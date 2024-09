En Grande-Bretagne, les globalistes prévoient d’utiliser les migrants comme armée de mercenaires contre les travailleurs

Par Brandon Smith − Le 13 août 2024 − Source Alt-Market

Pourquoi les responsables occidentaux insistent-ils pour gaslighter le public sur les franchissements illégaux de frontières ? Pourquoi tentent-ils de détruire quiconque s’oppose publiquement à l’immigration de masse en provenance du tiers-monde ? Les lois en vigueur soutiennent la position majoritaire du public sur l’immigration : venez ici légalement ou ne venez pas du tout. En Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, les sondages montrent qu’ une majorité de citoyens souhaitent une réduction de l’immigration et une meilleure sécurité aux frontières. Pourtant, les responsables gouvernementaux, qui prétendent souvent “protéger la démocratie”, ignorent effrontément les préoccupations de la majorité. Pourquoi ?

Depuis de nombreuses années, je propose une théorie spécifique sur le véritable programme qui sous-tend les politiques d’ouverture des frontières dans les pays occidentaux et je pense que cette théorie répond à la plupart des questions relatives à l’immigration clandestine.

Le mouvement Liberty prétend généralement que tout cela fait partie de la “stratégie Cloward-Piven” : Une méthode d’ingénierie sociale qui utilise la relocalisation à grande échelle de migrants dans une société afin de déstabiliser cette nation. L’objectif est d’importer des personnes ayant une idéologie incompatible ou hostile et, à terme, la culture cible s’effondrera et sera forcée d’accepter un nouveau système de gouvernance (c’est-à-dire de passer du libre marché et de la liberté au communisme et à l’esclavage).

Si les populations occidentales s’opposent d’une seule voix à l’idéologie globaliste, la tâche de déconstruction leur devient impossible. Ils se contentent donc de détruire l’Occident de l’intérieur en y introduisant des millions de personnes qui ne s’assimileront et ne s’unifieront JAMAIS.

Ma théorie va cependant au-delà de l’explication Cloward-Piven. Je pense que l’introduction de migrants du tiers monde aux États-Unis et en Europe a un objectif plus profond et encore plus sinistre. J’ai résumé ma position dans mon article intitulé “Remplacement culturel : Pourquoi la crise de l’immigration est délibérément programmée“ publié en janvier. J’ai noté ce qui suit :

J’en ai déjà parlé dans des articles précédents et je continue de penser que l’un des principaux objectifs de l’establishment, qui laisse les frontières ouvertes et incite les clandestins à entrer, est de créer une armée de migrants ; une situation dans laquelle des millions de clandestins se verront offrir une citoyenneté facile en échange d’un service. Je pense également que cette armée de migrants sera utilisée contre le public américain (les vrais citoyens) pour imposer des mesures de loi martiale à la suite d’une catastrophe nationale…

En d’autres termes, mon argument était que les migrants du tiers-monde ne sont pas simplement utilisés comme des outils involontaires pour la saturation culturelle de l’Occident. Ils ne sont pas envoyés par millions pour vivre simplement des fruits de notre travail et de celui de nos ancêtres. Je pense qu’ils sont amenés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe en tant qu’agents d’exécution de l’establishment.

Pensez-y : ils sont essentiellement achetés et payés. Ce sont des mercenaires recrutés en leur offrant une citoyenneté facile, des aides gouvernementales et la possibilité de brutaliser les populations occidentales (et généralement blanches) qu’ils méprisent. Et ils sont autorisés à le faire en se cachant derrière les forces de l’ordre pour se protéger.

Avec un système policier à deux niveaux, les migrants peuvent faire ce qu’ils veulent sans craindre de répercussions. En Europe, il y a le problème supplémentaire de l’expansion de l’immigration islamique qui est dirigée par la doctrine religieuse pour conquérir les non-croyants. Extrait du Coran :

Coran [9:29] Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, qui ne considèrent pas comme illicite ce qu’Allah et son messager ont rendu illicite et qui n’adoptent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu l’Écriture – [combattez] jusqu’à ce qu’ils donnent la jizyah de leur plein gré et qu’ils soient humiliés.

Les migrants du tiers monde sont des hommes de main pour les élites politiques. Ils peuvent terroriser la population, et si la population autochtone prend des mesures pour se défendre, le gouvernement peut intervenir, les traiter de racistes haineux et déclarer la loi martiale. Tout le monde y gagne. Les migrants contribuent ensuite à l’application de cette loi martiale, tandis que le gouvernement redouble d’efforts pour mettre en place une police à deux vitesses.

Certains insistent sur le fait que la position anti-immigration est un “faux paradigme”. La notion de “faux paradigmes” est devenue un fléau parmi les penseurs du mouvement pour la liberté et doit être abandonnée. La réalité est que nous ne combattons pas seulement les globalistes, nous devons également combattre les personnes qui, volontairement ou involontairement, aident les globalistes. Les élites contribuent à susciter des conflits, mais nombre de ces divisions existent déjà sans leur influence.

Par exemple, les cultures du tiers-monde sont intrinsèquement violentes et autoritaires. Les 20 nations les plus violentes et les plus oppressives du monde sont également celles qui envoient des caravanes de migrants. Les progressistes prétendront que c’est une bonne chose et que nous devons aider ces gens. Ce n’est pas une bonne chose et la plupart d’entre eux ne peuvent pas être aidés parce qu’ils ne viennent pas ici pour être libres, ils viennent ici pour prendre tout ce qu’ils peuvent prendre.

La majorité des personnes originaires de ces régions ne pourront jamais coexister pacifiquement au sein des communautés occidentales. Ils ne comprennent pas la liberté, ils ne comprennent pas la diplomatie, ils ne comprennent pas le compromis. Pour eux, la tolérance n’est pas une vertu, c’est une faiblesse qui peut être exploitée à leur avantage. C’est un fait prouvé à maintes reprises au fur et à mesure que les migrations de masse s’accélèrent et je pense que ma théorie a été récemment justifiée par les événements au Royaume-Uni.

Depuis plus d’une décennie, les citoyens britanniques sont victimes d’attaques de migrants et de la criminalité organisée. Le système policier britannique à deux vitesses continue de protéger ces migrants contre les représailles, tandis que le gouvernement dissimule les statistiques qui montrent l’ampleur des violences commises par des non-citoyens.

Les émeutes britanniques de la semaine dernière ont été un moment rare où les patriotes se sont enfin exprimés sur l’ouverture des frontières et sont descendus dans la rue, avant d’être déclarés “nazis” et “racistes”. Le recours à la police anti-émeute pour réprimer les dégâts matériels et les bagarres serait compréhensible jusqu’à un certain point, si ce n’est que des manifestations agressives de migrants ont eu lieu pendant des mois avec très peu d’interférence de la part de la police. Là encore, la police à deux vitesses est évidente.

Ensuite, le Premier ministre britannique Keir Starmer a fait une déclaration condamnant les manifestations patriotiques et défendant les migrants. Aucun référendum sur l’immigration n’a été proposé. Il n’a pas reconnu une seule fois le problème de l’augmentation de la criminalité des migrants et a essentiellement déclaré la guerre aux patriotes.

En juillet, le parti travailliste serait en train de créer un nouveau “groupe de leadership musulman“ destiné à devenir le principal point d’engagement entre le gouvernement de Keir Starmer et les communautés musulmanes du Royaume-Uni. Un projet de document exposant les plans du réseau décrit ses principaux objectifs, notamment “influencer la politique publique de manière à sauvegarder et promouvoir les droits des musulmans britanniques” et “influencer le débat médiatique sur les musulmans en Grande-Bretagne”. En d’autres termes, il s’agit d’une propagande visant à faire taire les dissidents autochtones.

Les gangs de migrants musulmans, qui se font appeler “Ligue de défense musulmane” (MDL), ont vu dans le discours de Starmer une invitation à arpenter les rues des villes britanniques armés de couteaux et de machettes, se déplaçant de rue en rue et attaquant des Britanniques blancs au hasard.

Les migrants ont clairement indiqué que leur objectif était d’“affirmer leur domination” sur les Britanniques et de les effrayer pour qu’ils se soumettent. Jusqu’à présent, les autorités britanniques ont nié l’existence de ces gangs musulmans. Les médias ont refusé de couvrir la plupart des activités des gangs de migrants et ont rejeté toute la responsabilité sur les patriotes autochtones. L’un des seuls endroits où l’on peut voir des vidéos exposant les gangs de migrants est le site X d’Elon Musk (anciennement Twitter). Musk a également été attaqué par les autorités britanniques pour avoir “fomenté des troubles”, simplement parce qu’il ne censure pas les images.

Pendant ce temps, Keir Starmer et d’autres représentants du gouvernement ont rencontré des groupes musulmans pour les rassurer sur le fait que le gouvernement est de leur côté. Les migrants sont désormais encouragés à faire ce qu’ils veulent, tandis que les Britanniques sont confrontés à la réalité : s’ils se défendent, le gouvernement les mettra en prison. Les migrants sont désormais, au sens le plus élémentaire du terme, une aile mercenaire du gouvernement britannique.

Cette dynamique est d’autant plus indéniable que le gouvernement britannique a décidé de supprimer les événements liés au christianisme dans l’armée britannique, tout en encourageant le recrutement de musulmans. N’oublions pas que la semaine dernière, le gouvernement britannique a menacé d’utiliser l’armée contre le peuple britannique. Tout au long de l’histoire, les empires corrompus ont préféré utiliser des mercenaires étrangers pour réprimer leurs propres citoyens. Ce n’est pas une coïncidence si un pourcentage aussi élevé de personnes venant du tiers-monde (environ 80 %) sont des hommes en âge de servir dans l’armée.

La population britannique de l’après-guerre a longtemps vécu sans relation avec la véritable violence. Bien sûr, il y a eu des émeutes et des bagarres au football, mais je parle ici d’une guerre ethnique froide et calculée visant à soumettre. Les migrants étrangers en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient sont intimement familiarisés avec cette violence. Ils la connaissent bien et l’ont totalement intégrée à leur culture.

Peu de Britanniques sont capables de comprendre une attaque au couteau lors d’un récital de danse pour enfants, ou l’agression massive de bambins jouant dans un parc, ou encore le fonctionnement de gangs de viols organisés qui kidnappent des adolescentes. La première fois que l’on fait l’expérience d’une telle volonté démoniaque, on peut être pétrifié. Je crains que les Britanniques ne soient confrontés à quelque chose qui les dépasse tellement qu’ils ne savent peut-être pas comment y faire face. La combinaison de la criminalité organisée des migrants et de l’oppression du gouvernement pourrait pousser les Britanniques à une apathie dévastatrice.

Je soupçonne que la situation au Royaume-Uni n’est qu’un précurseur de ce que nous verrons bientôt aux États-Unis. Starmer est un fervent défenseur du Forum économique mondial et il suit leur programme à la lettre. Les conditions qui prévalent au Royaume-Uni correspondent à ce que la mafia de Davos souhaite voir partout.

Quelle que soit l’issue des élections américaines de novembre, la crise de l’immigration clandestine sera au cœur de tout ce que nous ferons au cours des deux prochaines années. Si les gauchistes restent au pouvoir, il est probable que nous assisterons à une tentative similaire de répression des patriotes de la part d’une administration Harris arrogante.

Je pense que Harris offrira très certainement la citoyenneté à tous les illégaux déjà présents dans le pays (beaucoup d’entre eux en échange du service militaire), achetant une force mercenaire et un bloc de vote progressiste en même temps, mettant fin à toute chance pour les conservateurs de participer à nouveau au gouvernement.

Dans le cas d’une deuxième administration Trump, la situation change. L’expulsion des migrants illégaux sera la question principale et les gauchistes américains essaieront de l’empêcher. Ils considèrent les migrants comme la clé de leur royaume, le moyen de “détruire le capitalisme” et d’introduire le socialisme. L’expulsion des clandestins les ramènerait des décennies en arrière. Les gauchistes se révolteront plutôt que de perdre. C’est une certitude.

La différence est que les patriotes américains sont armés (50 millions de personnes avec plus de 400 millions d’armes et des centaines de milliards de munitions). Ces jours-ci, je reçois de nombreux courriels de lecteurs britanniques et européens qui me disent qu’ils veulent désespérément bénéficier des mêmes droits sur les armes à feu que ceux dont nous disposons aux États-Unis. Ils me disent tous : “Ne renoncez jamais à vos armes”. Ne vous inquiétez pas, nous ne le ferons pas. Nous savons ce qui nous attend grâce aux événements survenus au Royaume-Uni.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone