’y a là rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c’est le changement de ton après un tir de roquette du Hezbollah sur un match de football pour enfants dans le village druze isolé de Majdal Shams, qui a fait 12 morts.

De l’autre côté, l’assassinat éhonté par Israël du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, sur le sol iranien cette semaine, est un catalyseur évident de la guerre. Haniyeh était engagé dans une mission diplomatique visant à entamer des négociations de paix à Gaza. Son assassinat envoie un message clair : Israël n’a pas l’intention d’entamer des pourparlers avec le Hamas.

Des responsables des FDI ont également annoncé qu’ils avaient tué Fuad Shukr, haut commandant militaire du Hezbollah, lors d’une frappe de missile de précision mardi à Beyrouth. Il n’y a plus d’échappatoire possible.

Le chef religieux suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a ordonné des représailles contre Israël et a donné l’ordre à l’Iran de frapper directement les Israéliens. L’Iran utilisera probablement des barrages de missiles étendus, mais déploiera également des troupes en Syrie et au Liban. Les Houthis au Yémen intensifieront ensuite leurs attaques contre les navires traversant la mer Rouge. Il est difficile de dire dans quelle mesure la Russie s’impliquera dans un premier temps, mais je ne doute pas que des missiles russes plus avancés et d’autres armes feront leur apparition sur le champ de bataille.

La perspective d’une guerre mondiale est immense. Israël ne pourra pas se battre en même temps à Gaza, au Liban, en Syrie et en Iran. Les exportations d’énergie dans la région connaîtront certainement un ralentissement, voire une rupture totale. À ce moment-là, la guerre ne concernera pas seulement Israël, mais aussi une crise énergétique mondiale. Je ne vois aucun scénario dans lequel le gouvernement américain ne s’implique pas.

Le risque élevé de terrorisme que cela implique ne doit pas être négligé. Depuis quelques années, sous la présidence de M. Biden, nos frontières ne sont pas défendues et le nombre de passages illégaux est record. Il est impossible de savoir combien d’agents étrangers se trouvent dans le pays et je pense que cela a été voulu. Je pense que l’establishment a maintenu des politiques d’ouverture des frontières parce qu’il voulait que ces personnes soient ici. Plus ces agents sèmeront la terreur, plus l’opinion publique sera tentée d’accroître les pouvoirs du gouvernement pour faire face aux attaques.

En outre, la gauche politique occidentale s’est attachée au conflit palestinien comme si c’était son affaire. En réalité, les gauchistes considèrent la guerre à Gaza comme un moyen supplémentaire d’exprimer leur indignation. Ils utilisent les minorités, les homosexuels et maintenant les musulmans. C’est la stratégie marxiste classique qui consiste à détourner les causes sociales d’autres groupes et à coopter leur élan.

Gaza n’est qu’un prétexte de plus pour les stupides progressistes de se révolter et de commencer à brûler une plus grande partie de l’Occident (leur véritable objectif). Quiconque s’oppose à eux sera automatiquement accusé d’être un « sympathisant sioniste », même si Israël n’est pas leur préoccupation. Il y aura donc certainement des attaques terroristes musulmanes, mais aussi des conflits civils déclenchés par des gauchistes exploitant la situation à leur avantage.

La concomitance de ces événements avec les élections n’est certainement pas une coïncidence. Quel que soit l’élu, il sera essentiellement « coincé » dans la guerre, héritant d’un désastre dès le premier jour. Une fois que les forces américaines sont engagées dans un effort allié, il n’y a aucune chance qu’un président (y compris Trump) les retire. Si les choses vont suffisamment mal, il n’y aura peut-être même pas d’élection en novembre.

Pour ceux qui pensent que nous pouvons « gagner » sur plusieurs fronts, la vérité pourrait vous choquer. Eric Edelman, vice-président de la Commission de la stratégie de défense nationale des États-Unis, a lancé un avertissement au sujet du conflit imminent, en déclarant :

Il existe un potentiel de guerre à court terme et un potentiel de perte d’un tel conflit… Nous avons besoin que nos alliés produisent davantage. Notre base industrielle de défense est en très mauvais état. La base industrielle de défense européenne est encore plus mal en point. Nous avons besoin de notre base industrielle, de leur base et de la base industrielle de nos alliés du Pacifique. L’Australie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan – tous ces pays doivent s’intensifier, car nous ne pouvons pas rivaliser avec la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord, et nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes.

Cela fait déjà un certain temps que j’écris sur les lacunes logistiques de l’Occident dans un scénario de troisième guerre mondiale. En tête de liste se trouve la main-d’œuvre, comme nous l’avons vu en Ukraine. C’est la raison pour laquelle nous avons entendu des responsables militaires et politiques faire allusion à un nouveau projet au cours des deux dernières années. Ils savent ce qui se prépare.

Il est inacceptable d’enrôler des soldats pour défendre des causes globalistes. Je ne vais pas entrer dans le débat sur la question de savoir s’il est bon ou mauvais que les pays occidentaux soutiennent Israël. Franchement, cet argument ne m’intéresse pas. Je n’ai rien investi dans l’une ou l’autre partie du conflit. Ce qui m’intéresse, ce sont les Américains. Et je sais que faire de l’armée américaine la solution au problème du Moyen-Orient se soldera par un grand nombre de morts américains. Je sais également que l’expansion de la crise rendrait certains intérêts particuliers (globalistes) très heureux. Comme je l’ai noté l’année dernière :

L’establishment semble particulièrement obsédé par l’idée de convaincre les conservateurs et les patriotes américains de participer au chaos ; un certain nombre de néo-conservateurs et même quelques personnalités médiatiques supposées favorables à la liberté appellent les Américains à répondre à l’appel du sang en Israël. Certains ont décrit la conflagration à venir comme « la guerre qui mettra fin à toutes les guerres “. Je pense que la véritable guerre n’a pas encore commencé, et qu’il s’agit de la guerre pour effacer les globalistes de l’existence. Ils veulent que nous nous battions à l’étranger dans des bourbiers sans fin dans l’espoir que nous nous éteindrons. Et quand ce sera le cas, il n’y aura plus personne pour s’opposer à eux…

Le piège vient d’être tendu. Nous devrons attendre et observer l’ampleur de la réponse du Liban et de l’Iran, mais je crois que le pire scénario est à portée de main. De multiples poudrières sont en cours dans le monde en ce moment, mais la situation au Moyen-Orient semble être de loin la plus désastreuse en termes d’impact sur les États-Unis.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone. Le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale vient d’arriver – Quelles sont les implications pour les Américains ? | Le Saker Francophone