Le complexe militaro-industriel évoque une guerre sur trois fronts, mais qui paiera la facture? (Voilà la question)

Par Global Times − Le 20 août 2024

L’idée de « combattre sur plusieurs fronts » est rarement une bonne nouvelle pour les stratèges militaires. L’histoire montre que les pays qui tentent de s’engager sur plusieurs fronts, voire sur deux seulement, connaissent souvent des résultats désastreux. Pourtant, aux États-Unis, des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent en faveur d’un engagement dans trois guerres simultanées.

La dernière voix en date est celle d’Alex Karp, PDG de l’entreprise de logiciels d’exploration de données Palantir, connue pour ses travaux dans le domaine de la défense et du renseignement. Il a averti que les États-Unis pourraient être amenés à faire la guerre sur trois théâtres différents à l’avenir – contre la Chine, la Russie et l’Iran.

Tout en suggérant que le Pentagone devrait continuer à développer des armes autonomes à plein régime, il a évoqué une perspective étrange.

« Je pense que nous sommes à une époque où la dissuasion nucléaire est en fait moins efficace parce qu’il est très peu probable que l’Occident utilise une bombe nucléaire, alors que nos adversaires pourraient le faire », en raison d’une “disparité morale”, a-t-il déclaré.

En disant qu’il est très peu probable que l’Occident utilise une bombe nucléaire, il semble avoir oublié que les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé des bombes nucléaires en temps de guerre.

En ce qui concerne la disparité morale (sic), parmi les cinq puissances nucléaires, la Chine est le seul pays qui applique la politique du non-recours en premier aux armes nucléaires.

Les États-Unis, quant à eux, se sont montrés très réticents à l’idée même d’envisager cette initiative.

Le prétexte de la « moralité » n’est qu’un écran de fumée. Le véritable moteur de la rhétorique belliciste des États-Unis est le complexe militaro-industriel.

Il encourage les conflits pour accroître ses profits, augmenter les ventes d’armes et alimenter la croissance des industries militaires connexes. La guerre est son affaire.

Il se moque éperdument de l’issue des conflits, tant qu’il peut vendre des armes. C’est pourquoi il perpétue un flot constant de théories sur les menaces pour satisfaire son avidité.

Palantir, qui construit des « solutions logicielles de défense avancées pour les forces armées américaines et alliées », est l’un des éléments de cet immense complexe militaro-industriel.

En mai dernier, l’armée américaine a attribué à Palantir Technologies un contrat de 480 millions de dollars afin d’étendre un outil d’analyse de données et de prise de décision à un plus grand nombre d’utilisateurs militaires à travers le monde, y compris cinq commandements de combat: US Central Command, European Command, Indo-Pacific Command, Northern Command et Transportation Command.

En février, le magazine Time rapportait que Palantir faisait partie des géants de la technologie qui ont « transformé l’Ukraine en laboratoire de guerre de l’IA ». Il semble que Palantir ne soit pas satisfait ; il veut plus de guerres pour nourrir son grand appétit financier.

Cependant, alors que le complexe militaro-industriel américain continue d’attiser la flamme guerrière, une question inévitable se pose : qui paiera la facture pour ces trois guerres ?

Pour Washington, le soutien à l’Ukraine met déjà ses ressources à rude épreuve. Après le déclenchement du conflit israélo-palestinien, même les obus d’artillerie destinés à l’Ukraine ont été redirigés vers Israël. Sans compter que l’aide apportée à Israël n’a fait qu’aggraver la réputation internationale et les dilemmes moraux des États-Unis. Avec deux fronts déjà en déroute, comment les États-Unis pourraient-ils gérer un troisième front dans le Pacifique ?

Ceux qui annoncent des guerres sur trois fronts devraient étudier l’histoire militaire pour comprendre comment ces conflits se terminent généralement. Tout au long de l’histoire, les forces engagées dans des guerres sur plusieurs fronts ont souvent été vaincues. Si les États-Unis devaient s’engager dans trois guerres simultanées, il est probable que le complexe militaro-industriel prospérerait, tandis que le pays dans son ensemble supporterait le plus gros des souffrances.

Comme l’a déclaré l’activiste anti-guerre Jimmy Dore dans une émission de Fox News avec Tucker Carlson, l’ennemi des États-Unis n’est ni la Chine ni la Russie, mais le complexe militaro-industriel qui plume ce pays à coups de centaines de milliards et de milliers de milliards de dollars.

Global Times

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur Le complexe militaro-industriel américain évoque une guerre sur trois fronts, mais qui paiera la facture ? | Le Saker Francophone