Cependant, personne ne devrait espérer que les États-Unis forcent l’Ukraine à se retirer.

Le Washington Post a cité des sources anonymes de l’administration pour rapporter que « les États-Unis débattent du soutien à l’offensive surprise de l’Ukraine contre la Russie », ce qui suggère que certains décideurs politiques doutent que l’invasion de Koursk par l’Ukraine fasse avancer les intérêts américains. Certes, les États-Unis étaient au courant de cette initiative à l’avance (s’ils n’ont pas participé activement à sa planification) mais ne l’ont pas contrecarrée, l’approuvant ainsi tacitement. Néanmoins, cinq arguments existent pour expliquer pourquoi cela nuit réellement aux intérêts américains, et ils sont les suivants :

1. La Russie pourrait plus facilement gagner du terrain dans le Donbass

L’une des raisons pour lesquelles l’Ukraine a envahi Koursk était de forcer la Russie à détourner une partie de ses forces du Donbass vers ce nouveau front, mais cela ne s’est pas produit. Au lieu de cela, l’Ukraine a détourné une partie de ses propres forces hautement entraînées de là vers Koursk, ce qui pourrait permettre à la Russie de gagner plus facilement du terrain dans le Donbass. L’optique d’une Russie continuant à progresser est déjà assez mauvaise pour les intérêts du soft power des États-Unis, mais elle pourrait également nuire aux plans électoraux des démocrates si cette tendance s’accélère avant novembre.

2. Une solution diplomatique est aujourd’hui beaucoup plus difficile

Les faibles espoirs de résolution diplomatique de ce conflit ont été anéantis par l’invasion de Koursk par l’Ukraine, qui a incité Poutine à exclure la reprise des pourparlers de paix. Certains décideurs politiques américains veulent « pivoter vers l’Asie » le plus tôt possible afin de contenir plus musclément la Chine, d’où leur intérêt à une sorte de compromis avec la Russie, mais ce n’est pas possible tant que l’Ukraine continue d’occuper le territoire universellement reconnu de la Russie.

3. L’Ukraine pourrait se sentir encouragée à étendre le conflit

Quelle que soit la mesure dans laquelle les États-Unis ont pu aider à planifier l’invasion de Koursk par l’Ukraine, le fait même que rien n’ait été fait pour arrêter cela, alors que les États-Unis le savaient manifestement à l’avance, pourrait encourager Kiev à étendre davantage le conflit à la Biélorussie, à la Moldavie et/ou à d’autres régions russes. Ils savent maintenant que les États-Unis accepteront tout ce qu’ils font, indépendamment de la crainte de certains décideurs politiques de voir les tensions avec la Russie échapper à tout contrôle, et c’est là que réside le danger suprême.

4. Les tensions russo-américaines risquent de devenir incontrôlables

Poutine ne répondra pas radicalement à l’invasion de Koursk par l’Ukraine, car elle n’a pas encore franchi ses lignes rouges non négociables, mais si elle le fait (par exemple si Kiev s’empare de plus de territoire ou étend le conflit), les tensions russo-américaines pourraient devenir incontrôlables en fonction de ce qu’il fait. Ce scénario durera aussi longtemps que durera l’invasion, et il augmente les chances que Poutine commence à écouter les « extrémistes » et envisage une réponse radicale sans qu’aucune des lignes susmentionnées ne soit franchie.

5. D’autres États clients des États-Unis pourraient suivre l’exemple de l’Ukraine

La dernière façon dont l’invasion de Koursk par l’Ukraine nuit réellement aux intérêts américains est que d’autres États clients pourraient suivre l’exemple de l’Ukraine en frappant ou en envahissant leurs voisins avec lesquels ils se querellent afin de créer un fait accompli dans l’espoir que les États-Unis se sentiront alors obligés de les soutenir. Les États-Unis ne veulent pas que des conflits éclatent à moins qu’ils ne soient en mesure de contrôler la dynamique dans une large mesure, ce qu’ils auraient du mal à faire si un État client comme la Somalie en déclenchait soudainement un.

Malgré les cinq arguments ci-dessus sur les raisons pour lesquelles l’invasion de Koursk par l’Ukraine ne fait pas avancer les intérêts américains, personne ne devrait espérer que les États-Unis forcent leur mandataire à se retirer. L’Ukraine pourrait également refuser une telle demande hypothétique, l’exposer publiquement pour embarrasser les États-Unis, et peut-être étendre le conflit par dépit dans le but de provoquer une troisième guerre mondiale. Pour ces raisons, il est peu probable que les États-Unis fassent ce qu’il faut pour mettre fin à cette opération, et même Trump pourrait y réfléchir à deux fois s’il gagne.