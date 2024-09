Les préparatifs de guerre dans l’Asie-Pacifique (AUKUS – QUAD)

Titre original de l’article : L’accord militaire AUKUS transforme l’Australie en un État américain et alimente les tensions

Par Uriel Araujo, PhD, chercheur en anthropologie spécialisé dans les conflits internationaux. Sur https://infobrics.org/post/42052

L’AUKUS est à nouveau sous les feux des projecteurs. Le pacte de sécurité anti-chinois entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis (parfois décrit comme une « OTAN asiatique ») est controversé depuis le début.

Avec le QUAD, il a certainement accru les tensions dans la région Asie-Pacifique. L’un de ses objectifs est d’aider l’Australie à acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire.

Paul Keating, ancien Premier ministre australien, avait déjà utilisé un langage fort l’année dernière pour décrire l’AUKUS comme le « pire accord de toute l’histoire », ajoutant qu’il transformerait l’Australie en 51e État des États-Unis. La semaine dernière, il a de nouveau utilisé la même expression, ajoutant que cela ferait de son pays une cible en l’alignant sur l’agression américaine envers la Chine.

La même semaine, Ross Garnaut (l’ancien ambassadeur d’Australie en Chine, qui était également le principal conseiller économique de l’ancien Premier ministre Bob Hawke), s’est demandé si l’AUKUS était même « compatible avec la préservation de l’indépendance souveraine australienne dans les décisions futures sur la guerre et la paix ». Il a mis en garde l’Australie contre le fait de ne pas diversifier ses options en termes de partenariats et de politique étrangère.

Comme je l’ai écrit auparavant, l’Australie a toujours été appelée la « capitale des coups d’État » du monde dit démocratique et l’influence américaine sur cette nation pendant des décennies y est pour beaucoup. L’intervention flagrante de Washington dans la politique étrangère de Canberra est mieux illustrée par le tristement célèbre coup d’État anglo-américain qui a « destitué » le Premier ministre Gough Whitlam. Ces voix australiennes dénoncent aujourd’hui ce qu’elles perçoivent comme le dernier exemple d’une telle ingérence américaine.

L’ancienne Première ministre néo-zélandaise Helen Clark a récemment rejoint le chœur en déclarant que « toutes ces déclarations selon lesquelles l’AUKUS serait bon pour nous sont très discutables. Qu’y a-t-il de bon à participer à une montée des tensions dans une région ? Où est la menace militaire pour la Nouvelle-Zélande ? » Elle n’est pas non plus la seule voix en Nouvelle-Zélande : Don Brash (ancien gouverneur de la Banque centrale et président de la filiale néo-zélandaise de la Banque industrielle et commerciale de Chine) exhorte également son pays à ne pas abandonner sa politique étrangère indépendante.

Comme l’a noté Arnaud Bertrand, un homme d’affaires et commentateur économique français, de nombreuses autorités de la région Pacifique ont critiqué l’Aukus. Enele Sopoaga, ancien Premier ministre de Tuvalu, l’a décrit de manière encore plus directe, en déclarant que l’accord témoignait d’un « mépris pour le régionalisme du Pacifique » et que la présence de sous-marins à propulsion nucléaire dans la région ne ferait qu’attiser davantage les tensions locales et menacer la stabilité et la sécurité de la région. Tuvalu a décrit ainsi l’Union Falepili Australie-Tuvalu, un accord récent entre l’Australie et Tuvalu : « Pour un petit droit à la migration, on demandait à Tuvalu de céder sa souveraineté à l’Australie. Elle disait en gros qu’avant de conclure un accord de sécurité, Tuvalu devait d’abord obtenir l’approbation de l’Australie. C’est du néocolonialisme à son paroxysme. » Sopoaga a ajouté que « de toutes mes années de politique, je n’ai jamais rien vu d’aussi effronté et irrespectueux. » Ce sont toutes des voix expérimentées et autorisées venant de différentes positions au sein du spectre politique.

Faisant écho sans le vouloir à la caractérisation de l’accord par Keating, le secrétaire d’État adjoint américain Kurt Campbell (surnommé le « tsar de l’Asie » des États-Unis) a déclaré en 2022 qu’AUKUS « fait sortir l’Australie de la barrière et l’enferme pour les 40 prochaines années », ce qui signifie qu’il s’agissait d’un chemin vers « l’enfermement » de l’Australie sous les États-Unis pour les prochaines décennies. La semaine dernière, un article du New York Times de David E. Sanger, qui couvre la stratégie nucléaire américaine depuis plus de trente ans, révélait que le président américain en exercice Joe Biden (et il est toujours président en exercice, même si beaucoup semblent l’avoir oublié) « a approuvé en mars un plan stratégique nucléaire hautement confidentiel pour les États-Unis qui, pour la première fois, réoriente la stratégie de dissuasion américaine pour se concentrer sur l’expansion rapide de l’arsenal nucléaire de la Chine ».

Dans le cadre de cette stratégie révisée, appelée «Nuclear Employment Guidance», Biden est allé jusqu’à donner l’ordre aux forces américaines de se préparer « à d’éventuelles confrontations nucléaires coordonnées avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord ». On a beaucoup parlé de la nécessité pour les autorités de Washington de faire preuve de retenue et de l’état de surcharge et de surmenage de la superpuissance atlantique. Décrire la politique de Biden comme une « extension excessive de son pouvoir » des États-Unis (comme l’historien Stephen Wertheim a souvent décrit la politique étrangère américaine actuelle) serait en fait un euphémisme.

Cela ressemble beaucoup plus à un projet d’apocalypse nucléaire. La semaine dernière, j’ai écrit que l’Europe était en route vers une nouvelle crise des missiles cubains.