Les forces armées ukrainiennes sont au milieu de crises convergentes causées par l’échec de la contre-offensive, la politique de conscription forcée et la gaffe de Zelensky à Koursk, qui entraînent davantage de désertions, de défaites et, en fin de compte, plus de désespoir.

.

CNN a réalisé un rare acte de service journalistique avec son rapport détaillé sur la façon dont « l’armée ukrainienne, dépassée en armes et en nombre, est aux prises avec un moral bas et la désertion ». Il décrit franchement les nombreux problèmes qui affligent les forces armées ukrainiennes (UAF) à ce moment charnière du conflit, alors qu’elles continuent d’occuper une partie de Koursk mais continuent de perdre du terrain dans le Donbass. Leur histoire commence par la présentation d’un commandant de bataillon qui a perdu la plupart des quelque 800 hommes sous son contrôle.

.

Ce chiffre n’en pouvait plus et a donc été transféré à un emploi administratif militaire confortable à Kiev. Lui et les cinq autres personnes à qui CNN a parlé lors de leurs recherches pour leur rapport les ont informés que «la désertion et l’insubordination deviennent un problème généralisé, en particulier parmi les soldats nouvellement recrutés». Selon les mots d’un commandant, «Tous les soldats mobilisés ne quittent pas leurs postes, mais la majorité sont… Soit ils quittent leurs positions, soit ils refusent d’aller au combat, soit ils essaient de trouver un moyen de quitter l’armée. »

Le lecteur est ensuite informé que ces troupes sont enrôlées de force, ce qui ajoute un contexte à la raison pour laquelle elles désertent, mais ils ont également affirmé que des problèmes de moral ont commencé à infecter les rangs des forces armées pendant l’impasse maintenant résolue sur l’aide américaine supplémentaire à l’Ukraine. Bien que cela ait probablement joué un rôle, CNN omet ostensiblement de mentionner l’échec de la contre-offensive de l’été dernier, qui a prouvé que l’Ukraine est incapable de reconquérir ses terres perdues malgré tout le battage médiatique et l’aide qu’elle a reçue jusqu’à ce moment-là.

Après avoir clarifié la véritable raison de la chute du moral de l’UAF au cours de l’année écoulée, les drones ont rendu le champ de bataille plus insupportable qu’auparavant, et le temps entre les rotations a augmenté puisque certaines troupes ne peuvent tout simplement pas quitter leurs positions sans risquer leur vie. CNN a ensuite ajouté que « Au cours des quatre premiers mois de 2024, les procureurs ont lancé des poursuites pénales contre près de 19 000 soldats qui ont abandonné leur poste ou déserté ».

Ils ont également reconnu que « c’est un nombre stupéfiant et – très probablement – incomplet. Plusieurs commandants ont déclaré à CNN que de nombreux officiers ne signaleraient pas les désertions et les absences non autorisées, espérant plutôt convaincre les troupes de revenir volontairement, sans être sanctionnées. Cette approche est devenue si courante que l’Ukraine a modifié la loi pour dépénaliser la désertion et l’absence sans permission, si elles sont commises pour la première fois.

La bataille imminente de Pokrovsk, qui pourrait changer la donne pour la Russie sur le front du Donbass, risque de se transformer en un désastre total pour l’UAF puisque «certains commandants estiment qu’il y a 10 soldats russes pour chaque Ukrainien». Tout aussi alarmante est l’affirmation d’un officier selon laquelle «il y a même eu des cas où les troupes n’ont pas divulgué l’image complète du champ de bataille à d’autres unités de peur que cela ne les fasse mal paraître». Des problèmes de communication seraient également monnaie courante entre les différentes unités de Kiev.

Le front de Koursk n’est pas aussi mauvais, mais il n’a peut-être pas rempli son objectif politique de remonter le moral des UAF, contrairement à ce que Zelensky a prétendu. CNN a cité des sapeurs qui n’étaient pas sûrs de la stratégie impliquée, se demandant pourquoi ils avaient été redéployés de la défense de Pokrovsk pour envahir la Russie alors que le front du Donbass connaît de telles difficultés comme cela a déjà été rapporté. L’article se termine ensuite par la déclaration d’un expert en soutien psychologique qu’il ne sera plus émotionnellement attaché à personne.

En réfléchissant au reportage étonnamment critique de CNN, il est clair que l’UAF est au milieu de crises convergentes causées par l’échec de la contre-offensive, la politique de conscription forcée et la gaffe de Zelensky à Koursk, qui conduisent à plus de désertions, de défaites et, en fin de compte, de désespoir. Dans de telles circonstances, l’Ukraine peut soit maintenir le cap en restant à Koursk au prix de perdre plus de terrain dans le Donbass, soit se retirer de Koursk pour aider à tenir le Donbass, soit procéder à une escalade asymétrique.

Les deux premiers scénarios sont explicites, tandis que le dernier pourrait concerner l’extension du conflit à d’autres régions russes, à la Biélorussie et/ou à la Transnistrie séparatiste de la Moldavie, endommageant gravement les centrales nucléaires russes dans le but désespéré de provoquer une réponse nucléaire, et/ou assassinant des Russes de haut rang. Il ne reste que quelques mois avant que l’hiver n’entrave les opérations de combat des deux côtés, après quoi le statu quo persistera jusqu’au printemps, lorsque l’un ou les deux camps pourraient passer à l’offensive.

Cette chronologie ajoute de l’urgence à la bataille imminente de Pokrovsk, que la Russie veut gagner le plus rapidement possible afin de pousser à travers les champs au-delà, de capturer plus de territoire, de menacer l’agglomération de Kramatorsk-Slaviansk par le sud et éventuellement de se préparer à faire un mouvement sur la ville de Zaporozhye depuis le nord-est. Si l’Ukraine peut tenir jusqu’à l’année prochaine, elle pourrait avoir plus de temps pour construire davantage de défenses au-delà de Pokrovsk, réduisant ainsi le rythme de l’avancée de la Russie si elle l’emporte là-bas.

Même si l’Ukraine tient bon pendant au moins plusieurs mois ou peut-être jusqu’à six mois de plus, les problèmes abordés dans l’article de CNN ne feront probablement que s’exacerber, vu que davantage de soldats enrôlés de force seront jetés dans ce qui pourrait alors devenir le prochain hachoir à viande tristement célèbre. Le moral continuera probablement de chuter tandis que les défections pourraient augmenter, ce qui pourrait se combiner pour paralyser l’UAF et créer une ouverture que la Russie pourrait exploiter à Pokrovsk ou ailleurs le long du front.

La solution idéale pour Kiev serait de parvenir à un cessez-le-feu pour faciliter son retrait volontaire d’une partie du Donbass (ex : les environs de Pokrovsk) en parallèle avec le retrait de Koursk, qui sont des conditions que la Russie pourrait envisager car elles feraient avancer certains de ses objectifs politiques et militaires. Du point de vue de l’intérêt de son régime, il est préférable pour l’Ukraine d’avoir un retrait ordonné plutôt qu’un retrait chaotique si la Russie réalise une percée, mais Zelensky et ses semblables ne sont pas connus pour leurs décisions rationnelles.

Néanmoins, ceux qui, comme l’Inde et la Hongrie, veulent aider à résoudre politiquement ce conflit pourraient proposer quelque chose du genre, peut-être aussi suggérer la relance de la proposition de cessez-le-feu partiel du mois dernier, sous médiation qatarie, pour éviter les attaques contre l’infrastructure énergétique de l’autre. Il est peu probable que Zelensky soit d’accord, d’autant plus qu’il est sous l’influence de l’ultra-faucon Yermak, mais il serait toujours préférable de faire circuler de manière informelle une variante de la proposition susmentionnée le plus tôt possible.

Quelles que soient les propositions de tierces parties bien intentionnées, le conflit semble prêt à continuer à faire rage l’année prochaine, en l’absence d’un effondrement militaire et/ou politique complet en Ukraine, ce qui ne peut être exclu compte tenu de la gravité de la situation, selon le dernier rapport de CNN. L’Ukraine et ses alliés anglo-américains de « l’État profond » (sic) pourraient également organiser une provocation majeure visant à «escalader pour désamorcer la marche vers la guerre globale»… (sic)