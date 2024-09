Ukraine : Les USA ont voulu piéger la Russie mais tel est pris qui croyait prendre

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1180

Excellent résumé de la situation le 29 août 2024 par Lara Logan

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo de 21′

Lara Logan explique notamment qu’après la deuxième guerre mondiale, la CIA et Allen Dules ont accordé une immunité juridique aux nazis ukrainien lors des procès de Nüremberg ; et que, par conséquent, en Ukraine actuellement, il ne s’agit pas de néo-nazis mais bel et bien de nazis.

Les USA ont utilisé les nazis pendant la deuxième guerre mondiale pour faire la guerre à l’URSS :

http://mai68.org/spip/spip.php?article3490

Aussi, ils ont immunisé les nazis ukrainiens, prévoyant de les utiliser pour la suite de leur combat contre la Russie, qu’elle soit soviétique ou non. Et ce sont bien naturellement des nazis qui sont actuellement utilisés en Ukraine par les Américains pour faire la guerre aux Russes.

ANALYSE DE DO

Mon analyse est constituée des articles ou extraits d’articles ci-dessous.

Pour résumer je dirai que ce qui a décidé les Russes à entrer en Ukraine, c’est l’expansion de l’OTAN de plus en plus à l’est. Et que ce qui a décidé de la date exacte de cette entrée, c’est l’intensification devenue insupportable de la guerre que l’Ukraine menait contre son propre peuple dans l’est du pays. Ces deux choix appartenant aux USA, c’est les Américains qui ont décidé qu’il y aurait la guerre en Ukraine et qui ont décidé exactement quand. L’analyse ci-dessous le démontre.

En fait, les anglo-saxons font la guerre à la Russie depuis 1813 :

Le grand jeu : http://mai68.org/spip2/spip.php?article11134

En fait, les anglo-saxons font la guerre à la Russie depuis 1813. Et ce n’est pas la Russie qui est venue placer ses soldats en Irlande, ou aux pieds de l’Angleterre. C’est bel et bien les Anglais qui sont venus avec leurs soldats aux pieds de la Russie, par exemple en Afghanistan.

Ensuite, l’Angleterre a passé la main à sa fille américaine, les USA. La période communiste n’a été qu’une excuse de plus pour les dirigeants anglo-saxons auprès de leurs peuples pour faire la guerre à la Russie : Ford, Rockefeller, le grand père de G.W. Bush, etc. ont financé Hitler et les nazis pour qu’ils essaient de détruire l’URSS.

Ensuite il y a eu la guerre « froide ».

Et, après la période communiste, la guerre contre la Russie a bien sûr continué. Et cela étonnera-t-il quelqu’un que les Amerloques utilisent à nouveau des mercenaires nazis pour combattre les Russes en Ukraine ?

« La bataille de la Russie contre les USA en Ukraine »

http://mai68.org/spip2/spip.php?article11320

8 avril 2022

Extrait :

Les Russes font la guerre en Ukraine (depuis le 24 février 2022) essentiellement parce que depuis le 17 février 2022, les forces armées ukrainienne ont très nettement intensifié leur guerre contre les républiques populaires du Donbass à l’est de l’ukraine.

Les gens du Donbass sont en fait des Russes habitants en Ukraine. Ils ont fait sécession de l’Ukraine après le coup d’État nazi du maïdan en Ukraine en 2014. Par réaction, le Donbass s’est constitué en deux républiques populaires (c’est-à-dire communistes) car ils ne supportent pas les nazis. Pourquoi deux et pas une, c’est ce que je ne sais pas.

C’est depuis 2014 que les gens du Donbass appellent la Russie au secours ; car, les forces armées ukrainienne n’acceptent pas que le Donbass ait fait sécession. Les Russes n’ont pas réagi tout de suite peut-être parce que le Russie n’est plus communiste. Mais, comme la guerre de l’Ukraine contre le Donbass pour forcer les républiques populaires du Donbas à redevenir ukrainiennes est devenue super cruelle à partir du 17 février, la Russie a fini par réagir. Il ne faut pas oublier que ce n’est pas Navalny qui est le principal opposant à Poutine. C’est le parti communiste russe, et il fait entre 20 et 30 % des voix ! Un peu que le Donbass, c’est des Russes ; et un peu que le Donbass se veut communiste, la pression du peuple russe est telle que Poutine ne pouvait pas continuer à ne rien faire.

Réponse de do à un ami probablement mal informé sur l’Ukraine et la Russie

http://mai68.org/spip2/spip.php?article15450

7 juin 2023

Tout d’abord, au départ, les Russes n’avaient pas envie d’« envahir l’Ukraine ».

Mais, comme ils n’avaient pas non plus envie d’avoir des missiles nucléaires américains à 8 minutes de Moscou, ils ont demandé des garanties comme quoi l’Ukraine ne ferait jamais partie de l’OTAN. On leur a toujours refusé.

De plus, il faut savoir que les Ukrainiens de l’est sont en fait des Russes. Des Russes que les Ukrainiens de l’ouest détestent. Ces russes se faisaient bombarder sans arrêt depuis 2014 par Kiev. Et, en février 2022, Kiev avait prévu de lancer une grande offensive contre les Ukrainiens (Russes) de l’est. C’est pour cela que La Russie est entrée en Ukraine le 24 février 2022. C’est ce qui a décidé de la date exacte de l’« invasion » : éviter le massacre des Russes de l’est de l’Ukraine.

Il faut savoir que l’ensemble de la Russie voulait cette « Opération militaire spéciale ». Notament les communistes (20 à 30 % aux élections !), puisque les républiques séparatistes de l’Est de l’Ukraine se voulaient communistes. Elles se nommaient d’ailleurs « République Populaire de Donetsk » et « République populaire de Lougansk ».

Le KPRF, parti communiste russe, voulait une opération bien plus radicale que Poutine. Voici l’un de leurs texte choisi au hasard :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12888

En 2014, la télévision publique française a dit la vérité pendant 24 ou 48 heures. Voici un enregistrement de leurs émissions qui prouvent qu’en 2014 il y eu un coup d’État nazi en Ukraine :

http://mai68.org/spip/spip.php?article6895

Il faut savoir que l’Ukraine n’existait pas en tant que république avant l’URSS. Il existait seulement un parti ukrainien. Ce sont Lénine,Trotski et Staline qui ont concédé cette république pour faire plaisir.

Plus tard, Kroutchev a donné la Crimée à l’Ukraine afin d’être sûr d’être nommé chef de l’URSS (il lui fallait les voix des Ukrainiens). Dans son esprit, c’était essentiellement symbolique puisque l’Ukraine faisait partie de l’URSS et que la Crimée restait donc en URSS.

Il faut savoir que la Russie est en partie née en Ukraine : il y avait la Rus de Kiev parmi toutes les Russies du Tzar. Odessa a été fondée par Catherine II.

Quand l’URSS a disparu, en 1991-92, il a été promis à la Russie que l’OTAN ne s’étendrait pas à l’est de l’Allemagne réunifiée. Mais, les USA qui ne tiennent leurs promesses que quand ça les arrange, n’ont pas tenu cette promesse et ont progressivement grignoté tout l’espace en détruisant la Yougoslavie et à l’aide de diverses révolutions de couleur. Il ne leur restait que l’Ukraine à prendre :

https://mai68.org/spip2/spip.php?article11642

C’est alors que la Russie a vraiment réagi. Quand en plus ils ont vu Kiev qui allait massacrer les Russes de l’est de l’Ukraine, ils sont passés à l’action.

Il faut aussi savoir que les Ukrainiens de l’ouest sont en fait des polono-lituaniens qui détestent les Russes

Voilà, je crois que tu as ainsi l’essentiel pour savoir comment je vois les choses. C’est un peu long, comme réponse. J’en suis désolé, mais il faut tout ça pour comprendre ma position.

Bien à toi,





Complément :

Quant au fait que Kiev a une volonté de massacre vis-à-vis des Russes de l’est de l’Ukraine, je te propose ces très courtes vidéos de dirigeants ukrainiens :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article11022

Il y a aussi ce reportage d’Anne-Laure Bonnel . Mais ça dure presque une heure :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article10970

Les USA ont poussé l’URSS à intervenir en Afghanistan (par Zbigniew Brzezinski, conseiller de Carter)

http://mai68.org/spip/spip.php?article1127

(Nouvel Observateur 20 janvier 1998)

La Russie, l’Afghanistan et l’Ukraine

http://mai68.org/spip2/spip.php?article11013

7 mars 2022

Extrait :

Les Amerloques ont poussé l’URSS à envoyer leur armée en Afghanistan en 1979. Pour cela, la CIA a commandité un coup d’État islamiste contre un chef d’État afghan pro-soviétique. Ensuite, elle a organisé la « résistance » islamiste à l’invasion russe en créant al-Qaïda. Des islamistes du monde entier étaient ainsi armés, entrainés et acheminés en Afghanistan pour combattre l’URSS. L’URSS a perdu. Cela a joué un rôle évident dans sa disparition.

Les mêmes Américains ont aujourd’hui poussé la Russie à envoyer leur armée en Ukraine. Pour cela, la CIA a organisé en 2014 un coup d’État nazi contre un chef d’État favorable à la Russie. Maintenant, par l’intermédiaire de la CIA, des nazis du monde entier sont armés, entrainés et acheminés en Ukraine pour combattre la Russie.

Les projets de démantèlement de la Russie

https://mai68.org/spip3/spip.php?article1184

L’empire américain et ses vassaux ne sauraient tolérer de rival et font tout pour supprimer toute puissance régionale ou mondiale qui pourrait les empêcher d’organiser et d’exploiter le monde selon leurs désirs. Ce sont les mêmes qui ont organisé la dissolution de l’URSS, celle de la Yougoslavie socialiste puis de la Serbie, dont on a séparé le Kosovo. Ce sont les mêmes qui encouragent le sécessionnisme islamiste ouighour au Xinjiang, le sécessionnisme tibétain et qui ont détruit l’Irak, la Libye et un certain nombre de pays africains, et tenté de faire de même avec la Syrie.

Ainsi, le Forum des nations libres de l’après-Russie, un cadre de dialogue qui rassemble les revendications indépendantistes des minorités ethniques russes et les réalités régionales (et leurs sympathisants euro-atlantiques – Américains, Polonais et Baltes), s’est réuni le 31 janvier 2023 au Parlement européen pour sa cinquième réunion.

Anna Fotyga, députée européenne et ancienne ministre polonaise des affaires étrangères (PIS, parti Droit et Justice, extrême droite), impliquée dans les travaux du Forum depuis sa création, a rappelé sa mission fondatrice :

« Comme dans le cas du Troisième Reich allemand, la Fédération de Russie, en tant que menace existentielle pour l’humanité et l’ordre international, devrait subir des changements drastiques. Il est naïf de penser que la Russie, après avoir été définitivement vaincue, restera dans le même cadre constitutionnel et territorial. La communauté internationale ne peut pas adopter une position confortable en attendant les développements, mais doit entreprendre une […] re-fédéralisation de l’État russe, en tenant compte de l’histoire de son impérialisme et en respectant les droits et les désirs des nations qui le composent »

Conclusion : Les souricières américaines

En fait, ce sont les Américains qui ont décidé que les Russes allaient envahir l’Ukraine, et qui ont décidé de la date à laquelle ils le feraient. C’était de la part des USA une opération similaire à leur provocation en Afghanistan qui avait permis grâce à la défaite soviétique dans ce pays d’entamer la destruction de l’URSS. Le but de la provocation récente en Ukraine était cette fois la destruction, le démantèlement, de la Russie. Seulement la Russie était devenue bien plus forte que les Américains l’imaginaient.

Bien à vous,



