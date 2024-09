La religion était et demeure «l’opium des peuples»!

Par Normand Bibeau.

Marx a énoncé la sentence avant nous et elle est toujours d’actualité

Aucun philosophe, historien, anthropologue, ethnologue, politicien, économiste, en somme, aucun scientifique n’a jamais depuis l’avènement de l’homo habilis, il y a 2,8 millions d’années, mieux résumé la quintessence de la religion, de toutes les religions, sans exception, que Karl Marx lorsqu’il écrivait dans Critique de la philosophie du droit de Hegel en 1843: «LA RELIGION EST L’OPIUM DU PEUPLE».

«Le fondement de la critique irréligieuse est que c’est l’homme qui fait la religion, ce n’est pas la religion qui fait l’homme», non plus qu’aucun Dieu qu’il a créé à son image et à sa ressemblance, pour tantôt se consoler, tantôt exprimer son désespoir, ses espoirs et toujours son ignorance et qui avec l’avènement de la société de classes est devenu un outil d’asservissement de la classe dominée par la classe dominante.

«Certes, la religion est la conscience de soi et le sentiment de soi qu’a l’homme qui ne s’est pas encore trouvé lui-même (dont le symptôme est l’ignorance) ou bien qui s’est souvent égarée.»

La détresse religieuse est, pour une part, l’expression de la détresse réelle (le génocide des Palestiniens) et, pour une autre, la protestation contre la détresse réelle (le Hamas). La religion est le soupir de la créature opprimée (le peuple palestinien martyr), l’âme d’un monde sans cœur (l’État sionazi ou l’État Kevio-nazi et le capital mondial grand et petit), comme elle est l’esprit des conditions sociales d’où l’esprit est banni. ELLE EST L’OPIUM DU PEUPLE.

L’abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple (aller au ciel) est l’exigence que formule son bonheur réel. Exiger qu’il renonce aux illusions sur sa situation c’est exiger qu’il renonce à une situation qui a besoin d’illusions. «La critique de la religion est donc en germe la critique de cette vallée de l’arme dont la religion est l’auréole».

Regard sur la cause nationale palestinienne – religion contre religion!

Ainsi, en abolissant l’illusion mensongère de la religion, les combattants – les résistants palestiniens et leurs soutiens internationaux, s’affranchiraient de leur sujétion aux faux alliés que sont les mollahs et les faux «frères musulmans», félons, qui servent les intérêts de leurs ennemis de classe, les capitalistes à tout crin, «grand capital mondial» comme «petit capital national». Il en serait de même des mercenaires israéliens face au judaïsme que leur religion dissimule en «peuple juif» (sic).

Les combattants palestiniens poseraient la vraie question de bâtir la société civile laïque et non confessionnelle qu’ils désirent et offriraient une alliance au prolétariat israélien, embrigadé par le «judaïsme» dans une guerre permanente, tantôt ouverte (chaude), tantôt fermée, masquée, rampante (froide), mais toujours prégnante et le prolétariat mondial non religieux (athée), tous manipulés et divisés par le capitalisme dans ses buts de diviser pour régner et faire de l’État sionazi israélien, une base militaire de l’Occident, le vaisseau amiral de son oppression et de l’exploitation des pays arabes (bourgeoisies arabe et palestinienne combinées) possesseurs de l’or noir vital pour l’industrie occidentale.

Toute religion est un poison

La religion comme l’opium est un poison pour l’humanité et toutes les guerres menées en son nom, tous les génocides perpétrés sous sa bannière sanglante depuis les conquêtes de l’Antiquité de pillage et d’esclavage, aux guerres de religion actuelles au nom du «vrai Dieu», en passant par la théorie de la «découverte», «de l’infériorité des noirs, des jaunes, des rouges et des blancs» et des génocides des autochtones partout sur la planète jusqu’aux aborigènes d’Océanie.

La religion n’a jamais apporté de bien à l’humanité en comparaison des torts quelle a causés et prétendre le contraire n’est, au mieux, que l’expression de la lâcheté intellectuelle et, au pire, la preuve de son adhésion à l’idéologie consistant à droguer le peuple en justifiant sa dépendance à l’opium qu’est la religion.

L’analyse d’innombrables variantes et variations de la religion, tantôt polythéiste, tantôt monothéiste, tantôt chrétienne, tantôt islamique, tantôt bouddhiste, hindouiste, tantôt « unipolaire » et tantôt « multipolaire » et tutti quanti ad nauseam, ne doit jamais occulter la vraie nature de la religion: l’opium du peuple et de l’opprimé, une drogue destructrice pour son usager dont l’addiction quelle cause et la déformation du monde quelle engendre, mettant le monde à l’envers (cul sur tête), ne sert que son pusher, la classe dominante, toujours ennemie du savoir, de la science et de la révolution sociale.

La « révolutionnaire » religion chrétienne (sic)

Ceux qui par exemple attribuent un rôle «révolutionnaire» à la religion chrétienne parce qu’en prêchant: «[A]imez-vous les uns les autres», «[A]imez votre prochain comme vous-mêmes», les chrétiens auraient révolutionné l’esclavagisme antique et permis le passage de l’esclavagisme au féodalisme mettent la vérité à l’envers et occultent que la société esclavagiste romaine était passée au christianisme depuis le règne de Constantin et Licinius, en 313 par l’«édit de Milan» et, l’abolition des cultes païens par Théodose, le 8 novembre 392, par l’«édit de Thessalonique» faisant du christianisme et son [Aimez-vous les uns les autres», la religion de l’empire esclavagiste romain à l’exclusion de toutes les religions païennes.

Ce n’est que le 4 septembre 476, date de l’abdication de l’empereur chrétien Romulus Augustule aux mains du chef Odoacre qui se déclare roi d’Italie que pris fin l’empire esclavagiste chrétien romain d’Occident.

L’Empire romain d’Orient survécut, chrétien et esclavagiste, jusqu’à sa destruction par les Turcs ottomans, en 1453 au moment de la prise de Bysance.

Le passage de l’esclavage au servage s’est effectué au Moyen-Âge, longtemps après l’avènement du christianisme, du judaïsme, de l’islamisme, du bouddhisme, de l’hindouisme et de toutes les religions dont les dogmes, les épîtres, les sourates, etc., s’accommodent parfaitement avec l’esclavagisme des «païens» des uns et des autres, comme en témoignent les fables bibliques, talmudiques, coraniques et autres inepties obscurantistes arriérés, d’exploitation de l’homme par l’homme selon la volonté de leurs Dieux inventés.

Le passage de l’esclavagisme au féodalisme s’est opéré vers l’an 1000, dans un monde chrétien esclavagiste du « [A]imez-vous les uns les autres», sous la pression de l’économie liée à l’apparition de nouvelles techniques agricoles de production et à la migration incontrôlable des esclaves, alors il devint plus avantageux économiquement d’exploiter la main-d’œuvre en l’asservissant à sa terre plutôt qu’à son maître, une espèce de «donnant-donnant» entre le maître et son esclave: «tu exploites ma terre et moi je t’exploite» créant dès lors des serfs, asservis à la terre du seigneur féodal à qui il doit le travail corvéable, une partie de sa récolte et la dîme au curé, en lieu et place d’être esclave.

Le prochain bon en avant de l’humanité fut accompli avec la révolution industrielle qui libéra le serf de son asservissement à la terre du seigneur pour l’asservir aux moyens de production, il devint l’esclave salarié du propriétaire des moyens de production (machineries-matières premières-robots et Intelligence artificielle) : le propriétaire des moyens de production- l’industriel, le propriétaire de la terre (le latifundiaire), le marchand, le commerçant, tous devenus des capitalistes propriétaires (du petit riche aux grands milliardaires).

Le salariat par lequel les classes laborieuses sont dépourvues de tous moyens de production (même le lopin de terre du serf), et n’ont que leur force de travail à louer (vendre contre salaire) créant plus de richesses quelles n’en consomment deviennent par cette «plus value», la source de l’enrichissement (valorisation-accumulation) des capitalistes qui possèdent les moyens de production, le capitalisme est né sur les cendres du féodalisme (voir Le capital de Karl Marx).

Le christianisme avec ses forts relents féodaux de soumission au roi, au pape et au seigneur, représentants de Dieu sur terre, de servitude à la terre et condamnée au travail corvéable, ne convenait pas «parfaitement» idéologiquement à la nouvelle classe dominante, la bourgeoisie industrielle et commerciale, non née de la cuisse de Jupiter ou d’un quelconque dieu du ciel et de la terre, s’employa à se ménager une nouvelle «religion» qui cautionnerait sa suprématie et la légitimité incontestable de sa domination de classe.

La nouvelle religion-opium de l’ère industrielle – le darwinisme social

L’avènement de la science nécessaire à l’industrialisation lui offrit cette idéologie: le darwinisme social et sa consécration de la sélection «naturelle» des espèces qui imposent la domination du plus fort (la classe dominante) pour le bien de tous, en particulier des plus faibles qui forment la classe dominée (prolétariat).

Ainsi, Darwin entrait par la porte de derrière, le déterminisme «naturel» de la supériorité de la nouvelle classe dominante, la bourgeoisie, la classe forte-exploiteuse, sur le prolétariat, la classe faible et exploitée, par la volonté de la «sélection naturelle», alors que la société jetait dehors, par la porte de devant, l’explication «innée» de la version religieuse de la domination de l’époque féodale.

Darwin avait raison lorsqu’il écrivait que «[L]e besoin crée l’organe» et, la preuve: le besoin d’une idéologie fondant la domination de la bourgeoisie avait créé le darwinisme social comme l’esclavagisme et le féodalisme ont créé le christianisme et toutes les religions.

L’humanité en est à sa 4e révolution civilisationnelle depuis la disparition du communisme primitif, de l’esclavagisme et du féodalisme avec l’avènement du capitalisme. Pour sa part, le mode de production capitaliste (MPC) en est à sa quatrième révolution technologique.

Ses idéologues stipendiés (intellectuels, chercheurs, influenceurs, journalistes, propagandistes, petits-bourgeois) jurent, contre rétribution et prébendes diverses, que le capitalisme marque l’aboutissement ultime de la civilisation. Ils s’en trouvent même certains, particulièrement bien rétribués, pour proclamer que le capitalisme est le summum de l’évolution humaine et ne pourra jamais être dépassé.

Qui ne se souvient pas des exégètes apologistes de l’esclavagisme (Socrate, Platon, etc.), du féodalisme (St-Thomas d’Aquin, l’évêque Berqueley, etc.) et du capitalisme (Adams Smith, Ricardo, Malthus, etc.) proclamant la même conviction intéressée que «leur système est éternel»?

Pour sûr, il peut sembler décourageant de constater l’état de l’organisation des forces révolutionnaires de par le monde et, en particulier en occident, après que les renégats infiltrés au sein des partis communistes, bolchéviques, marxistes-léninistes, maoïstes, révolutionnaires gauchistes et droitistes et tous les autres, les aient fait sombrer dans le révisionnisme, le gauchisme, l’anarchisme et toutes les variantes imaginables de trahisons du marxisme sous couvert de «socialisme», de «communisme falsifié à la sauce nationaliste», de «solidarité avec la classe capitaliste nationale», à ceci ou à cela.

Il faut dès lors se demander «par où recommencer».

Comme l’enseignait Lénine, possiblement un révolutionnaire «bourgeois», mais pour sûr, un révolutionnaire, en fondant un journal: l’«Iskra», par lequel les révolutionnaires créeront (investiront) la cohésion idéologique, puis organisationnelle, nécessaire à tout mouvement révolutionnaire et à toute révolution. L’athéisme doit-il militer? – les 7 du quebec

La bourgeoisie l’a compris et c’est pourquoi elle assomme, gaze, soporifique, inonde le prolétariat de sa propagande de classe sous toutes ses formes et par tous les moyens sans relâche et sans répit via ses médias de classe.

Il est déplorable que le prolétariat, trahi par l’aristocratie syndicale inféodée au capital, soit privé de moyens financiers qui lui permettraient de se doter de médias grand public.

Aussi comme l’écrivait également Lénine dans son testament politique: [V]aut mieux peu, mais mieux» et ainsi, les 7duQuébec, malgré sa diffusion limitée, constitue cet organe médiatique nécessaire à la révolution prolétarienne. Il appartient à chaque révolutionnaire à l’alimenter et de le propager.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS!