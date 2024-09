La «souveraineté nationale» est un leurre de la gauche et de la droite

Par Normand Bibeau.

Marx et Engels enseignaient que «les idées tardent toujours sur la réalité» et l’article des auteurs Seymour et Saul en est la démonstration évidente. La nouvelle guerre froide opposant l’hégémon américain décadent et l’aspirant chinois « émergent » – les 7 du quebec

Ainsi, confronté à la barbarie de l’«impérialisme» américain, particulièrement depuis l’effondrement de l’URSS (1989-1991), les auteurs (Seymour et Saul) incapables de s’arracher au modèle d’analyse mainstream bourgeois, en sont réduits à regretter l’affrontement «Est-Ouest», «occident-URSS», «démocratie contre dictature» et à promouvoir le «nationalisme» version «souveraineté», «unipolarité» contre «multipolarité», «alliance occidentale» contre «alliance orientale» ou l’une ou l’autre des variations sur ce thème visant à perpétuer le capitalisme comme la voie vers l’avant pour l’humanité écrasée sous le joug de l’«hégémon américain» à laquelle ils offrent comme alternative l’hégémon chinois tout aussi capitaliste de l’alliance «orientale», Chine-Russie-BRICS+. Résultats de recherche pour « brics » – les 7 du quebec.

En guise d’introduction, il faut d’abord noter que la notion coup de poing d’«impérialisme» concoctée par Lénine en 1916, à l’aube de la 1re Guerre mondiale, pour décrire le capitalisme en phase de mondialisation et de destruction des systèmes économiques antérieurs, l’a été pour servir l’objectif «révolutionnaire bourgeois» poursuivi par Lénine et les bolchéviques russes: l’attribution de la «terre aux paysans», «tout le pouvoir à l’État des soviets», suivie de la NEP, laquelle consistait essentiellement à livrer l’économie soviétique aux lois du marché capitaliste et de libérer les masses laborieuses (90% serfs -paysans) de leur appartenance à la terre du seigneur féodal et au travail corvéable pour en faire des esclaves salariés exploitables afin de produire la plus-value indispensable à l’accumulation du capital.

Marx définit le capitalisme comme l’ESCLAVAGE SALARIÉ c’est-à-dire le rapport de production par lequel le capitaliste, propriétaire des moyens de production, s’approprie la plus-value produite par la différence entre le coup de subsistance et de reproduction de l’ESCLAVE SALARIÉ, pour bâtir son capital (sa richesse) et assurer sa domination de classe.

Ainsi, le capitalisme qui est apparu au sein du féodalisme défini par son ESCLAVAGE CORVÉABLE et de son lien inextricable à la terre et sa «souveraineté» royaliste, portait le stigmate de son origine: le «nationalisme» (version élargie du royalisme: «une terre, un roi» transformé en «une terre, une nation») , condensé de valeurs «traditionnelles» obsolètes, tantôt raciales, tantôt ethniques, tantôt linguistiques, tantôt religieuses, tantôt familiales, tantôt claniques et tutti quanti ad nauseam, amen.

L’«impérialisme» léniniste qui repose sur l’esclavage salarié (SALARIAT) et la propriété privée ou étatique (capitalisme «collectif») des moyens de production, n’est en fait que le capitalisme en phase de mondialisation, vouloir le distinguer et lui imputer les maux naturels du capitalisme constitue une distorsion bourgeoise ni plus, ni moins.

En opposant l’«impérialisme» mortifère, expansionniste et militariste au «capitalisme», «nationaliste et souverain», les auteurs, ne leur en déplaît, promeuvent une version idyllique révolue du capitalisme qui par nature est astreint à l’enrichissement des capitalistes (valorisation du capital) et à la paupérisation du prolétariat afin d’assurer l’accumulation du capital, condition indispensable à sa survie et à sa transformation permanente (productivité oblige) des moyens de production à travers l’anarchie de la concurrence, du gaspillage et des crises de surproduction que seules les guerres, les famines, les crises sanitaires, les «urgences climatiques» (sic) peuvent résoudre: ALEA JACTA EST.

Analyser la conjoncture internationale à travers les conflits qui opposent les factions «impérialistes», «social-impérialistes», «nationalistes» (USA- OTAN-UE- Chine- Russie-Iran); «linguistiques» (Français, Anglais); «religieuses» (chrétiens, musulmans, juifs, Boudhistes); «binaires, LGBTQ2x+» et toutes les variantes promues afin de DIVISER POUR RÉGNER se résume à confondre la proie pour son ombre et alimenter la dictature de la bourgeoisie qui domine le monde grâce à la division et au chaos.

Qui n’a pas entendu Poutine lors de son entrevue à Clarkson Tucker déclarer: «[J]e ne comprend pas que l’occident nous fasse la guerre, nous aussi sommes des bourgeois» et il disait vrai, Poutine est l’estafette politique de la bourgeoisie russe dans ce qu’elle a de plus rampant et servile.

Après avoir obtenu des capitalistes russes qu’ils liquident les derniers vestiges du social-impérialisme soviétique, donnent aux capitalistes «nationaux» et mondiaux, l’intégralité des biens et des richesses de l’État soviétique moribond, abolissent tous les avantages sociaux du prolétariat soviétique, réduisent à la misère la plus abjecte le peuple russe, livrent le pays au FMI à la Banque Mondiale et aux agents des capitalistes occidentaux, voilà que ces capitalistes sanguinaires en redemandent et veulent «décoloniser» la Fédération de Russie et la balkaniser en chacune de ses ethnies pour mieux se la partager et la dominer comme ils ont fait en Palestine, en Inde, en Yougoslavie , en Iraq, en Syrie, en Libye, au Soudan, en Chine avec les Ouïghours, en somme: DIVISER POUR RÉGNER dans la pure tradition des sociétés divisées en classes sociales.

Clausewitz écrivait que: «la guerre c’est la politique par d’autres moyens», Marx aurait écrit: «la politique capitaliste c’est l’économie capitaliste par d’autres moyens», par conséquent, «la guerre capitaliste c’est la politique et l’économie capitalistes par d’autres moyens».

Les capitalistes «nationalistes radicaux» mondiaux, USA et OTAN en tête, veulent un LEBENSRAUM NAZI 2.0 sur la Russie avec la collaboration des capitalistes russes eux-mêmes. Ils souhaitent réussir par la trahison là où la Suède (1788-1690), Napoléon (1812), Hitler et ses alliés capitalistes euronazis (1941-1945) ont échoué.

Débuté avec le plan Marshall, suivie d’une «guerre ‘froide’», ponctuée de coup d’État «chaud» en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Allemagne, en Afghanistan, poursuivie avec la destruction du mur de Berlin (1989) et le démantèlement de l’URSS, l’expansion de l’OTAN à l’est, le coup d’État de l’Euromaïdan en Ukraine en 2014, en Géorgie, en Tchétchénie, en Azerbaïdjan, au Tadjikistan, en Syrie, en Libye, etc., la présente guerre en Ukraine n’est en réalité qu’un épisode dans la suite ininterrompue de guerres que se livrent les capitalistes, d’abord contre le féodalisme, puis entre eux, depuis l’avènement de leur système social de dictature de classes que Marx appelait le mode de production capitaliste (MPC).

Les U$A et leurs vassaux ont été impliqués dans 250 guerres régionales depuis 1945, comment ne pas dire que la guerre est la compagne de route permanente du capitalisme. Les USA maintiennent 800 bases militaires dans 193 pays. La Russie et la Chine disposent également d’ambassades qui sont tout autant des nids d’espions et de coups d’État.

En focalisant sur les rivalités qui opposent les capitalistes à travers le monde, les auteurs occultent les alliances qui les unissent et passent sous silence que malgré la saisie illégale de 300 milliards d’avoirs russes, des biens de sa bourgeoisie à l’étranger, les 19,000 sanctions kamikazes imposées à la Russie mais dont souffrent l’Europe et le Canada, la destruction de Nordstream, l’expulsion du marché européen, la tentative de coup d’État de leur agent Prigogine, les attaques en sol russe, l’arrestation de Durov, les capitalistes russes:

-ont vendu plus de gaz à l’Europe en 2023 qu’en 2021, l’année avant la guerre;

-que ce gaz passe en partie par l’Ukraine;

-que les capitalistes allemands et français ont toléré, si ce n’est cautionné, l’acte de belligérance des U$A-Norvège-Danemark qu’a constitué l’attentat terroriste contre le pipeline Nordstream ( perte de 10 milliards de dollars);

-que la Chine, l’«ami sans limites» des Russes,

-les Vietnamiens qu’ils ont soutenus dans leur victoire contre les U$A,

-les Iraniens qui voient assassiner leurs président, ministre des Affaires étrangères, «alliés» du Hamas et qui sont humiliés par les sionazis,

-les Brésiliens et les «socialistes» mexicains qui poignardent Maduro,

TOUS ces «contestataires souverainistes» de l’hégémon U$ assistent les bras croisés au génocide des palestiniens martyrs sous la Shoah par bombes des U$A-sionazis-atlantistes et ainsi de suite ad nauseam. Tous ces patriotes collaborent en sous-main avec le «diable» américain et ses vassaux. (Voir La méthode Gaza ou « La solution finale » contre les peuples en révolte – les 7 du quebec)

La propagande capitaliste quel qu’en soit la teneur ou la forme n’est en vérité que mensonges, duperies, supercheries, falsifications et ignominies, plus que jamais, le prolétariat doit toutes et sans aucune exception, les rejeter, les bannir, les condamner, les mépriser s’il veut s’émanciper.

S’agissant d’analyser l’intégralité de la propagande mondiale, tant à l’Ouest qu’à l’Est, au Nord qu’au Sud d’un point de vue prolétarien, TOUTE SANS EXCEPTION, SOUS UNE FORME OU SOUS UNE AUTRE, à un degré ou à un autre, promeut le transfert massif des fonds publics depuis les programmes sociaux vers le complexe militaro-industriel de chacun des pays capitalistes autant pour relancer l’accumulation du capital et l’enrichissement des capitalistes que pour résoudre la crise de surproduction, tant matérielle qu’humaine, qui asphyxie l’économie capitaliste. Déficit budgétaire et commercial – endettement et inflation – dédollarisation = l’histoire des États-Unis – les 7 du quebec

Dans cette perspective militariste, tous les capitalistes du monde sont unis: autant les capitalistes russes que chinois, qu’européens, qu’africains, crient à l’unisson, haut et fort, qu’il faut augmenter les dépenses militaires et policières pour affronter le nouveau péril «jaune-rouge», «brun-noir», «arc-en-ciel», «musulman-beige», «blanc», alléluia, chacun sa couleur et vivement aux barricades pour le grand carnage pour écraser et asservir le prolétariat en révolte.

Jusqu’où les capitalistes réussiront-ils à berner l’armée des idiots utiles et les conduire comme des moutons de Panurge lobotomisés et aliénés à se faire hara-kiri pour les enrichir, là est la question.

Le prolétariat n’a rien de bon à attendre des dieux de la peste et de la COVID, de la guerre biologique et/ou atomique.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS!