La Russie gagne la guerre contre le proxy ukrainien et l’Europe implose à la suite de son suzerain

Un vaste tour d’horizon de la situation internationale et de deux belligérants nucléarisés, les États-Unis (OTAN) contre la Russie (pour le moment), belligérants que les médias bourgeois sous-estiment ou sur estiment suivant leur financement. L’intellectuel bourgeois Emmanuel Todd jette un regard lucide sur la décadence américaine et la vassalisation européenne. À ce rythme, l’Europe risque de devenir le premier cimetière de la Troisième Guerre mondiale…dont monsieur Todd ne dit pas un mot incidemment, non plus que sur la Chine l’autre fauteur de trouble…