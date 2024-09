Campagne de vaccination OMS-UNICEF à Gaza : éradication de la polio ou transition vers la guerre biologique?

C’est vraiment effrayant.

Plus d’un million de doses de vaccin contre la polio ont été expédiées en Israël en vue d’une campagne de vaccination de masse à Gaza. Ces vaccins constituent une réponse d’urgence au premier cas confirmé de polio signalé à Gaza le mois dernier. Selon un article du New York Times :

L’UNICEF, le fonds des Nations Unies pour l’enfance, a déclaré qu’il fournissait les vaccins en coopération avec l’Organisation mondiale de la santé, l’UNRWA et d’autres groupes. Les responsables de l’UNRWA ont déclaré qu’ils espéraient livrer les premiers vaccins aux enfants de Gaza à partir de samedi… Le ministère de la Santé de Gaza a confirmé que les vaccins avaient atteint Gaza et que les préparatifs pour lancer la campagne de vaccination des enfants de moins de 10 ans étaient en cours… l’ONU a déclaré lundi que ses opérations humanitaires, déjà paralysées, avaient été temporairement interrompues après que l’armée israélienne a ordonné l’évacuation de Deir al-Balah, où l’agence a ses opérations centrales. Mais un haut fonctionnaire de l’ONU… a déclaré… qu’il n’y avait pas de changement dans les plans pour commencer les vaccinations contre la polio, malgré le fait que la pause temporaire dans la mission humanitaire de l’ONU. Les vaccins contre la polio arrivent à Gaza, mais leur distribution est le prochain défi, New York Times

L’ONU ne peut donc pas distribuer d’aide humanitaire aux Palestiniens, mais elle lance une campagne de vaccination de masse ?

N’est-ce pas un peu étrange ? N’oublions pas que les Israéliens empêchent depuis des mois la nourriture, l’eau et les médicaments d’entrer à Gaza, ce qui a entraîné une famine massive et une forte augmentation de maladies évitables. Mais maintenant, nous sommes censés croire qu’ils se soucient du bien-être physique des personnes qu’ils bombardent en masse depuis dix mois ?

Je n’y crois pas. Voici plus d’informations du Times :

S’exprimant depuis Zawaida, dans le centre de Gaza, M. Rose, de l’UNRWA, a déclaré que plus de 3 000 personnes participeraient à la campagne de vaccination, dont environ un tiers de l’UNRWA. Des équipes sanitaires mobiles aideront à distribuer les vaccins dans les abris, les cliniques et les écoles, mais il a indiqué qu’une pause humanitaire était nécessaire pour que les parents et les enfants puissent rencontrer les travailleurs humanitaires en toute sécurité sur ces sites. Les travailleurs humanitaires « feront tout ce qui est en leur pouvoir pour mener à bien la campagne, car sans cela nous savons que les conditions seront encore pires un jour », a déclaré M. Rose. « Il n’est pas garanti qu’elle soit couronnée de succès. » Pour les enfants qui contractent la polio, a-t-il ajouté, les perspectives de recevoir un traitement approprié restent « incroyablement mauvaises » alors que de nombreux hôpitaux et dispensaires de Gaza sont fermés ou ne fonctionnent que partiellement en raison du conflit. New York Times

Vidéo promotionnelle pour la campagne de vaccination contre la polio à Gaza :

C’est de plus en plus bizarre.

Ainsi, selon le Times, les travailleurs humanitaires auront besoin d’une « pause humanitaire » (c’est-à-dire d’un cessez-le-feu), ce que Netanyahou refuse obstinément depuis 10 mois d’affilée. Mais maintenant, après un seul cas confirmé de polio, il est censé inverser la politique afin de sauver les mêmes personnes qu’il pulvérise depuis un an ? N’est-ce pas ce que dit le Times ?

Et comment expliquer la soudaine préoccupation de M. Rose pour les jeunes Palestiniens alors qu’il était introuvable lorsque ces mêmes enfants se faisaient amputer les bras et les jambes sans anesthésie, sans médicaments ou même sans hygiène adéquate. C’est un véritable mystère. Pour en savoir plus :

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré dans un communiqué jeudi qu’un enfant de 10 mois à Gaza avait contracté la polio et était devenu paralysé d’une jambe. (NYTimes)

Un seul enfant ? C’est une blague ?

Tedros n’a-t-il pas remarqué la montagne de carnage qui s’est empilée sur les 25 miles de l’enfer de Gaza ou est-il plongé dans un coma vaccinal depuis un an ?

Tout ce qui concerne cette campagne de vaccination de masse pue au plus haut point. La dernière chose qu’Israël souhaite, c’est un plus grand nombre de Palestiniens en bonne santé. Nous le savons pertinemment. Voici plus d’informations à ce sujet :

L’UNICEF et l’OMS ont appelé « toutes les parties » en conflit à mettre en place une pause humanitaire d’une semaine à Gaza afin de permettre la livraison des deux séries de vaccins, affirmant que « sans les pauses humanitaires, la livraison de la campagne ne sera pas possible ». Le COGAT, l’agence du ministère israélien de la Défense qui supervise la politique à l’égard des territoires palestiniens, a déclaré dans un communiqué lundi que les vaccins avaient été livrés à Gaza par le poste-frontière de Kerem Shalom avec Israël. L’agence a ajouté que la campagne serait menée en coordination avec l’armée israélienne « dans le cadre des pauses humanitaires de routine » qu’elle observe, ce qui, selon elle, permettrait aux Palestiniens d’atteindre les centres de vaccination. (NYTimes)

Avez-vous compris la dernière partie ? La campagne sera « menée en coordination » avec cette grande organisation humanitaire que sont les Forces de défense israéliennes. Comment cela s’accorde-t-il avec le fait qu’Israël considère les enfants palestiniens comme des Amalek [décrits dans la Bible hébraïque comme la nation ennemie des israélites]? Ont-ils l’intention de les sauver de la polio afin de pouvoir les abattre dans les rues de Gaza un jour ou l’autre ? Comment cela fonctionne-t-il exactement ?

Et pourquoi, au nom du ciel, Netanyahou accepterait-il « une pause humanitaire d’une semaine à Gaza » alors qu’il a effrontément rejeté le cessez-le-feu soutenu par Biden, le cessez-le-feu soutenu par le Conseil de sécurité de l’ONU et l’appel incessant à un cessez-le-feu lancé par la grande majorité des pays du monde entier ? Comment l’OMS l’a-t-elle persuadé de changer d’avis alors que tous les autres avaient échoué ?

Mais soyez assurés que Netanyahou n’accepterait jamais une pause humanitaire si elle ne contribuait pas à faire avancer son propre programme politique, qui est l’expulsion totale de la population autochtone. C’est la seule raison pour laquelle Bibi changerait sa politique. C’est pourquoi nous soupçonnons qu’il y a ici plus qu’il y paraît.

Seriez-vous surpris d’apprendre que des vaccins ont été utilisés en Afrique, au Nicaragua, au Mexique et aux Philippines comme médicaments rendant stérile ? Seriez-vous choqué d’apprendre que les élites occidentales ont utilisé les campagnes de vaccination pour cibler des personnes qui ne se rendaient pas compte qu’elles étaient utilisées comme des rats de laboratoire dans le cadre d’une expérience eugénique néfaste ? Cette information est tirée d’un article de Global Research :

Selon LifeSiteNews, l’Association des médecins catholiques du Kenya accuse l’UNICEF et l’OMS d’avoir stérilisé des millions de filles et de femmes dans le cadre d’un programme de vaccination antitétanique parrainé par le gouvernement kenyan… … les six échantillons ont été testés positifs à l’antigène HCG. L’antigène HCG est utilisé dans les vaccins anti-fécondité, mais il a été détecté dans les vaccins contre le tétanos destinés aux jeunes filles et aux femmes en âge de procréer. Le Dr Ngare, porte-parole de l’Association des médecins catholiques du Kenya, a déclaré dans un bulletin publié le 4 novembre : « Cela a confirmé nos pires craintes, à savoir que cette campagne de l’OMS ne vise pas à éradiquer le tétanos néonatal, mais qu’il s’agit d’un exercice bien coordonné de stérilisation de masse pour le contrôle de la population, à l’aide d’un vaccin régulateur de la fertilité qui a fait ses preuves. Ces preuves ont été présentées au ministère de la Santé avant le troisième cycle de vaccination, mais elles ont été ignorées ». Stérilisation de masse : « Des médecins kenyans trouvent un agent anti-fécondité dans un vaccin antitétanique de l’ONU », Global Research (en anglais)

RFK Jr sur le vaccin contre la polio :

C’est de plus en plus bizarre.

Ainsi, selon le Times, les travailleurs humanitaires auront besoin d’une « pause humanitaire » (c’est-à-dire d’un cessez-le-feu), ce que Netanyahou refuse obstinément depuis 10 mois d’affilée. Mais maintenant, après un seul cas confirmé de polio, il est censé inverser la politique afin de sauver les mêmes personnes qu’il pulvérise depuis un an ? N’est-ce pas ce que dit le Times ?

Et comment expliquer la soudaine préoccupation de M. Rose pour les jeunes Palestiniens alors qu’il était introuvable lorsque ces mêmes enfants se faisaient amputer les bras et les jambes sans anesthésie, sans médicaments ou même sans hygiène adéquate. C’est un véritable mystère. Pour en savoir plus :

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré dans un communiqué jeudi qu’un enfant de 10 mois à Gaza avait contracté la polio et était devenu paralysé d’une jambe. (NYTimes)

Un seul enfant ? C’est une blague ?

Tedros n’a-t-il pas remarqué la montagne de carnage qui s’est empilée sur les 25 miles de l’enfer de Gaza ou est-il plongé dans un coma vaccinal depuis un an ?

Tout ce qui concerne cette campagne de vaccination de masse pue au plus haut point. La dernière chose qu’Israël souhaite, c’est un plus grand nombre de Palestiniens en bonne santé. Nous le savons pertinemment. Voici plus d’informations à ce sujet :

L’UNICEF et l’OMS ont appelé « toutes les parties » en conflit à mettre en place une pause humanitaire d’une semaine à Gaza afin de permettre la livraison des deux séries de vaccins, affirmant que « sans les pauses humanitaires, la livraison de la campagne ne sera pas possible ». Le COGAT, l’agence du ministère israélien de la Défense qui supervise la politique à l’égard des territoires palestiniens, a déclaré dans un communiqué lundi que les vaccins avaient été livrés à Gaza par le poste-frontière de Kerem Shalom avec Israël. L’agence a ajouté que la campagne serait menée en coordination avec l’armée israélienne « dans le cadre des pauses humanitaires de routine » qu’elle observe, ce qui, selon elle, permettrait aux Palestiniens d’atteindre les centres de vaccination. (NYTimes)

Avez-vous compris la dernière partie ? La campagne sera « menée en coordination » avec cette grande organisation humanitaire que sont les Forces de défense israéliennes. Comment cela s’accorde-t-il avec le fait qu’Israël considère les enfants palestiniens comme des Amalek ? Ont-ils l’intention de les sauver de la polio afin de pouvoir les abattre dans les rues de Gaza un jour ou l’autre ? Comment cela fonctionne-t-il exactement ?

Et pourquoi, au nom du ciel, Netanyahou accepterait-il « une pause humanitaire d’une semaine à Gaza » alors qu’il a effrontément rejeté le cessez-le-feu soutenu par Biden, le cessez-le-feu soutenu par le Conseil de sécurité de l’ONU et l’appel incessant à un cessez-le-feu lancé par la grande majorité des pays du monde entier ? Comment l’OMS l’a-t-elle persuadé de changer d’avis alors que tous les autres avaient échoué ?

Mais soyez assurés que Netanyahou n’accepterait jamais une pause humanitaire si elle ne contribuait pas à faire avancer son propre programme politique, qui est l’expulsion totale de la population autochtone. C’est la seule raison pour laquelle Bibi changerait sa politique. C’est pourquoi nous soupçonnons qu’il y a ici plus qu’il y paraît.

Seriez-vous surpris d’apprendre que des vaccins ont été utilisés en Afrique, au Nicaragua, au Mexique et aux Philippines comme médicaments rendant stérile ? Seriez-vous choqué d’apprendre que les élites occidentales ont utilisé les campagnes de vaccination pour cibler des personnes qui ne se rendaient pas compte qu’elles étaient utilisées comme des rats de laboratoire dans le cadre d’une expérience eugénique néfaste ? Cette information est tirée d’un article de Global Research :

Selon LifeSiteNews, l’Association des médecins catholiques du Kenya accuse l’UNICEF et l’OMS d’avoir stérilisé des millions de filles et de femmes dans le cadre d’un programme de vaccination antitétanique parrainé par le gouvernement kenyan… … les six échantillons ont été testés positifs à l’antigène HCG. L’antigène HCG est utilisé dans les vaccins anti-fécondité, mais il a été détecté dans les vaccins contre le tétanos destinés aux jeunes filles et aux femmes en âge de procréer. Le Dr Ngare, porte-parole de l’Association des médecins catholiques du Kenya, a déclaré dans un bulletin publié le 4 novembre : « Cela a confirmé nos pires craintes, à savoir que cette campagne de l’OMS ne vise pas à éradiquer le tétanos néonatal, mais qu’il s’agit d’un exercice bien coordonné de stérilisation de masse pour le contrôle de la population, à l’aide d’un vaccin régulateur de la fertilité qui a fait ses preuves. Ces preuves ont été présentées au ministère de la Santé avant le troisième cycle de vaccination, mais elles ont été ignorées ». Stérilisation de masse : « Des médecins kenyans trouvent un agent anti-fécondité dans un vaccin antitétanique de l’ONU », Global Research (en anglais)

Voici un autre article de Global Research intitulé UN Forced to Admit Gates-funded Vaccine Is Causing Polio Outbreak in Africa (Les Nations unies sont obligées d’admettre que le vaccin financé par Gates est à l’origine de l’épidémie de polio en Afrique) :

Les Nations unies ont été contraintes d’admettre qu’une initiative internationale majeure en matière de vaccins est en fait à l’origine d’une épidémie mortelle de la maladie même qu’elle était censée éradiquer. Alors que des organisations internationales comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se vantent régulièrement d’avoir « éradiqué la polio » grâce aux vaccins, il semble que ce soit l’inverse qui se produise, les vaccins étant à l’origine de la mort de dizaines de jeunes en Afrique. Les autorités sanitaires viennent d’admettre que leur plan d’éradication de la poliomyélite « sauvage » se retourne contre eux, car les enfants atteints sont paralysés par une souche mortelle de l’agent pathogène dérivé d’un vaccin vivant, ce qui entraîne la propagation d’une vague virulente de poliomyélite. Cette nouvelle pandémie d’origine pharmaceutique a débuté dans les pays africains du Tchad et du Soudan, le coupable ayant été identifié comme étant le virus de la polio de type 2 dérivé d’un vaccin. Les autorités craignent désormais que cette nouvelle souche dangereuse ne saute bientôt de continent en continent, provoquant d’autres épidémies mortelles dans le monde entier. Aussi choquante qu’elle puisse paraître, cette débâcle de Big Pharma n’est pas nouvelle. Après avoir dépensé quelque 16 milliards de dollars en 30 ans pour éradiquer la polio, les organismes de santé internationaux ont « accidentellement » réintroduit la maladie au Pakistan, en Afghanistan et également en Iran, la région d’Asie centrale ayant été frappée par une souche virulente de polio engendrée par le vaccin pharmaceutique. En 2019, le gouvernement éthiopien a également ordonné la destruction de 57 000 flacons de vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (mOPV2) à la suite d’une épidémie similaire de poliomyélite induite par le vaccin. Le même incident s’est également produit en Inde. L’ONU est contrainte d’admettre que le vaccin financé par la Fondation Gates est à l’origine de l’épidémie de poliomyélite en Afrique, Global Research

Joe Rogan sur le scandale du vaccin contre la polio en Afrique :

Il convient de noter que l’Organisation mondiale de la santé n’est pas une agence de santé publique bienveillante cherchant de manière désintéressée à éradiquer les maladies partout où elles se trouvent. Bien au contraire. Il s’agit d’une bande d’internationalistes avides de pouvoir qui cherchent à faire adopter un « traité mondial sur les pandémies » (…) qui leur conférerait un pouvoir absolu sur la biosécurité mondiale, notamment le pouvoir de mettre en place des identités numériques/passeports de vaccination, des vaccinations obligatoires, des restrictions de voyage, des soins médicaux standardisés et bien plus encore. (Children’s Health Defense) En bref, l’OMS est un gouvernement mondial tyrannique qui n’a de comptes à rendre à personne. Cela vous rappelle quelque chose ?

Et si l’OMS fait équipe avec Netanyahou pour vacciner des centaines de milliers d’enfants palestiniens à Gaza, nous pouvons être raisonnablement certains qu’ils ne préparent rien de bon. En fait, nous pouvons en être sûrs.

Mike Whitney

Article original en anglais :

WHO-UNICEF Vaccination Campaign in Gaza: Polio Eradication or Transition to Bio-Warfare? Mike Whitney

Cet article en anglais a été publié initialement sur le site The Unz Review.

Version française : nouveau-monde.ca