Par Andrew Korybko. Sur Amis et ennemis ne croient pas que le soutien de Poutine à Kamala soit sincère (substack.com)

Poutine préfère traiter avec les « diables qu’il connaît » plutôt que de risquer une répétition de l’imprévisibilité de Trump.

Poutine a confirmé jeudi lors de la session plénière du Forum économique de l’Est que son soutien précédemment déclaré à Biden s’étendait désormais à Kamala, mais des amis comme le célèbre dissident Kim Dotcom et des ennemis comme le rédacteur en chef de la BBC pour la Russie, Steve Rosenberg, ne le croient pas. Le premier a tweeté qu’il s’agissait d’un coup de « grand maître d’échecs » de la part du dirigeant russe, tandis que le second a émis l’hypothèse que cela était fait pour discréditer les démocrates. La réalité, cependant, est que Poutine est sincère.

Il a été expliqué plus tôt cette année qu’« il est raisonnable pour Poutine de préférer Biden à Trump » parce que « 1) Biden a le soutien des libéraux-mondialistes au pouvoir dans l’État profond ; 2) cette faction devrait rester au pouvoir même si Trump gagne ; et 3) elle pourrait mener d’autres provocations anti-russes pour le discréditer dans ce cas, comme la dernière fois. Cette idée est toujours vraie et explique pourquoi il soutient maintenant Kamala, puisque rien n’a changé au cours des six mois qui ont suivi son soutien public à Biden.

Les amis ont du mal à l’accepter car ils sont favorables à la politique de Trump à l’égard du conflit ukrainien, d’où la raison pour laquelle ils croient que Poutine l’est aussi, tandis que les ennemis sont convaincus que Poutine a aidé Trump à gagner en 2016 et qu’il essaie donc de l’aider à nouveau en discréditant les démocrates avec son soutien à Kamala. Ce que ni l’un ni l’autre ne peuvent comprendre, c’est que Poutine est un homme d’État de la vieille école qui apprécie la prévisibilité, en particulier parmi ses adversaires géopolitiques, et n’aime pas le chaos qui a accompagné le premier mandat de Trump.

Les membres permanents des bureaucraties militaire, diplomatique et du renseignement des États-Unis (« État profond »), dont les intérêts en matière de politique étrangère sont représentés par la plate-forme de Kamala, donnent explicitement la priorité à l’endiguement de la Russie plutôt qu’à celui de la Chine. Ceux dont les intérêts sont représentés par la plate-forme de Trump sont d’accord avec lui pour dire que l’endiguement de la Chine devrait être prioritaire par rapport à celui de la Russie, mais il y a encore un certain nombre de « républicains de nom seulement » (RINO) parmi eux qui pourraient une fois de plus saboter ses plans, tout comme ils l’ont fait la dernière fois.

Du point de vue de la Russie, il est préférable pour les États-Unis de maintenir le cap en tentant de la contenir à travers l’Ukraine et de déjouer ce complot de manière décisive plutôt que de laisser les États-Unis battre en retraite, panser leurs plaies, puis éventuellement reprendre les hostilités plus tard une fois que leur force nationale qui a été sapée par ce conflit se rétablit. Il n’y a pas non plus d’indication crédible que Trump forcerait l’Ukraine à accepter les exigences de la Russie pour mettre fin au conflit, ce qui signifie que les États-Unis mettraient alors plus de pression sur la Russie pour qu’elle fasse des compromis.

Certes, Poutine a signalé qu’il était prêt à faire des compromis, mais ce que Trump a à l’esprit, c’est de forcer un compromis à la fois de sa part et de celle de Zelensky. Il est donc possible que certaines de ses idées ne s’alignent pas sur les intérêts russes et les contredisent, auquel cas il pourrait redoubler de soutien à l’Ukraine en guise de punition pour le refus de la Russie d’accepter tout « accord du siècle » qu’il propose. Poutine préférerait éviter ce scénario et continuer à traiter avec des « diables qu’il connaît » à la place.

Lui et son propre « État profond » comprennent maintenant « l’État profond » libéral-mondialiste au pouvoir aux États-Unis beaucoup mieux qu’ils ne le font avec les membres du premier qui sont plus alignés avec la pensée de Trump. La Russie a donc formulé sa politique dans l’espoir que la politique des États-Unis à l’égard de ce conflit ne changera pas, et elle ne veut pas être prise au dépourvu par l’accord proposé par Trump, quel qu’il soit. Il ne l’a pas articulé en détail, donc c’est à chacun de deviner ce qu’il veut faire ou ce qu’il pourrait être influencé à faire.

Il est donc beaucoup mieux pour la Russie de garder tout tel qu’il est avec les démocrates plutôt que de risquer des surprises soudaines de la part de Trump qui pourraient aboutir à contraindre Poutine à un compromis inconfortable ou à punir son pays pour avoir rejeté l’accord qui est finalement proposé. Rien de tout cela ne veut dire que Poutine est contre Trump en soi, et il pourrait même être en mesure de parvenir à un compromis mutuellement acceptable avec lui, mais il préfère ne pas faire de vagues pendant que la Russie gagne.