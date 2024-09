Réhabilitons la science matérialiste et la méthode dialectique et historique

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau

Qui peut décemment, j’oserais dire intelligemment, croire que l’homme fait l’histoire et que ce n’est pas l’histoire qui fabrique les hommes qui, incidemment, agissent en retour sur l’histoire suivant les principes moteurs du mode de production dominant, ce que Marx et Engels appelaient le principe scientifique matérialiste et la méthode dialectique.

En analysant l’histoire par le mauvais bout de la lorgnette ainsi que l’enseigne l’idéologie idéaliste (mystique) bourgeoise, c’est-à-dire à partir de l’individu que l’époque a choisi pour la personnifier, procédant à mettre les événements sur la tête, les historiens bourgeois confondent leurs victimes qui en viennent à croire que l’individu (individualisme et narcissisme) écrit l’histoire sous la supervision de dieux immanents, ses créateurs tout puissants (sic).

Marx et Engels ont remis l’histoire sur ses pieds en démontrant que c’est «le monde matériel qui crée la conscience et non la conscience qui crée le monde matériel». Cette loi de la philosophie matérialiste scientifique appliquée à l’histoire signifie qu’une époque donnée, avec ses attributs particuliers, ses principes de fonctionnement singuliers, identifie un «chef» et c’est ce «chef» que retiendront les intellectuels et les historiens bourgeois comme moteur de l’histoire alors qu’il n’en est que le produit agissant. Qui serait César sans ses légions, Jésus sans ses apôtres, Socrate sans Platon, Napoléon sans la Grande armée, Hitler sans ses phalanges nazies, Lénine sans le Parti Communiste (bolchevique), Donald Trump sans le Parti Républicain, Kamala Harris sans le Parti Démocrate et ainsi de suite?

La bourgeoisie n’est pas la somme des bourgeois pris individuellement, le prolétariat n’est pas les milliards de prolétaires pris individuellement, il s’agit de classes sociales ayant un rôle historique dont chaque individu est interchangeable au gré des événements, mais dont l’ensemble est indispensable et reste le même pour toute la période historique d’un mode de production des biens et des services. Les mathématiciens disent que «la somme n’égale pas l’addition de chacune de ses parties» puisqu’elle est qualitative et non quantitative.

Dès lors, prétendre que quiconque peut-être bourgeois ou prolétaire, penser en bourgeois ou en prolétaire, ne change rien à la réalité, ce n’est pas la pensée de l’individu qui crée leur réalité et qui modifie le cours de l’histoire universelle. Un bourgeois capitaliste, pour se reproduire en tant qu’individu et donc en tant que classe sociale, loue la force de travail et extorque la plus-value de la force de travail du prolétaire, qui la lui loue pour lui-même subsister et se reproduire en tant qu’individu et donc en tant que classe sociale. Le bourgeois se bat et il est prêt à tuer pour perpétuer ce cycle reproductif que l’on nomme «accumulation» sous le mode de production capitaliste (MPC). Le prolétaire se bat pour améliorer son sort et pour résister à la surexploitation de sa force de travail, jusqu’au jour où il réalise qu’il est menacé d’extinction en tant que classe sociale et qu’il doit détruire ce système capitaliste d’exploitation et qu’il doit abolir la propriété des moyens de production. Ce jour le monde vivra une révolution sociale et accouchera d’une nouvelle société, d’un nouveau mode de production, tout le reste ne sera qu’anecdotique et cosmétique.

Appliquons cette méthode matérialiste dialectique à la période historique actuelle

Ainsi Zelenski a fini son service commandé pour le compte de la bourgeoisie mondiale, à savoir, convaincre les larbins politiciens de détourner les fonds publics des programmes sociaux au profit du complexe militaro-industriel, principalement U$, russe et chinois, accessoirement européen comme il fut confirmé lors de la conférence de l’OTAN à Washington des 9 et 10 juillet dernier et lors de la dernière rencontre entre la Russie et la Chine de Xi Jinping.

La fumisterie des négociations

Reste maintenant à liquider le pathétique pantin Zelenski et sa clique d’ukronazis de service comme il fut fait pour Sadam Hussein, Kadhafi, ben Laden et tous les laquais serviles avant lui.

Au passage, les capitalistes yankees en ont profité pour éjecter leurs rivaux russes et bientôt chinois hors du marché européen, eux qui en ont profité pour éjecter hors des marchés africains et indiens leurs rivaux occidentaux. Cette passe d’armes préparatoire à la 3e guerre mondiale étant terminée, chaque camp veut faire mal paraître le camp «adverse» et c’est dans ce contexte de fumisterie que Zelenski joue la carte de la négociation après avoir joué les gros bras alors qu’existe toujours le décret de la Douma interdisant «toutes négociations avec la Russie tant que Poutine en est président» et que l’OTAN est toujours alignée sur l’ukase «la guerre tant que nécessaire et jusqu’au dernier ukrainien si requis». Voir Ukraine – Les «experts» étasuniens jettent l’éponge – les 7 du quebec

Ces «négociations» entre mercenaires otaniens-keviens et mercenaires de l’Alliance du Pacifique (Russie-Chine) sont de la poudre aux yeux et de la duperie destinée à tromper les idiots utiles, car les chiens jappent et la caravane de guerre passe. https://les7duquebec.net/archives/292992