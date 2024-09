La Russie, la Chine et l’ANASE tissent leur magie orientale (Pepe Escobar)

Nous réaffirmons notre volonté d’afficher le point de vue des deux grands axes impérialistes – l’axe occidental dit Atlantique, dirigé par l’hégémon américain et l’Alliance de l’OTAN – et l’axe oriental – Asiatique – dit du Pacifique – dirigé par la Chine. Les médias bourgeois – mainstream diffusant largement la propagande occidental nous portons nos efforts à diffuser la propagande venant de l’axe oriental – Asiatique – Pacifique, non pas que nous appuyons un axe de guerre contre l’autre, mais pour combler le fossé que nous avons observé dans le milieu des médias alternatifs entre les deux sources de propagandes. À la lecture de cet article vous comprendrez que les préparatifs de guerre vont bon train d’un côté comme de l’autre du front global.

par Pepe Escobar

Il s’est passé quelque chose d’assez extraordinaire lors de la session plénière du Forum économique oriental qui s’est tenue à Vladivostok la semaine dernière, en parfaite adéquation avec le thème principal du forum : «Extrême-Orient 2030. Combiner les forces pour créer un nouveau potentiel».

Le président Poutine, le vice-président chinois Han Zheng et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim se sont partagé la scène.

Cela se traduit par Russie-Chine-ANASE : un partenariat clé imbriqué, constamment renforcé, sur la voie de l’exploration de toutes les potentialités vers un monde nouveau, équitable, juste, multi-nodal (italiques de ma part).

Dans son discours, le président Poutine s’est concentré sur ce qui est sans doute le projet de développement national le plus ambitieux du XXIe siècle : la Conquête de l’Est par la Russie – une image miroir de la Conquête de l’Ouest par la Chine, qui a commencé pour de bon en 1999, par le biais de la campagne «Go West».

Poutine a expliqué en détail comment l’Extrême-Orient russe se développe rapidement, avec plus de 3500 projets techno-industriels. Il s’est étendu sur la Route maritime du Nord (RMN) – que les Chinois appellent la Route de la soie arctique – avec notamment la construction de nouveaux brise-glaces nucléaires et le développement du port de Mourmansk. Poutine a fait remarquer que le chiffre d’affaires de la NSR est déjà cinq fois plus important que celui de l’époque de l’URSS.

Tous les chiffres concernant l’Extrême-Orient et l’Arctique sont stupéfiants. L’Extrême-Orient est une macro-région stratégique qui occupe pas moins de 41% du territoire de la Fédération de Russie. L’Arctique, immense trésor de ressources naturelles, lié au potentiel de la NSR, en occupe 28% – représentant 17% de la production pétrolière russe, 83% de la production de gaz et renfermant d’immenses gisements d’or, de charbon, de nickel, de cuivre, de cobalt, de métaux du groupe du platine et de diamants.

Il n’est donc pas étonnant que le rêve colonialiste récurrent de l’Occident d’attaquer, de démembrer et de piller la Russie – dont la dernière itération est l’obsession d’infliger une «défaite stratégique» à la Russie en Ukraine – soit directement lié à l’accaparement et à l’exploitation des richesses infinies de l’Extrême-Orient et de l’Arctique.

Poutine a une nouvelle fois expliqué que ces deux régions étaient «l’avenir de la Russie» et une priorité fédérale pour l’ensemble du XXIe siècle : il s’agit en fait d’une question de sécurité nationale. La croissance des investissements dans le capital de départ est déjà de 20%, soit le double de la moyenne russe, et chaque rouble de financement de l’État est compensé par 34 roubles d’investissement privé. Les industries clés sont notamment l’énergie, la pétrochimie, l’exploitation minière, le bois, la logistique, la construction d’avions, de machines et de navires, l’agriculture et la pêche.

Anwar : «Où est l’humanité ?»

Le Malaisien Anwar, orateur de premier ordre, s’est étendu sur l’ANASE en tant que carrefour de l’Asie-Pacifique et a tissé une élégante analyse du soft power, agrémentée de littérature russe (c’est la première fois qu’il se trouve sur le sol russe), soulignant les contributions au «tissu même de l’histoire et de la pensée humaines» et la manière dont la Russie «indique les frontières du possible».

Parallèlement, il a fait l’éloge de la montée en puissance du Sud mondial (40% du PIB mondial, plus de 85% de la population), de l’attrait des BRICS (la Malaisie a officiellement demandé à rejoindre les BRICS+) et de la manière dont la Russie devrait attirer de plus en plus «d’investissements de la part des pays à majorité musulmane». Jouant sur la vitalité culturelle de son pays, il a réitéré, avec le sourire, la devise nationale : «La Malaisie, vraiment l’Asie».

Anwar a particulièrement touché le public d’hommes d’affaires et de technocrates en commentant la tragédie de Gaza. Il a déclaré qu’il demandait toujours à ses collègues, «même en Occident», où est «l’humanité» ; comment osent-ils «parler de justice» ; et comment osent-ils parler de «droits de l’homme et de démocratie».

Le vice-président Han Zheng a mis l’accent sur les récentes réunions de haut niveau à Pékin et à Astana, qui ont permis de renforcer le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, l’augmentation des échanges commerciaux, le statut de la Chine en tant que premier partenaire commercial et investisseur dans l’Extrême-Orient russe, la volonté de moderniser les structures transfrontalières et l’Initiative de sécurité globale du président Xi, qui est en quelque sorte une version plus ambitieuse du concept russe de «Grand Partenariat eurasiatique».

Han Zheng a clairement indiqué à quel point la Chine prenait au sérieux un nouveau format de sécurité global, afin de «combattre la mentalité de la guerre froide». Et tout cela revient au concept chinois primordial pour l’ensemble du XXIe siècle : la tentative de construire une «communauté d’avenir partagé pour l’humanité».

Asie-Pacifique : Tout sur la technologie et la science

Concrètement, le forum – auquel ont participé 7000 invités de 75 pays (très peu d’Occidentaux) – a permis de conclure 258 accords d’une valeur non négligeable de 5400 milliards de roubles (plus de 59,7 milliards de dollars).

Comme l’année dernière, une exposition en plein air, au bord de la mer, présentant la culture, les coutumes, la cuisine et la beauté naturelle spectaculaire de nombreuses régions, de Primorsky à Sakhalin, du Kamchatka à Sakha/Yakutia, de la Bouriatie à Krasnoïarsk, a constitué un moment fort de l’événement.

Toute cette puissance douce est intégrée à la dynamique géopolitique et géoéconomique en faveur d’une croissance économique durable et ininterrompue – de l’Est de la Russie à l’ensemble de l’Asie-Pacifique – et abordée, par exemple, dans le cadre du dialogue commercial Russie-ANASE en cours d’évolution.

L’analyste indonésien des questions militaires et de sécurité Connie Bakrie, également professeur à la faculté des relations internationales de l’université d’État de Saint-Pétersbourg, a résumé la situation : «La chose la plus importante pour l’Asie-Pacifique est la technologie et la science (…) Le président Poutine a souligné que la Russie jouera un très grand rôle dans la construction de la science et de la technologie ensemble [à travers l’Asie], en particulier dans l’aspect nucléaire de la sécurité énergétique».

Plusieurs sessions réparties sur l’ensemble du forum ont été des prodiges d’intégration. Il n’est pas toujours possible de voir Evgeny Vlasov, vice-recteur de l’université fédérale d’Extrême-Orient (FEFU) – sur le campus tentaculaire et ultramoderne où se déroule le forum – débattre avec Yu Miaojie, recteur de l’université de première classe de Liaoning à Hong Kong, lors d’une discussion sur les systèmes d’éducation dans les économies de l’APEC.

Dans le cadre du Polygone oriental, le débat, auquel a participé Igor Levitine, conseiller de Poutine, a porté sur l’évolution de la géoéconomie vers l’Asie-Pacifique, l’Extrême-Orient devenant une porte d’entrée absolument essentielle pour le commerce extérieur.

La session Russie-ANASE, à laquelle participait notamment un ministre de l’Union économique eurasiatique (UEEA), a donné lieu à de nombreux développements sur les cinq années écoulées depuis le lancement du partenariat stratégique Russie-ANASE et sur la manière dont Moscou considère l’Asie-Pacifique, et plus particulièrement l’ANASE, comme une priorité absolue.

Une session homologue a examiné la coopération à travers la Grande Eurasie – centrée sur le développement de chaînes de production intégrant l’UEEA, l’OCS et les BRICS.

Karin Kneissl, directrice du centre GORKI (Observatoire géopolitique sur les questions clés de la Russie) à l’université d’État de Saint-Pétersbourg et ancienne ministre autrichienne des Affaires étrangères, a représenté une fois de plus les (rares) dernières voix de la raison en Europe : elle a souligné à quel point «l’État de droit est en train de disparaître en Europe» et à quel point «la confiance dans le système traditionnel s’est envolée».

D’où l’importance du forum des BRICS : «Ce dont nous avons besoin, c’est d’un nouveau fondement normatif».

Une discussion passionnante et opportune s’est développée sur le thème «Instruments de développement souverain dans le contexte de la déstabilisation de l’ordre mondial», avec une contribution incisive d’Albert Bakhtizin, directeur de l’Institut central d’économie et de mathématiques de l’Académie des sciences de Russie.

Un groupe de scientifiques russes, avec la contribution des Chinois, a mis au point un indice de force nationale, qui prend en compte des variables telles que la taille de la population, les réserves de ressources naturelles, la puissance militaire, la force de l’économie, la solidité du gouvernement, des entreprises et de la société lorsqu’il s’agit d’atteindre les objectifs de développement national. Tout cela, bien sûr, est une question de souveraineté.

Des États-civilisations froids, calmes et recueillis

Le débat sur la multipolarité a été l’un des points forts du forum.

L’animateur Alexandre Douguine a été catégorique : La Russie est un pays du Pacifique. Sur scène, il y avait notamment l’irrépressible Maria Zakharova, l’ambassadeur de l’Inde en Russie, Vinay Kumar, l’auteur du concept d’État-civilisation, le professeur Zhang Weiwei de l’université de Fudan, l’analyste indonésien Connie Bakrie, l’ancien Premier ministre du Népal, Madzav Kumar, le géopoliticien français de haut niveau Aymeric Chauprade, ainsi que plusieurs universitaires et analystes de l’ANASE présents dans l’assistance.

Le consensus était que l’«ordre» international unilatéral basé sur des «règles» que l’Occident collectif modifie à sa guise devrait être en voie de disparition. Cela est directement lié au déplacement du centre de gravité géopolitique vers l’Asie-Pacifique.

Le professeur Zhang Weiwei a donné une explication concise de la voie chinoise, fondée sur «trois structures».

En ce qui concerne la structure politique, «la Chine est farouchement indépendante. Et l’ANASE est constamment autonome, refusant de prendre parti».

En ce qui concerne la structure économique, l’amélioration du niveau de vie de la population – ou «les moyens de subsistance de la population d’abord», en chinois – est la priorité absolue de Pékin.

L’ANASE, quant à elle, est le premier partenaire commercial de la Chine. De par sa structure géographique, «elle est très vulnérable, parfois appelée les Balkans de l’Asie». Mais elle brille en tant que modèle d’intégration.

En ce qui concerne la structure culturelle, le professeur Weiwei a insisté sur «la voie asiatique».

En d’autres termes, «nous pouvons nous permettre d’accepter d’être en désaccord». C’est ainsi que la Chine «soutient l’indépendance de l’ANASE».

Le Forum économique oriental a une fois de plus montré, à la pelle, comment la Russie et un ensemble d’États-civilisations asiatiques gardent leur sang-froid, leur calme et leur concentration, allant résolument de l’avant, alors même qu’une Totalen Krieg hybride pouvant dégénérer en un éclair en guerre nucléaire est menée par l’Hégémon et ses vassaux contre la Russie et, en fin de compte, contre les BRICS.

Même si le Think Tankland américain ne cesse de proposer des plans bellicistes – le dernier en date étant l’avènement d’une «Sparte arctique» de l’OTAN pour tenter de contenir «la fin de l’exceptionnalisme américain» dans le Grand Nord – les nouvelles connexions socio-économiques explorées lors du forum, ainsi que la nouvelle stabilité et la résilience qui en découlent, changent encore plus la donne que les débâcles militaro-morales à Gaza et sur la terre noire de Novorossia.

Il n’est pas étonnant que la ploutocratie de l’hégémon et ses vassaux de bas étage soient animés d’une haine sans bornes à l’idée d’être totalement surclassés et dépassés par la Russie, la Chine, l’Asie et l’Eurasie, et qu’ils soient finalement destinés à se vautrer dans les caniveaux de l’insignifiance.

Pepe Escobar

source : Sputnik Globe