“Un réseau complexe de mauvais acteurs travaillant main dans la main“ – La guerre est-elle inéluctable? (Crooke)

Par Alastair Crooke. – Le 31 août 2024 – Source Strategic Culture

Walter Kirn, romancier et critique culturel américain, décrit dans ses mémoires de 2009, Lost in the Meritocracy, comment, après un séjour à Oxford, il est devenu membre de “la classe qui dirige” – celle qui “écrit les gros titres et les histoires qui les accompagnent” . C’était le récit d’un enfant de la classe moyenne (sic) du Minnesota qui essayait désespérément de s’intégrer dans le monde de l’élite et qui, à sa grande surprise, s’est rendu compte qu’il ne voulait pas s’intégrer du tout.



Aujourd’hui âgé de 61 ans, Kirn publie une lettre d’information sur Substack et coanime un podcast animé consacré en grande partie à la critique du “libéralisme de l’establishment” . Sa dérive anticonformiste l’a amené à exprimer plus ouvertement sa méfiance à l’égard des institutions de l’élite, comme il l’a écrit en 2022 :

Depuis des années maintenant, la réponse, dans chaque situation – “Russiagate”, COVID, Ukraine – a été plus de censure, plus de silence, plus de division, plus de boucs émissaires. C’est presque comme s’il s’agissait d’objectifs en soi, et que la cascade de situations d’urgence n’était qu’un prétexte pour les atteindre. La haine est toujours la voie à suivre”.

Un ami de Kirn a suggéré que la politique de ce dernier était “libérale à l’ancienne” , soulignant que ce sont les autres “soi-disant libéraux” qui ont changé : “On m’a dit à plusieurs reprises l’année dernière que la liberté d’expression était une question de droite ; je ne dirais pas que [Kirn] est conservateur. Je dirais simplement que c’est un libre-penseur, un anticonformiste, un iconoclaste” , a déclaré cet ami.

Pour comprendre le virage anticonformiste de Kirn – et pour comprendre la forme actuelle de la politique américaine – il est nécessaire de comprendre un terme clé. Il ne figure pas dans les manuels scolaires classiques, mais il est au cœur de la nouvelle stratégie du pouvoir : “la société globale” .

“L’expression a été popularisée il y a une dizaine d’années par l’administration Obama, qui souhaitait que son apparence fade et technocratique puisse servir de couverture à l’édification d’un mécanisme pour une gouvernance ‘globale de la société’” – une approche qui affirme que les acteurs – médias, ONG, entreprises et institutions philanthropiques – interagissent avec les fonctionnaires pour jouer un rôle essentiel non seulement dans la définition de l’agenda public, mais aussi dans l’application des décisions publiques.

Jacob Siegel a expliqué le développement historique de l’approche de la “société globale” lors de la tentative de l’administration Obama de faire pivoter la “guerre contre le terrorisme” vers ce qu’elle a appelé la “CVE ” (lutte contre l’extrémisme violent). L’idée était de surveiller le comportement en ligne du peuple américain afin d’identifier ceux qui pourraient, à un moment indéterminé dans le futur, “commettre un crime” .

Le concept d’“extrémiste violent” potentiel qui n’a pas encore commis de crime est inhérent à un flou qui est utilisé comme une arme : “Un nuage de suspicion qui plane sur toute personne qui remet en question les récits idéologiques dominants” .

“Ce que les différentes itérations de cette approche globale de la société ont en commun, c’est leur mépris des processus démocratiques et du droit à la liberté d’association, leur adhésion à la surveillance des médias sociaux et leur incapacité répétée à produire des résultats…” .

Aaron Kheriaty écrit:

“Plus récemment, l’ensemble de la machine politique de la société a facilité le basculement du jour au lendemain de Joe Biden à Kamala Harris, les médias et les partisans du parti se retournant en un clin d’œil lorsqu’on leur en donnait l’ordre – que les électeurs des primaires Démocrates se fassent damner le pion. Cela s’est produit non pas en raison de la personnalité des candidats concernés, mais sur ordre de la direction du parti. Les candidats électoraux sont des fonctionnaires fongibles et entièrement remplaçables, qui servent les intérêts du parti au pouvoir… Le parti lui a été livré parce qu’elle a été choisie par ses dirigeants pour en être la figure de proue. La véritable réussite n’appartient pas à Harris, mais au parti-État”.

Quel est le rapport avec la géopolitique et la question de savoir s’il y aura une guerre entre l’Iran et Israël ?

Eh bien, beaucoup de choses. La politique intérieure occidentale n’est pas la seule à avoir été façonnée par la mécanique totalisante du CVE d’Obama. Le mécanisme du “parti-État” (terme de Kheriaty) pour la géopolitique a également été coopté :

“Pour éviter l’apparence d’un excès totalitaire dans de tels efforts” , affirme Kheriaty, “le parti a besoin d’une réserve inépuisable de causes … que les dirigeants du parti utilisent comme prétextes pour exiger un alignement idéologique dans les institutions des secteurs public et privé. Ces causes se présentent grosso modo sous deux formes : la crise existentielle urgente (par exemple, le COVID et la menace très médiatisée de la désinformation russe) et les groupes de victimes qui ont soi-disant besoin de la protection du parti” . “C’est presque comme s’il s’agissait d’objectifs en soi, et que la cascade d’urgences n’était qu’un prétexte pour les atteindre. La haine mobilisatrice est toujours la voie à suivre” , souligne Kirn.

Pour être clair, l’implication est que tous les opposants géostratégiques à l’alignement idéologique du parti-État doivent être traités conjointement et collectivement comme des extrémistes potentiellement dangereux. La Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord sont donc associés en tant que représentants d’un extrémisme odieux unique qui s’oppose à “notre démocratie” , à “notre liberté d’expression” et à “notre consensus d’experts” .

Ainsi, si l’entrée en guerre contre un extrémiste (c’est-à-dire contre l‘Iran) est “acclamée” par 58 ovations lors de la session conjointe du Congrès le mois dernier, il n’est pas nécessaire de poursuivre le débat, pas plus que la nomination de Kamala Harris en tant que candidate à la présidence ne doit être approuvée par le vote des primaires :

Mercredi, la candidate Harris a demandé aux chahuteurs qui scandaient des propos sur le génocide à Gaza de “se taire” , sauf s’ils “voulaient que Trump gagne” . Les normes tribales ne doivent pas être remises en question (même pour un génocide).

Sandra Parker, présidente de la branche de défense politique des trois mille membres de l’association Christians United for Israel (CUFI), a donné des conseils sur les points à aborder, rapporte le Times of Israel :

La montée de l’extrême droite Républicaine qui rejette des décennies d’orthodoxie pro-israélienne (bipartisane), favorisant l’isolationnisme et ressuscitant les tropes anti-juifs, alarme les évangélistes pro-israéliens et leurs alliés juifs… La rupture avec des décennies de politique étrangère affirmée était évidente l’année dernière lorsque le sénateur Josh Hawley a tourné en dérision l’”empire libéral” qu’il a dédaigneusement caractérisé comme bipartisan “les néoconservateurs à droite et les mondialistes libéraux à gauche” : ensemble, ils forment ce que l’on pourrait appeler le parti unique, l’establishment de Washington qui transcende tous les changements d’administration”.

Lors de la conférence sur les points de discussion de CUFI, la crainte d’un isolement accru de la droite a été évoquée :

“Si les isolationnistes prennent le dessus, les adversaires considéreront que les États-Unis battent en retraite. Si les isolationnistes prenaient le dessus, il a été conseillé aux activistes de riposter. Si les législateurs affirment que l’expansion de l’OTAN est à l’origine de l’invasion de l’Ukraine par la Russie : il a été conseillé aux militants de riposter : “Si quelqu’un commence à affirmer que la raison pour laquelle les Russes ont envahi l’Ukraine est l’élargissement de l’OTAN, je me permets de dire qu’il s’agit là d’un vieux trope qui consiste à rejeter la faute sur l’Amérique” , a déclaré le président aux délégués rassemblés. Ils ont une tendance à l’isolationnisme qui consiste à dire : “Ne nous occupons que de la Chine et oublions l’Iran, oublions la Russie, ne faisons qu’une chose” , mais cela ne fonctionne pas de cette manière , a déclaré Boris Zilberman, directeur de la politique et de la stratégie pour le Fonds d’action CUFI. Il décrit plutôt “un réseau complexe de mauvais acteurs travaillant main dans la main” .

Ainsi, pour aller au fond de cette gestion de l’esprit occidentale dans laquelle l’apparence et la réalité sont taillées dans la même étoffe de l’extrémisme hostile : l’Iran, la Russie et la Chine sont considérés sous le même prisme.

En clair, cette “entreprise d’ingénierie comportementale (qui n’a plus grand-chose à voir avec la vérité, ni avec votre droit de désirer ce que vous voulez – ou de ne pas désirer ce que vous ne voulez pas)” est importante, comme le dit Kirn : “tout le monde est dans le jeu” . “Les intérêts des entreprises et des États ne croient pas que vous voulez les bonnes choses – vous pourriez vouloir Donald Trump – ou croient que vous ne voulez pas les choses que vous devriez vouloir davantage” (comme la destitution de Poutine).

Si ce mécanisme de “la société globale” est compris correctement dans le reste du monde, des pays comme l’Iran ou le Hezbollah sont obligés de prendre note du fait que la guerre au Moyen-Orient peut inévitablement déboucher sur une guerre plus large contre la Russie – et avoir des ramifications négatives pour la Chine également.

Ce n’est pas parce que c’est logique. Ce n’est pas le cas. Mais c’est parce que les besoins idéologiques de la politique étrangère de “la société globale” s’articulent autour de récits “moraux” simplistes : des récits qui expriment des attitudes émotionnelles plutôt que des propositions argumentées.

Netanyahou s’est rendu à Washington pour exposer les arguments en faveur d’une guerre totale contre l’Iran – une guerre morale de la civilisation contre les barbares, a-t-il déclaré. Il a été applaudi pour sa position. De retour en Israël, il a immédiatement provoqué le Hezbollah, l’Iran et le Hamas d’une manière qui les a déshonorés et humiliés, tout en sachant pertinemment qu’il en résulterait une riposte qui conduirait très probablement à une guerre plus étendue.

Il est clair que Netanyahou, soutenu par une majorité d’Israéliens, veut un Armageddon (avec le soutien total des États-Unis, bien sûr). Il pense que les États-Unis sont exactement là où il les veut. Netanyahou n’a qu’à intensifier l’escalade d’une manière ou d’une autre – et Washington, calcule-t-il (à tort ou à raison), sera obligé de suivre.

Est-ce la raison pour laquelle l’Iran prend son temps ? Le calcul d’une riposte initiale à Israël est une chose, mais comment Netanyahou pourrait-il alors riposter en Iran et au Liban ? Il s’agit là de tout autre chose. Il y a eu des allusions au déploiement d’armes nucléaires (dans les deux cas). Cette dernière rumeur n’a toutefois rien de solide.

Par ailleurs, comment Israël pourrait-il répondre à la Russie en Syrie, ou les États-Unis pourraient-ils réagir par une escalade en Ukraine ? Après tout, Moscou a aidé l’Iran avec ses défenses aériennes (tout comme l’Occident aide l’Ukraine contre la Russie).

Beaucoup d’impondérables. Pourtant, une chose est claire (comme l’a récemment fait remarquer l’ancien président russe Medvedev) : “le nœud se resserre” au Moyen-Orient. L’escalade se produit sur tous les fronts. La guerre, a suggéré Medvedev, pourrait être “le seul moyen de couper ce nœud” .

L’Iran doit penser que l’apaisement des plaidoyers occidentaux à la suite de l’assassinat par Israël de responsables iraniens dans leur consulat de Damas était une erreur. Netanyahou n’a pas apprécié la modération de l’Iran. Il a redoublé d’efforts pour faire la guerre, la rendant inévitable, tôt ou tard.

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par Wayan, pour le Saker Francophone. Sur “Un réseau complexe de mauvais acteurs travaillant main dans la main “ – La guerre est-elle inéluctable ? | Le Saker Francophone