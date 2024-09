Toutes les puissances sont à la conquête des ressources et des marchés de l’Afrique – la tactique de la Chine

Par Zhang Han, Liu Caiyu, Fan Anqi et Chi Jingyi – Le 6 septembre 2024 – Source Global Times

Le président chinois Xi Jinping a déclaré jeudi que la Chine était prête à travailler avec l’Afrique pour mettre en œuvre dix actions de partenariat afin de faire progresser conjointement la modernisation du continent. Il a également proposé que les relations bilatérales entre la Chine et tous les pays africains ayant des liens diplomatiques avec la Chine soient élevées au niveau de relations stratégiques, et que la caractérisation globale des relations Chine-Afrique soit élevée à une communauté Chine-Afrique avec un avenir partagé pour la nouvelle ère.

Xi a fait ces remarques en prononçant un discours lors de la cérémonie d’ouverture du sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Pékin.

Les participants au forum et les observateurs ont salué l’intensification des liens comme une orientation visionnaire pour l’avenir et ont été impressionnés par le plan concret et général qui pourra apporter des avantages substantiels à l’Afrique, stimuler la modernisation au coude à coude et porter la coopération sino-africaine à de nouveaux sommets.

Des actions substantielles

Une déclaration sur la construction conjointe d’une communauté Chine-Afrique avec un avenir commun pour la nouvelle ère et un plan d’action du FOCAC pour les trois prochaines années ont été adoptés jeudi lors du sommet 2024 du FOCAC à Beijing.

Le plan d’action, qui sera mis en œuvre au cours des trois prochaines années, couvre les domaines de l’apprentissage mutuel entre les civilisations, de la prospérité commerciale, de la coopération de la chaîne industrielle, de la connectivité, de la coopération au développement, des soins de santé, de la revitalisation rurale et du bien-être du peuple, des échanges entre les peuples, du développement vert et de la sécurité commune, selon le plan d’action.

Il couvre pratiquement tous les aspects de la modernisation, reflétant la confiance et la sincérité de la Chine dans la promotion de la modernisation de l’Afrique, a déclaré Song Wei, professeur à l’École des relations internationales et de la diplomatie de l’Université des études étrangères de Pékin, à Global Times.

Pour garantir la réussite de la mise en œuvre des dix initiatives de partenariat, la Chine fournira à l’Afrique 360 milliards de yuans (50,69 milliards de dollars) au cours des trois prochaines années. Selon le plan d’action, la Chine accordera une franchise de 100 % des taxes douanières pour les produits des pays les moins avancés ayant des liens diplomatiques avec la Chine.

La Chine ouvrira volontairement et unilatéralement son marché. Cette initiative fait de la Chine le premier grand pays en développement et la première grande économie à prendre une telle mesure et contribuera à transformer l’immense marché chinois en une grande opportunité pour l’Afrique, a noté Xi dans son discours d’ouverture.

La Chine contribuera à la mise en œuvre de 30 projets d’infrastructure en Afrique, à la construction d’un réseau de transport multimodal mer-rail reliant les régions centrales et occidentales de la Chine à l’Afrique et à l’approfondissement de la coopération avec le continent en matière de règlement en monnaie locale et de technologie financière.

Toujours dans le cadre de ce plan d’action, la Chine enverra 2 000 médecins et experts en santé publique et 500 experts agricoles, mettra en œuvre 20 programmes de soins de santé et de traitement du paludisme et 30 projets d’énergie propre et de développement vert, encouragera les entreprises chinoises en Afrique à créer pas moins d’un million d’emplois locaux et offrira 60 000 possibilités de formation, la priorité étant donnée aux programmes d’autonomisation des femmes et de développement de la jeunesse.

La Chine s’associera à l’Afrique pour établir et mettre en œuvre un partenariat dans le cadre de l’initiative de sécurité globale en accordant des subventions militaires, en formant du personnel militaire et en invitant des officiers militaires africains à visiter la Chine et à mener des exercices et des patrouilles.

Munetsi Madakufamba, directeur exécutif du Centre de recherche et de documentation de l’Afrique australe, basé au Zimbabwe, a été impressionné par l’échange d’expériences en matière de gouvernance prévu dans ce plan d’action.

En invitant 1 000 personnalités de partis politiques africains en Chine pour des échanges, la Chine offre un modèle alternatif sur lequel l’Afrique peut s’appuyer et voir comment il peut être adapté au contexte et aux circonstances propres à chaque pays, a déclaré Madakufamba à Global Times.

Adetoro Banwo, directeur adjoint de l’Institut Confucius de l’université de Lagos, au Nigeria, a déclaré à Global Times que le plan ciblait des domaines clés de coopération et qu’il devrait permettre d’approfondir les liens économiques et d’accroître le commerce et les investissements pour les deux pays. Les plans faciliteront également les transferts de technologies et de connaissances, en comblant les lacunes et en encourageant l’innovation.

Hamad Alhosani, de l’institut de recherche TRENDS Research and Advisory, basé à Abu Dhabi, a souligné que l’engagement de la Chine est un moyen d’autonomiser les nations africaines et de soutenir leurs aspirations à la prospérité et au développement.

« En fin de compte, cette collaboration peut conduire à un bénéfice mutuel et à une croissance à long terme », a-t-il déclaré.

Vers un avenir commun

Sena Voncujovi, analyste ghanéen des relations Afrique-Chine chez Development Reimagined, a déclaré à Global Times que l’un des aspects importants de la « communauté Chine-Afrique tous temps avec un avenir partagé pour la nouvelle ère » sera la mondialisation économique inclusive.

« Aujourd’hui, la majorité de nos partenariats concernent l’industrie manufacturière. Cela aide l’Afrique à s’industrialiser, à moderniser son agriculture et à s’intégrer dans les chaînes d’approvisionnement mondiales », a déclaré Voncujovi.

Pour Alhosani, de TRENDS, il s’agit d’un concept de solidarité. Dans le paysage international actuel, marqué par des tensions géopolitiques et des changements d’alliances, le FOCAC, avec un rassemblement de masse et des résultats fructueux, met l’accent sur la coopération plutôt que sur la confrontation, en soulignant que la Chine est un partenaire clé de l’Afrique.

L’intensification des relations témoigne de la détermination et de l’engagement de la Chine à poursuivre l’alignement et le développement de ses stratégies nationales avec les pays africains, a déclaré Song.

Zhang Han, Liu Caiyu, Fan Anqi and Chi Jingyi

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur La Chine et les pays africains élèvent leurs liens au rang de relations stratégiques | Le Saker Francophone