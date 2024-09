L’Afrique est au centre d’une nouvelle course néocoloniale aux ressources et à l’influence (Korybko)

Par Andrew Korybko. Sur Korybko à Epoch Times : L’Afrique est au centre d’une nouvelle course aux ressources et à l’influence (substack.com)

Voici l’intégralité des commentaires que j’ai donnés à Nalova Akua d’Epoch Times sur le rôle de l’Afrique dans la nouvelle guerre froide, dont des extraits ont été inclus dans son article intitulé « Le gouvernement sud-coréen donne un coup de pouce aux exportations des entreprises qui font du commerce en Afrique ».

La « quatrième révolution industrielle »/« Grande réinitialisation » (4IR/GR) définira les tendances économiques mondiales au cours des prochaines décennies, mais toutes les technologies connexes dépendent de certains minéraux critiques comme le cobalt, dont beaucoup sont situés en Afrique. La Chine contrôle la majeure partie de la production de ce minerai ainsi que le lithium, c’est pourquoi ses concurrents veulent se diversifier de leur dépendance à l’égard de ses chaînes d’approvisionnement, d’où la ruée vers l’extraction des ressources africaines comme la République de Corée (ROK) a cherché à le faire lors de son premier sommet africain.

Ce n’est pas le seul à le faire non plus, puisque le Financial Times a publié fin mai un rapport détaillé intitulé « L’influence croissante des Émirats arabes unis en Afrique », qui documente son rôle croissant dans cette industrie là-bas. Le voisin indien de la Chine, avec lequel elle est dans une concurrence féroce depuis leurs affrontements mortels dans la vallée de la rivière Galwan à l’été 2020, cherche également à étendre sa présence associée en Afrique, selon Reuters. Il va sans dire que les pays occidentaux font de même pour les mêmes objectifs.

L’effet combiné est que le contrôle disproportionné de la Chine sur les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques s’érodera probablement avec le temps, car la République de Corée, les Émirats arabes unis, l’Inde, l’UE et les États-Unis feront tous des offres concurrentielles pour développer de nouveaux gisements et sites de production africains, que ce soit là ou ailleurs. Le contexte plus large dans lequel cela se déroule concerne la concurrence de la nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis sur l’avenir de la transition systémique mondiale en cours.

La Chine veut jouer un rôle plus important dans la gouvernance mondiale, ce qui, selon elle, ne peut être réalisé qu’en renforçant ses relations d’interdépendance économique complexe avec le reste du monde, en particulier grâce à son rôle dominant dans les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques et autres. En revanche, les États-Unis veulent préserver le rôle traditionnel de l’Occident au sommet de la hiérarchie internationale informelle de l’après-Seconde Guerre mondiale, à cette fin, ils cherchent à aider les partenaires de la Chine à se diversifier de leur interdépendance économique complexe avec elle.

L’Afrique est un champ de bataille central dans cette compétition en raison du rôle que ses richesses minérales joueront dans la 4RI/GR, et sa population croissante en fait également l’un des marchés émergents les plus attractifs au monde. La Chine a besoin d’un accès fiable – et de son point de vue, d’un accès privilégié – à ces minéraux et d’un accès tout aussi fiable (et privilégié) à ses marchés afin de continuer à se développer, ce que les États-Unis et leurs partenaires partageant les mêmes idées veulent lui refuser afin de gérer l’essor de la Chine.

Au cours de la dernière décennie, la Chine a créé de vastes réseaux d’influence dans tous les États africains riches en ressources grâce à son initiative Belt & Road (BRI), qui offre des prêts à faible taux d’intérêt pour des projets d’infrastructure sans exiger du bénéficiaire qu’il modifie son système politique intérieur comme le fait l’Occident. Cette approche de laissez-faire s’est avérée très attrayante, mais elle a également alimenté la corruption, créant ainsi des réseaux de clientélisme entre leur élite et la Chine, que ce soit ou non l’intention de Pékin, comme certains le spéculent.

Alors que l’Occident attache toujours des conditions politiques à ses prêts, ses partenaires non occidentaux comme la République de Corée, les Émirats arabes unis et l’Inde suivent le modèle chinois qui consiste à éviter de telles exigences, bien qu’ils soient également beaucoup plus prudents pour éviter d’alimenter par inadvertance la corruption. Cette approche pourrait trouver un écho beaucoup plus grand auprès des masses, dont certaines ont commencé à épouser un sentiment antigouvernemental au cours de la dernière décennie en réaction à la corruption liée à la BRI (qu’elle soit perçue ou qu’elle existe objectivement).

La Chine pourrait donc bientôt se retrouver face à un dilemme, car les minéraux critiques et les marchés émergents dont elle a besoin pour maintenir sa croissance économique dépendent de gouvernements africains apparemment corrompus et, dans certains cas, de plus en plus impopulaires. Pékin ne peut pas encourager l’auto-réforme de sa part sans faire hypocritement exactement la même chose qu’il reproche à l’Occident et risquer d’être accusé d’ingérence. Dans le même temps, si elles ne sont pas contrôlées, ces tendances pourraient conduire à l’instabilité et à un changement de régime.

L’éviction des élites pro-chinoises du pouvoir, qui pourraient être remplacées par l’élite comparativement moins corrompue que ses concurrents visent à cultiver via leurs accords miniers et autres, pourrait compliquer les programmes de remboursement de la BRI de ces pays si les nouvelles autorités renégocient les termes après avoir découvert que les premiers ont été déséquilibrés ou exploités par leurs prédécesseurs corrompus. Ce scénario pose un sérieux défi à la position dominante de la Chine en Afrique et on ne sait pas comment elle fera face à ces menaces latentes.

