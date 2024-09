GAZA – L’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël analysée par Al-Jazeera (vidéo 16’01)

http://mai68.org/spip3/spip.php?article1260

Les services israéliens savaient à l’avance

Vidéo postée le 9 septembre 2024

Al-Jazeera – Richard Saunders

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

CAPJPO-EuroPalestine : Le plus saisissant dans le comportement de la presse occidentale à propos de la sortie des combattants du Hamas du camp de concentration de Gaza, c’est sans doute qu’elle a focalisé ses commentaires sur des faits … qui n’ont pas eu lieu !

À regarder l’enquête de la chaîne al-Jazeera présentée par le journaliste Richard Saunders.

Note 1 de do : À propos du fait que les services israéliens étaient au courant à l’avance qu’il allait se passer « quelque chose » le 7 octobre 2024, les points suivant ont leur importance :

1. Le Hamas est une organisation des Frères Musulmans qui ont été créés en Égypte par les services secrets anglais en 1928.

2. Le Hamas a été fondé par Israël ou du moins avec sa bénédiction.

3. Le Hamas a été financé par Israël ou par son intermédiaire.

4. Le Hamas à fait la guerre en Syrie contre Bachar et contre le Hezbollah. Ce qui est une « trahison » du Hamas qui est impardonnable. Je mets le mot « trahison » entre guillemets ; car, quand on sait ce qu’est le Hamas, on n’est pas étonné, on sait qu’il ne s’agit pas d’une trahison mais d’un service rendu à ses commanditaires. Seuls ceux qui croient que le Hamas est au service de la cause palestinienne peuvent prendre ça pour une trahison.

5. Le 7 octobre a été commandité par Israël pour justifier le génocide.

6. Je soupçonne dès le début que ce n’est pas Israël, mais l’Iran, qui a tué Ismail Haniyeh pour cause de « trahison ». Le fait que l’Iran ne se soit pas vengé a tendance à le prouver.

Je vous suggère en conséquence de regarder l’article Les Palestiniens Piégés : Le drame du Hamas ! au lien ci-dessous :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article17200

Note 2 de do : Le film d’Al Jazzera dont il est question dans la vidéo ci-dessus est disponible dans l’article dont le lien est ci-desslous (voir l’encadré) :

http://mai68.org/spip3/spip.php?article1260

À ce lien vous pouvez mettre des commentaires si vous le souhaitez.

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip3

______________________________________

