L’interdépendance économique et financière complexe de la Chine avec l’Occident impose certaines restrictions à la « souveraineté » des pays partisans de la soi-disant « multipolarité » des BRICS…l’autre axe de la mondialisation (NDÉ).

RT a publié vendredi une analyse de fond posant la question suivante : « Les États-Unis ont-ils finalement réussi à étouffer la plus grande bouée de sauvetage commerciale de la Russie ?« , que les lecteurs sont encouragés à lire dans leur intégralité pour en savoir plus sur les problèmes de paiement provoqués par la Russie et la Chine par les États-Unis. En un mot, les banques chinoises de toutes tailles ont soudainement commencé à se conformer aux sanctions américaines par crainte de sanctions secondaires, ce que l’expert financier de RT, Henry Johnston, a rappelé à tout le monde, a également été rapporté par les médias nationaux russes dont il cite les articles. (Voir La Chine fait allusion à son système de guerre asymétrique visant à détrôner le dollar américain — RT Business News).

Tout cela est choquant pour l’enthousiaste partisan des BRICS qui a été influencé par des articles de vœux pieux depuis le début de l’opération spéciale en imaginant que ce groupe (BRICS) est un bloc anti-occidental. Ils ont également entendu d’innombrables fois que «le dollar est mort» ou qu’il est «sur le point de mourir d’un jour à l’autre», que la Russie et la Chine sont des «alliés» qui résistent conjointement à l’Occident à tous égards, et qu’un nouvel ordre mondial, un ordre ‘multipolaire’ (NOM) a déjà émergé pour remplacer l’ordre unipolaire précédemment dirigé par les États-Unis. Mais rien de tout cela n’est vrai.

Le dollar reste la monnaie de réserve mondiale malgré les dommages causés à la réputation par les sanctions anti-russes des États-Unis, la Russie et la Chine sont embourbées dans des problèmes de paiement provoqués par les États-Unis, et la multipolarité (sic) n’a pas encore complètement émergé puisque l’héritage du système unipolaire américain est responsable de ce qui précède. L’interdépendance économique et financière complexe de la Chine avec l’Occident impose certaines limites à sa souveraineté…(et à celle de tous les pays (États nationaux – BRICS ou non-BRICS) NDÉ). À cet égard ce concept d’interdépendance a même été abordée par Lavrov dans une interview accordée à RBC la semaine dernière :

« Bien sûr, tout le monde est maintenant à la recherche de ces nouvelles opportunités. Mais la République populaire de Chine, avec la taille de son économie, avec le volume de ses relations commerciales avec les États-Unis et l’Occident dans son ensemble, est, bien sûr, beaucoup plus dépendante de l’Occident que ne l’était l’économie russe. Et je n’ai aucun doute que la Chine réduira cette dépendance et s’orientera progressivement vers ces formes de communication avec ses partenaires qui ne seront pas associées à un tel diktat. (sic) Mais, étant donné la mentalité chinoise, le style chinois, ils le font lentement. Ils ne veulent pas de mouvements brusques. Ce sujet est discuté avec nos collègues chinois. Ils ont un système bancaire assez bien développé, et il est très profondément lié aux marchés financiers mondiaux.

Au crédit de Lavrov, il s’est attaqué à l’éléphant dans la pièce au lieu de nier le problème de manière délirante comme les principaux influenceurs des médias alternatifs ont tendance à le faire pour des raisons idéologiques, ce qui montre aux enthousiastes des BRICS qu’il n’est pas nécessaire d’essayer de dissimuler des faits « politiquement gênants » comme le font agressivement certains partisans du nouvel hégémon. La deuxième leçon qu’ils peuvent apprendre est d’imiter la manière calme de Johnston de discuter des différends sensibles entre partenaires stratégiques au lieu de les exagérer comme le font les « catastrophistes ».

Troisièmement, la réalité des BRICS+ est enfin plus évidente à la lumière de ces problèmes : c’est un réseau de pays qui coordonnent volontairement leurs politiques pour accélérer la multipolarité financière, mais dont les membres sont limités par des contraintes structurelles et leurs liens avec l’Occident en termes de distance et de vitesse. S’il s’agissait d’un bloc comme l’imagine le partisan enthousiaste, en particulier un bloc anti-occidental, alors il n’y a aucune chance que les banques chinoises de toutes tailles se conforment un jour aux sanctions anti-russes des États-Unis.

La quatrième leçon est que l’Inde s’est montrée plus résistante à la pression occidentale que la Chine. De nombreux partisans des BRICS se méfient des liens étroits (mais récemment troublés) de l’Inde avec les États-Unis, et un influenceur de premier plan des médias alternatifs les a même décrits comme le «cheval de Troie» de l’Occident. Le directeur général adjoint de Sberbank a confirmé plus tôt cette semaine qu' »il n’y a aucune restriction sur ses opérations» en Inde après avoir géré 70% des 65 milliards de dollars d’échanges commerciaux de la Russie avec ce pays l’année dernière, qui ont été analysés ici. Les gens devraient réfléchir sur ce point.

Et enfin, les enthousiastes des BRICS devraient intégrer ce qu’ils ont appris des quatre leçons énumérées pour recalibrer leur vision du monde afin qu’elle reflète plus fidèlement la réalité. Il n’y a pas de honte à se tromper sur quoi que ce soit et il est compréhensible que tant de gens aient de si grands espoirs pour les BRICS, mais il vaut mieux être conscient des faits et tempérer les attentes que d’en être inconscient et d’être inévitablement profondément déçu une fois que la réalité frappe. (Voir les 7 du quebec ou https://les7duquebec.net/archives/293825 NDÉ).

Malgré les défis du groupe, comme le prouvent les problèmes de paiement de la Russie et de la Chine provoqués par les États-Unis, et quelles que soient les limites inhérentes à son activité, les BRICS continuent de réformer progressivement l’ordre financier mondial dans une direction plus juste pour la majorité mondiale. Comme Johnston l’a conclu dans son article de fond, «L’hégémon en déclin a encore quelques atouts qu’il peut jouer avec un certain effet – et il les joue maintenant. Mais chaque fois que cela se produit, cela rapproche du jour où ces cartes seront rendues obsolètes. » La Chine fait allusion à son système de guerre asymétrique visant à détrôner le dollar américain — RT Business News