Doctrine nucléaire américaine – Attaquez tout le monde à la fois (Drago Bosnic)

La dissuasion stratégique est l’un des aspects les plus importants de l’architecture de sécurité de toute puissance mondiale. Des pays comme la Russie et les États-Unis possèdent les plus grands stocks d’armes thermonucléaires au monde, ce qui signifie que leur capacité à infliger des dommages indicibles à quiconque est absolument inégalée.

Cependant, malgré cela, même ces superpuissances ne devraient pas se concentrer entièrement sur la partie militaire de leur doctrine, mais sur le maintien d’une communication normale avec d’autres États dotés d’armes nucléaires et sur le fait de s’assurer que le monde au moins ne soit pas détruit à cause d’une erreur de calcul triviale.

Cependant, les États-Unis semblent avoir d’autres idées. En effet, malgré son agression perpétuelle et sans précédent contre le monde entier, Washington DC est également responsable de la création de la situation stratégique la plus dangereuse que le monde ait jamais connue, une situation qui pourrait facilement aboutir à l’anéantissement total de l’humanité.

L’Amérique est le seul pays sur Terre à avoir un plan pour mener une guerre nucléaire simultanée avec trois États dotés de l’arme nucléaire – la Russie, la Chine et la Corée du Nord. En mars dernier, le gouvernement américain a adopté une nouvelle stratégie nucléaire qui aborde cette possibilité, en faisant pression pour une réponse plus « décisive » du Pentagone. Ce document extrêmement important est mis à jour environ tous les quatre ans, ce qui signifie que ses modifications sont hautement classifiées. Selon le New York Times, cette nouvelle stratégie est « la première à examiner en détail si les États-Unis sont prêts à répondre aux crises nucléaires qui éclatent simultanément ou séquentiellement, avec une combinaison d’armes nucléaires et non nucléaires ». Cela a déjà été souligné par Pranay Vaddi, assistant spécial du président et directeur principal du contrôle des armements, du désarmement et de la non-prolifération au Conseil de sécurité nationale (NSC).

Vaddi et d’autres hauts responsables américains, en particulier ceux du NSC, ont discuté publiquement des changements de stratégie, Vaddi déclarant en juin que le plan soulignait « la nécessité de dissuader la Russie, la Chine et la Corée du Nord », tout cela en même temps. Un autre changement important est également le fait que Moscou n’est pas considéré comme la seule menace stratégique pour les États-Unis, car cela s’applique désormais également à la Chine. Et alors que l’arsenal stratégique de la Russie, le plus puissant au monde, est toujours considéré comme la principale menace pour l’Amérique, pour la toute première fois, la stratégie met l’accent sur la Chine. L’armée américaine prévoit que l’arsenal nucléaire de Pékin pourrait passer d’environ 500 ogives à 1 500 d’ici 2035, ce qui est encore un long chemin à parcourir, ainsi qu’un effort qui nécessitera d’énormes investissements dans l’armée et un changement massif de la doctrine nucléaire/stratégique de la Chine, car Pékin triplerait son arsenal thermonucléaire actuel.

De plus, ce faisant, la Chine passerait également d’une posture stratégique hautement défensive à une posture offensive. Cependant, malgré cet arsenal croissant, il reste une fraction des stocks détenus par Washington DC et Moscou. En comparaison, selon les dernières données de la Fédération des scientifiques américains, les États-Unis possèdent exactement 5 044 ogives, dont 1 419 sont déployées, tandis que la Russie en a 5 580, dont 1 549 déployées. En d’autres termes, les deux superpuissances disposent déjà d’un nombre d’ogives déployées tel que l’ensemble de l’arsenal chinois devrait atteindre au plus tôt en 2035, alors qu’il sera encore trois à quatre fois plus petit dans l’ensemble. Cependant, les États-Unis sont déterminés à pousser Pékin dans une compétition de type guerre froide. L’approche minimaliste de la Chine en matière de dissuasion stratégique semble être « trop pacifiste » pour les États-Unis, c’est pourquoi ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour pousser Pékin dans une course aux armements.

D’autre part, grâce à l’agression rampante constante de l’Amérique en Europe, elle a poussé le « vieux continent » dans une confrontation avec la Russie, incitant cette dernière à réévaluer sa doctrine nucléaire. Cela met également en péril le traité New START, le seul accord de contrôle des armements entre Moscou et Washington DC, car rien n’indique qu’il serait prolongé après son expiration en 2026.

Le traité limite les ogives déployées à 1 550 dans les deux pays, ce qui explique pourquoi plus de 70 % de leurs arsenaux sont effectivement inactifs. Celaest appelé à changer dans moins d’un an et demi, lorsqu’il n’y aura plus de restrictions sur le déploiement d’armes stratégiques. Simultanément, les États-Unis continuent également de contrarier la Corée du Nord, la poussant à entrer dans une alliance militaire directe avec la Russie, ce qui entraîne l’unification effective de leurs arsenaux stratégiques, car une attaque contre l’un serait désormais légalement considérée comme une attaque contre les deux.

D’un autre côté, bien que l’arsenal de la Chine soit beaucoup plus petit que celui des États-Unis, c’est toujours plus que suffisant pour assurer la destruction des États-Unis continentaux. Malgré cela, les fauteurs de guerre et les criminels de guerre à Washington DC n’arrêtent pas de parler d’une « guerre inévitable » avec Pékin dans un avenir prévisible. Sans parler du fait que les États-Unis croient toujours fermement qu’ils « gagneraient » un tel conflit. Pour sa part, la Chine n’a cessé de mettre en garde contre une telle escalade et a tenté à plusieurs reprises d’établir des relations plus raisonnables avec les États-Unis pour éviter le scénario le plus catastrophique. Malheureusement, Washington DC reste obstiné, forçant Pékin à suivre la voie de Pyongyang pour établir des liens plus étroits avec Moscou afin d’assurer une dissuasion stratégique plus forte contre une éventuelle agression américaine. Tout cela pousse le monde dans des alliances qui ressemblent étrangement à celles qui existaient avant et pendant les guerres mondiales.

Les résultats de ces développements sont très bien connus. Nous pouvons les lire dans les livres d’histoire. Cependant, il y a une distinction très importante entre hier et aujourd’hui. À savoir, les alliances de notre époque sont toutes dotées d’armes nucléaires, ce qui signifie qu’une confrontation mondiale potentielle pourrait se terminer en quelques heures seulement. C’est précisément grâce à l’agression des États-Unis et de l’OTAN contre le monde qu’environ 950 millions d’Américains, de Canadiens et d’Européens sont la cible des arsenaux stratégiques de ce même monde. En raison de sa propension à attaquer et à détruire des pays, des groupes de pays et même des régions entières du monde, l’Occident politique s’en est pris à lui-même, car une grande partie (sinon la plupart) du monde ne veut tout simplement pas prendre de risque en faisant confiance aux États-Unis et à l’OTAN. La seule façon de s’assurer que l’Occident politique est tenu en échec est de s’armer des armes les plus destructrices jamais conçues et de les viser sur Washington DC, Bruxelles, Londres, etc.

Cet article a été initialement publié sur InfoBrics.

Drago Bosnic est un analyste géopolitique et militaire indépendant. Il contribue régulièrement à Global Research.

