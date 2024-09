Ukraine. Fin de l’incursion à Koursk – Missiles à longue portée – Fin de la guerre ???

Par Moon of Alabama – Le 11 septembre 2024.

L’incursion ukrainienne dans la région russe de Koursk touche à sa fin.

Le commandement ukrainien avait envoyé ses meilleures troupes et équipements dans la région. Il avait même poussé ses dernières réserves motorisées dans l’opération. La semaine dernière, il a renforcé le contingent. Mais quatre semaines de bombardements et d’attaques d’artillerie russes ont fait des ravages.

Quel que soit l’objectif de l’incursion, il n’a pas été atteint. Elle a permis de remonter brièvement le moral des Ukrainiens, mais cet effet s’est déjà dissipé.

Le prix à payer a été élevé. La moitié des troupes et du matériel investis dans l’incursion ont maintenant disparu.

La Russie semble croire qu’elle n’a plus grand-chose à gagner dans ce piège et a commencé à le refermer. Hier, une attaque rapide des marines et des parachutistes russes a permis de libérer dix villes et hameaux des mains des forces ukrainiennes. Aujourd’hui, au moins trois villes supplémentaires ont été libérées.

La plupart des chars et des véhicules blindés de combat que les Ukrainiens avaient amenés au combat ont disparu. Ils devront se replier à bord de n’importe quel véhicule qu’ils pourront trouver. Et ce, tout en subissant des bombardements constants. Dans deux ou trois semaines, les Ukrainiens qui auront survécu seront probablement de retour à l’intérieur de leurs frontières.

Le secrétaire d’État américain Blinken est à Kiev aujourd’hui. Il informera probablement les Ukrainiens qu’ils sont désormais autorisés à utiliser des armes américaines, en particulier des missiles à plus longue portée, contre des cibles en Russie.

Deux questions se posent :

– Combien de missiles américains à plus longue portée l’Ukraine possède-t-elle encore?

– Combien reste-t-il de cibles militaires en Russie qui n’ont pas encore été évacuées ou qui n’ont pas reçu de protection supplémentaire ?

Je pense que ces deux chiffres sont faibles.

L’administration Biden s’est disputée sur ce sujet. Le Pentagone se serait opposé à ce que l’Ukraine puisse agir de la sorte. Les généraux savent ce que la Russie peut faire et craignent des représailles. Les bellicistes du département d’État semblent toutefois avoir gagné la bagarre.

Mais c’est le Pentagone qui procédera, ou non, à un réapprovisionnement. Les Ukrainiens ne recevront pas de missiles supplémentaires si les généraux sont déterminés à les bloquer.

Le Wall Street Journal fait état de pressions exercées sur l’Ukraine pour qu’elle réfléchisse à une solution finale :

Certains diplomates européens estiment que l’Ukraine doit être plus réaliste dans ses objectifs de guerre. Cela pourrait aider les responsables occidentaux à faire valoir auprès de leurs électeurs respectifs la nécessité d’acheminer des armes et de l’aide au pays. … De hauts fonctionnaires européens affirment que Kiev a été informé qu’une victoire totale de l’Ukraine nécessiterait que l’Occident fournisse des centaines de milliards de dollars de soutien, ce que ni Washington ni l’Europe ne peuvent faire de manière réaliste.

Zelenski devra présenter un plan B, plus réaliste que sa position intransigeante actuelle sur les négociations. Pour tout cessez-le-feu ou toute paix, l’Ukraine devra renoncer à des terres, à une bonne partie d’entre elles, et devra remplir des conditions supplémentaires.

Si Zelenski n’est pas en mesure de parvenir à une telle solution, quelqu’un d’autre sera trouvé pour remplir ce rôle.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur Ukraine SitRep. Fin de l’incursion à Koursk – Missiles à longue portée – Fin de la guerre | Le Saker Francophone