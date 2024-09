Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov prévient les États-Unis que la troisième guerre mondiale ne se limitera pas à l’Europe

Par Robert Bibeau.

Nombreux sont ceux – naïfs ou complices – qui croient qu’il n’y a aucun risque de dérapage à ce que les puissances capitalistes nucléarisées (États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni, Inde, Pakistan, Corée du Nord, Israël) et non nucléarisées s’affrontent et se confrontent économiquement – commercialement – financièrement – politiquement – diplomatiquement – idéologiquement et – finalement – militairement dans une région du monde ou dans une autre. Ce sont les intellectuels bourgeois – soutenus par les médias mainstream (propriétés des milliardaires) – escorter par les larbins politiciens de gauche comme de droite – qui propagent ces fadaises lénifiantes parmi la populace tétanisée. Lors d’une conférence de presse, le grand diplomate russe Sergueï Lavrov rappel à la bourgeoisie libérale américaine et occidentale – qui fait mine de l’ignorer – que si une guerre régionale (Ukraine – Palestine – Moyen-Orient – Bengladesh – Taïwan – Sahel) devait se propager, escalader, et dégénérer jusqu’à utiliser des armes nucléarisées ou virales (COVID) la totalité de la planète serait affectée et saccager. Le ministre russe Lavrov conclut : «Ils (les riches occidentaux) ont l’état d’esprit d’un maître assis quelque part à l’étranger et se croyant totalement en sécurité, pensant que non seulement les Ukrainiens, mais aussi… les Européens seraient prêts à faire le sale boulot et à mourir pour eux». Les naïfs et les « négationnistes » complices doivent prendre conscience de la menace de guerre mondiale que le capital fait peser au-dessus de nos têtes de chair à canon.

par Jessica Corbett

Mardi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a averti les États-Unis que si la guerre en Ukraine dégénérait en un conflit militaire plus large, une éventuelle troisième guerre mondiale ne se limiterait pas aux champs de bataille en Europe.

Alors qu’il répondait aux questions des journalistes deux ans et demi après le début de l’OMS, Lavrov a été invité à répondre à un récent reportage du Guardian selon lequel le président ukrainien Volodymyr Zelensky voulait utiliser des missiles Storm Shadow à longue portée qui «menacent Moscou et Saint-Pétersbourg» pour forcer la Russie à s’assoir la table des négociations.

Comme l’explique le journal britannique : «Les missiles Storm Shadow ont été développés principalement par une collaboration anglo-française et sont fabriqués par la coentreprise européenne MBDA, qui a également un partenaire italien. Mais comme certains de ses composants sont fournis par les États-Unis, la Maison-Blanche doit également accepter son utilisation contre la Russie. Elle a jusqu’à présent refusé de le faire, craignant une escalade du conflit».

Lavrov a déclaré que «c’est du chantage, une tentative de faire croire que l’Occident cherche à éviter toute escalade excessive. En réalité, ils sont pleins de malice. Éviter l’escalade n’est pas ce que l’Occident cherche. Pour le dire clairement, ils cherchent simplement la bagarre».

Le ministre russe a également souligné diverses remarques de John Kirby, le conseiller à la communication de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale, dans la lignée de ce qu’il a déclaré vendredi : «Nous surveillons les risques d’escalade depuis le début de ce conflit, et cela ne va pas changer. Nous serons toujours préoccupés par le risque que l’agression en Ukraine puisse conduire à une escalade sur le continent européen».

Lavrov a déclaré : «Pour les Américains, toute discussion sur la Troisième Guerre mondiale se résume à quelque chose qui n’affecterait que l’Europe, et Dieu nous en préserve si jamais cela se produisait. C’est assez révélateur, car cette idée reflète l’état d’esprit des planificateurs et des experts en géostratégie américains qui pensent qu’ils peuvent simplement rester assis pendant toute la durée de l’affaire. Je pense qu’il est important de comprendre dans cette situation que nous avons notre propre doctrine, y compris celle qui régit l’utilisation des armes nucléaires. Un effort pour la mettre à jour est en cours».

«De plus, ces Américains sont bien conscients des dispositions qu’elle énonce. Cela transparaît dans les lapsus freudiens qu’ils commettent lorsqu’ils disent qu’une Troisième Guerre mondiale serait une mauvaise chose parce qu’ils ne veulent pas que l’Europe en souffre», a-t-il poursuivi. «C’est à cela que se résume cet état d’esprit américain. Ils ont l’état d’esprit d’un maître assis quelque part à l’étranger et se croyant totalement en sécurité, pensant que non seulement les Ukrainiens, mais aussi, comme il s’avère, les Européens seraient prêts à faire le sale boulot et à mourir pour eux».

«Nous entendons depuis longtemps des spéculations sur l’autorisation d’autoriser l’Ukraine à utiliser non seulement les missiles Storm Shadow, mais aussi les missiles à longue portée fabriqués aux États-Unis», a noté le ministre. «Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c’est confirmer une fois de plus que jouer avec le feu est une chose dangereuse pour les hommes et les femmes en charge des armes nucléaires dans le monde occidental, mais ils jouent avec des allumettes comme s’ils n’avaient jamais grandi».

Alors qu’il y a neuf nations dotées de l’arme nucléaire, les États-Unis et la Russie possèdent collectivement environ 90% de l’arsenal mondial. Depuis que le Kremlin a lancé son invasion en février 2022, alors que les États-Unis et l’Europe ont armé les soldats ukrainiens, Poutine et d’autres responsables russes – ainsi que le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg – ont attisé les craintes d’une utilisation d’armes nucléaires. Mikhail Cheremet, qui représente la Crimée – que la Russie a envahie et annexée à l’Ukraine il y a dix ans – à la Douma d’État russe, a déclaré mardi à TASS que les États-Unis devraient considérer les conséquences de la fourniture de missiles de croisière à longue portée aux troupes ukrainiennes.

«La balle est désormais dans le camp des États-Unis, mais ils ont clairement du mal à jouer le jeu car ils devront prendre en compte la réalité et peser soigneusement tout avant de passer la balle à l’Ukraine, qui vise à entraîner les États-Unis et l’Europe dans une éventuelle troisième guerre mondiale», a déclaré Cheremet à l’agence de presse russe. «Il ne fait aucun doute que les États-Unis tenteront de mettre en œuvre leurs plans agressifs de grande envergure visant à fournir des missiles de croisière au régime de Kiev. Ils essaieront probablement de le faire par l’intermédiaire de l’Europe, qu’ils ont sous leur coupe», a-t-il ajouté. «Mais dans tous les cas, le prix de cette décision sera trop élevé pour eux, ce qui entraînera la perte de leur propre statut d’État».

Plus tôt ce mois-ci, l’Ukraine a attaqué la région russe de Koursk et «s’est taillé une part de territoire dans la plus grande attaque étrangère contre la Russie depuis la troisième guerre mondiale», a rapporté mardi Reuters. Comme l’a précisé le média :

«La Russie a déclaré que des armes occidentales, notamment des chars britanniques et des systèmes de missiles américains, ont été utilisées par l’Ukraine à Koursk. Kiev a confirmé avoir utilisé des missiles américains HIMARS pour détruire des ponts à Koursk.

Washington a déclaré ne pas avoir été informé des plans de l’Ukraine avant l’incursion surprise à Koursk. Les États-Unis ont également déclaré qu’ils n’avaient pris aucune part à l’opération».

De nombreux responsables du gouvernement russe ont clairement indiqué qu’ils ne croyaient pas à ces affirmations américaines.

Pourtant, sur la base d’entretiens que Anatol Lieven du Quincy Institute for Responsible Statecraft a récemment menés avec «des membres de l’establishment russe, dont d’anciens diplomates, des membres de groupes de réflexion, des universitaires et des hommes d’affaires, ainsi que quelques membres du grand public», la majorité d’entre eux souhaitent «un cessez-le-feu rapide le long des lignes de bataille existantes».

«La plupart de mes conversations ont eu lieu avant l’invasion ukrainienne de la province russe de Koursk. Pour autant que je puisse en juger, cependant, ce succès ukrainien n’a pas changé les calculs et les vues russes de base», a écrit Lieven mardi pour Foreign Policy.

«En fin de compte, bien sûr, la position de négociation de la Russie sera déterminée par Poutine – avec qui je n’ai pas parlé», a-t-il reconnu. «Personne à qui j’ai parlé à Moscou n’a prétendu savoir avec certitude ce que pense Poutine. Cependant, le consensus était que, même s’il a commis de terribles erreurs au début de la guerre, c’est un pragmatique capable de suivre les conseils militaires et de reconnaître la réalité militaire».

source : VT Foreign Policy via La Cause du Peuple