LES PEUPLES INSURGÉS SE RÉVOLTENT!

HIER ENCORE, il y eux des massacres avec des bombes canadiennes à GAZA. Car le gouvernement canadien appuie les fascistes au pouvoir en Israël. L’hypocrisie a assez duré. Il est temps que les gouvernements fascistes à Ottawa et Québec soient renversés. C’est des gouvernements minoritaires qui manipulent les partis d’opposition avec une habilité épeurante.

Justement, à Ottawa hier, des manifestants pro Palestiniens ont dénoncés l’Hypocrisie du gouvernement Trudeau et les compagnies d’armements, réunies ici éprouvants un malin plaisir en voyant la moitié de la planète en sang. C’est payant les guerre, pour le 1%. Mais pour le reste, le 99% qui paye en argent et en sang, ce n’est pas une bonne idée.

On a de besoin de logements, surtout nos Autochtones. Mais on fabrique des bombes? Vous comprenez quelque chose là dedans? La police est partout, même si il n’y a pas de violence de la part des manifestants? Les médias, les juges et même les pompiers harcelent ces gens pasifiques! Qui paye? Qui profite? NOS gouvernements harcellent les manifestants sans merci 24/7! Pour le moment, ils tiennent bon, mais ils ont besoin de votre appuie. Où êtes-vous?

LE CITOYEN DOCILE:

IL VOTE DU BON BORD

IL est vacciné.

Il recycle.

l composte.

Il écoute les nouvelles, mainstream?!

Il ne rouspète jamais.

Il paye ses taxes sans savoir pourquoi?

Il fait confiance à l’élite.

Il travaille pour enrichir son boss.

Il est heureux comme ça!?

Heureuse Continuation!

.

John Mallette

Le Poète Prolétaire