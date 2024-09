Si cette guerre du proxy ukrainien est «pliée» alors pourquoi ne se termine-t-elle pas prestement?

Par Normand Bibeau.

Pourquoi la Russie ne conclut-elle pas en crescendo en déployant sur ce front une partie plus substantielle de son million de réservistes et de ses 19,000 avions et hélicoptères de combat? Serait-ce que la bourgeoisie russe, de connivence inavouable avec la bourgeoisie mondiale, n’a pas encore fait le plein de deniers publics en faveur des budgets militaires au profit du complexe militaro-industriel par la destruction des programmes sociaux et la militarisation de l’économie, de la politique et de l’idéologie?

D’abord, que dire de l’«invasion kamikaze» de la région de Koursk par 10 à 12,000 ukronazis équipés des déchets de l’équipement militaire otanien, recyclés de leurs poubelles à coups de milliards des impôts et des taxes des contribuables occidentaux?

À moins d’être analphabète ou aveugle, nul ne peut ignorer qu’en 1812, Napoléon avec 1 million de soldats; qu’en 1919, 14 puissances capitalistes «coalisées» avec 2 millions de soldats et qu’en 1941, les nazis, les fascistes et leurs collabos, avec 6,6 millions de soldats ont tous lamentablement échoué à occuper la Russie millénaire.

De toute évidence, cette propagande démentielle de «victoire ukrainienne sur la Russie à Koursk» et la présence d’ukronazis sur 1000 km2 d’un pays qui en comptent 17,1 millions et la mainmise sur 9,000 habitants d’un pays qui en comptent 144,5 millions, ne peut-être cru intelligemment, même par leurs «experts» patentés stipendiés et les idiots utiles qui la propage. La raison d’être de cette propagande risible et méprisable est ailleurs.

Comme l’écrivait Galbraith: «[T]out est dans le messager». Ainsi, en l’état: la surprise, 10,000 à 12,000 soldats et du matériel militaire de rebuts, suffisent pour s’emparer de territoire russe, avis aux Géorgiens, aux Baltes et à tous ceux qui rêvent de réaliser un LEBAUSRAUM 2.0 sur les terres de la Fédération de Russie, la «décoloniser» (déclaration de Vancouver) et s’emparer de ses richesses et d’asservir son peuple, en somme, un encouragement guerrier aux couards allemands, français et européens tétanisés devant l’ours russe.

Les tsars du Kremlin ont parfaitement compris le message et alors qu’il est impérativement urgent d’annihiler cette présence intempestive sur son sol national, ils leurs faut faire sans réduire leur présence militaire ailleurs sur cet immense territoire qui s’étend sur 11 fuseaux horaires.

En même temps, cette incursion lilliputienne, incite les capitalistes pro-européens au sein du régime bourgeois russe, d’agir pour affaiblir la dictature de la clique poutinienne et tenter de réussir le coup de force où a échoué Prigogine et ceux à qui la bourgeoisie occidentale a volé 300 milliards de $ U$.

La bourgeoisie mondiale, tant européenne que russe, Chinoise et autre, poursuit son œuvre de militarisation accélérée de l’économie mondialisée, de la politique et de l’idéologie, comme étape obligatoire du développement du capitalisme en période de surproduction alors qu’elle a épuisé la «solution» temporaire de l’endettement tous azimuts des contribuables du «paradis» du «golden milliard» et de l’exploitation mortifère barbare de la «jungle» du Sud global, avant que de passer à la guerre « chaude » proprement dite, compagne de route continuelle de tous les systèmes d’exploitation de l’homme par l’homme depuis la fin du communisme primitif.