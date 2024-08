Si la source de la Hindu Business Line est correcte, alors le prochain sommet réaffirmera le droit volontaire de ses membres à dédollariser leurs échanges commerciaux les uns avec les autres (ne les obligeant ainsi pas à être attirés dans l’orbite du yuan) et éventuellement à faire des progrès sur un panier de devises BRICS.

The Hindu Business Line a cité un responsable anonyme pour signaler lundi que le sommet des BRICS d’octobre à Kazan, en Russie, pourrait voir un accord non contraignant sur la dédollarisation du commerce entre les États membres. Ils ont également affirmé que la « monnaie des BRICS » serait notionnelle et que sa valeur serait dérivée d’un panier de devises. Ce qui suit sont les mots exacts de leur source, qui seront ensuite analysés afin de les replacer dans leur contexte et d’évaluer la viabilité de ces propositions rapportées :

« New Delhi examine une réponse appropriée en fonction de la mesure dans laquelle elle bénéficierait économiquement et diplomatiquement des propositions sans accroître ses vulnérabilités vis-à-vis de la Chine.

C’est chacun selon son niveau de confort. Au sein des BRICS, si vous êtes d’accord pour le règlement des devises, vous pouvez choisir de ne pas faire avec x pays, tout en le faisant avec d’autres.

Si l’Inde choisit de ne pas faire avec la Chine en yuan et en roupie, ce n’est pas OK. Mais cela peut se faire avec d’autres pays, par exemple le rouble ou le rand. Par exemple, la Russie peut expédier le surplus de roupie qui est collecté sur ses comptes vostro en Inde, le convertir en [réaux] brésiliens pour payer le Brésil pour une transaction. Ou il peut le convertir en rand sud-africain pour effectuer un paiement à l’Afrique du Sud.

La monnaie des BRICS sera une monnaie notionnelle et non une monnaie sous forme physique. La question est de savoir comment en fixer la valeur. Naturellement, la valeur dérivera de la valeur de toutes les devises du panier réunies. Théoriquement, on a l’impression que le yuan est une monnaie dominante. Ainsi, il aura un poids plus important. L’Inde doit voir si cela lui sera acceptable.

Pour commencer, les BRICS sont un ensemble volontaire de pays ayant un intérêt commun à accélérer les processus de multipolarité financière. Il n’a pas de secrétariat ni même de charte, mais ses déclarations communes au fil des ans permettent aux observateurs de comprendre sa culture de travail. Il n’y a pas de mécanisme pour faire respecter leurs déclarations, de sorte que la coopération doit être fondée sur la confiance. C’est pourquoi tout ce qu’ils acceptent est déjà non contraignant et le sera toujours.

C’est très pertinent en ce qui concerne l’objectif commun de leurs membres de dédollarisation. L’Inde est la cinquième plus grande économie du monde et est en passe de devenir sa troisième plus grande économie d’ici la fin de la décennie. Il envisage donc que la roupie joue un rôle plus important dans le commerce mondial, mais cela serait difficile à faire si le système financier mondial se divise entre les superpuissances américaines et chinoises. Dans ce scénario, la Chine pourrait prendre l’avantage sur l’Inde au milieu de leur rivalité, et la souveraineté d’autres pays serait réduite.

L’Inde veut donc une véritable multipolarité financière, et non une bipolarité financière, mais elle comprend également que le yuan accélérera effectivement son internationalisation grâce aux efforts de dédollarisation des BRICS. Néanmoins, l’Inde n’est pas à l’aise de contribuer à cette tendance en raison de ses intérêts nationaux susmentionnés, c’est pourquoi la source a suggéré des moyens d’éviter le yuan dans le commerce avec les autres membres des BRICS. Cependant, la Chine est une fois de plus le premier partenaire commercial de l’Inde, de sorte qu’il y a des limites à ce que cette politique peut aller.

Il en va de même pour les plans monétaires des BRICS, car il ne fait aucun doute que le yuan deviendra le yuan dominant dans un tel panier. L’Inde devra se demander si elle gagnerait davantage à contribuer à cette hausse ou non, mais l’absence de détails sur cette proposition rend impossible pour les observateurs de faire autre chose que spéculer pour le moment. D’une part, cela pourrait aider à internationaliser la roupie, mais l’inconvénient est que l’Inde aidera également à internationaliser le yuan.

Puisque l’internationalisation du yuan est inévitable, l’Inde pourrait conclure qu’il est préférable pour la roupie de s’internationaliser également aux côtés du yuan par le biais d’un panier de devises des BRICS plutôt que de ne pas bénéficier de cette proposition, étant donné que la Chine ira jusqu’au bout même si l’Inde ne le fait pas. L’Inde pourrait alors se concentrer sur la dédollarisation de son commerce avec les pays de l’Indo-Pacifique en utilisant des monnaies nationales au lieu de celles de la Chine afin de contrôler l’internationalisation du yuan et d’internationaliser davantage la roupie.

En principe, l’approche de l’Inde est partagée par le reste du monde, à l’exception des superpuissances américaine et chinoise bien sûr, qui préfèrent que leur monnaie soit dominante dans le monde. Tous les autres bénéficieraient cependant davantage d’un équilibre entre le dollar, le yuan, peut-être aussi l’euro, et certainement aussi leur propre monnaie nationale. Les trois premières facilitent le commerce avec les plus grandes économies du monde, tandis que les dernières peuvent être utilisées bilatéralement avec tous les autres pour renforcer leur économie nationale.

Le défi consiste à dédollariser sans remplacer la dépendance au dollar par la dépendance au yuan, mais les petites économies ont beaucoup plus de mal à le faire que les grandes comme l’Inde. Ce que l’Inde peut faire, cependant, c’est internationaliser la roupie autant que possible compte tenu des contraintes du système financier mondial en évolution afin de réduire à la fois la domination du dollar et la hausse du yuan. L’essor éventuel d’une autre monnaie contribuera à faire progresser la véritable multipolarité financière et à éviter la bipolarité.

Il est vrai qu’il faudra beaucoup de temps pour que la roupie ait un tel impact, et il est toujours possible qu’une mauvaise planification financière et la priorité donnée à la commodité plutôt qu’aux intérêts nationaux puissent torpiller ces nobles plans, mais le monde bénéficierait objectivement de ce que l’Inde contrecarre les processus de bipolarité financière. En tant que grande économie à la croissance la plus rapide et en passe de devenir la troisième plus grande d’ici la fin de la décennie, l’Inde a un rôle énorme à jouer à cet égard, et les BRICS peuvent faire beaucoup pour l’aider.

Si la source de la Hindu Business Line est correcte, alors le prochain sommet réaffirmera le droit volontaire de ses membres à dédollariser leurs échanges commerciaux les uns avec les autres (ne les obligeant ainsi pas à être attirés dans l’orbite du yuan) et éventuellement à faire des progrès sur un panier de devises BRICS. Le premier sert indiscutablement les intérêts de l’Inde tandis que le second pourrait très bien le faire aussi, mais il est encore trop tôt pour le dire sans en connaître les détails. Quoi qu’il en soit, ces plans vont éroder davantage la domination du dollar, affaiblissant ainsi l’hégémonie américaine.