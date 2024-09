La guerre nationaliste et coloniale asymétrique israélo-palestinienne

Par Mustapha STAMBOULI

Cet article explore la complexité du conflit israélo-palestinien à travers sept points, chacun révélant des vérités clés. Il aborde la dépendance stratégique d’Israël vis-à-vis des États-Unis, ainsi que les violations des normes internationales et leurs conséquences humanitaires. L’impérialisme américain est présenté, soulignant Israël comme pion dans un jeu géopolitique plus vaste. L’absence de soutien des pays arabes à la case palestinienne et l’inefficacité du système de gouvernance mondial sont également examinées, tout comme l’hypocrisie des puissances occidentales. Enfin, il examine le silence de la Chine sur cette question, appelant à une action collective pour un avenir de paix et de justice pour le peuple palestinien.

L’attaque préventive de la Résistance palestinienne à Gaza a marqué un tournant significatif dans le paysage géopolitique du Moyen-Orient, plongeant la région dans un cycle de violence et de destruction sans précédent. Cette guerre, au-delà de son caractère militaire, a mis en lumière des vérités profondes et inquiétantes sur la dynamique des pouvoir régionaux et internationaux, la dépendance stratégique d’Israël vis-à-vis des États-Unis, ainsi que l’impact désastreux sur la population civile de Gaza. L’interaction entre les acteurs régionaux, la mobilisation des forces de la Résistance libanaise et les implications d’autres puissances, comme le Yémen, soulignent la complexité de cette crise. Alors que le monde assiste à une crise humanitaire d’une ampleur alarmante, il devient crucial d’interroger les responsabilités des acteurs impliqués et d’urgentes réformes nécessaires pour rétablir une paix juste et durable.

À 11 mois du déclenchement de l’attaque surprise de la Résistance palestinienne à Gaza, menant à la capture de centaines de militaires israéliens, s’est déroulée une offensive qui a plongé la population civile dans l’horreur et détruit plus de la moitié de Gaza. Dès le début, la Résistance libanaise s’est engagée aux côtés de la Résistance palestinienne, lançant une guerre d’usure contre Israël et mobilisant une partie conséquente de l’armée israélienne dans le nord de la Palestine occupée. Le Yémen a également joué un rôle crucial en bloquant toute approche maritime de l’entité sioniste avec une flotte navale efficace.

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE FRANÇAIS Dominique de Villepin démasque la position du gouvernement français dans le conflit national-anticolonial palestinien : https://www.mondialisation.ca/gaza-lancien-premier-ministre-francais-m-de-villepin-denonce-le-plus-grand-scandale-historique/5692330?doing_wp_cron=1726339400.0085721015930175781250

Cette guerre a révélé des vérités importantes qui façonneront l’avenir du Moyen-Orient et au-delà :

1. Israël a clairement montré ses limites en dépendant largement de l’intervention des États-Unis et de certains membres de l’OTAN pour assurer sa défense, en lui fournissant des troupes, des équipements offensifs et des munitions. Sans ce soutien extérieur crucial, il est peu probable que cette entité n’aurait pas pu résister plus d’un mois face à la détermination de la résistance palestinienne et libanaise. Cette dépendance remet en question sa capacité à mener des conflits dans la région de manière autonome et soulève des doutes quant à sa viabilité à long terme. En effet, en se reposant excessivement sur ces alliances pour sa survie, l’entité sioniste risque de devenir de plus en plus vulnérable et de perdre son rôle de gardien des intérêts étasuniens et sa légitimité aux yeux de la communauté internationale.

2. La récente escalade du conflit à Gaza a clairement exposé au monde entier la nature agressive et illégale de l’entité sioniste, mettant en lumière sa violation flagrante des normes internationales. Les bombardements indiscriminés et l’utilisation de bombes prohibées ont entraîné plus de plusieurs dizaines de milliers de pertes civiles, la destruction intégrale d’infrastructures vitales (eau, électricité voiries, hôpitaux, écoles et universités, lieux de cultes, etc…), la dévastation des terres agricoles et le massacre du bétail. En plus de cela, Gaza fait face à un blocus qui entrave la livraison de biens essentiels à sa population déjà éprouvée. Ce conflit armé ne se limite pas à une simple confrontation militaire, il s’est transformé en une guerre de détresse humanitaire, où la population de Gaza est visée de manière délibérée, avec pour objectif de la priver de ressources vitales et de la condamner à une mort lente par la famine. Ces actes inhumains doivent être dénoncés et les responsables doivent être tenus pour compte de leurs actions. Il est impératif que la communauté internationale agisse de manière urgente pour mettre fin à cette tragédie humanitaire et pour garantir la protection des civils innocents pris au piège de ce conflit dévastateur. Il est temps que la paix et la justice prévalent dans cette région tourmentée, et que les droits fondamentaux de chaque être humain soient respectés.

3. Cette guerre a été révélatrice quant au rôle réel des États-Unis. Il est devenu clair que l’entité sioniste n’est qu’un pion dans le jeu de l’impérialisme étasunien, qui continue d’agir comme l’ennemi principal des Palestiniens. Cette prise de conscience doit désormais être prise en compte dans l’élaboration de la stratégie future de l’axe de la Résistance. Il est impératif que les acteurs impliqués comprennent pleinement cette réalité pour pouvoir avancer de manière efficace et cohérente dans la lutte pour la liberté et la justice pour le peuple palestinien.

4. En dehors de l’axe chiite, les pays arabes se sont montrés plus solidaires envers Israël que l’entité elle-même, en fournissant des services et des approvisionnements pour contourner le blocus imposé par le Yémen afin de soutenir l’entité sioniste. Ce constat nous amène à tirer des conclusions sur l’obéissance de ces pays aux directives des EU, les plaçant en tant que cibles potentielles dans le futur.

5. Après la Deuxième Guerre mondiale, le système de gouvernance mondial institué s’est révélé inapte et inefficace pour faire face à la crise dans la région de Gaza. Le Conseil de Sécurité a été paralysé en raison de l’abus du droit de veto par les États-Unis, laissant le monde sans recours efficace pour résoudre le conflit. Même les décisions de la justice internationale ont été bloquées, menacées par l’influence des États-Unis et le refus de l’entité sioniste de les mettre en œuvre.

Cette situation a soulevé de vives inquiétudes quant à la capacité des nations du monde entier à parvenir à une résolution pacifique et juste pour la situation à Gaza. Les conflits d’intérêts géopolitiques et les allégeances politiques ont entravé les efforts pour faire respecter les décisions des instances internationales, créant un climat d’impunité pour les acteurs impliqués.

Il est devenu évident que des réformes sont nécessaires pour garantir une gouvernance mondiale plus équitable et efficace, où les intérêts de toutes les parties prenantes sont pris en compte de manière équitable. Il est impératif de promouvoir un dialogue ouvert et constructif entre tous les acteurs concernés afin de trouver des solutions durables et pacifiques aux conflits mondiaux.

6. La guerre d’extermination des Palestiniens perpétrée par l’entité sioniste a non seulement exposé l’hypocrisie de l’Occident, qui se targue de promouvoir la démocratie, les droits de l’Homme et la paix mondiale, mais a également mis en lumière son soutien inébranlable à cette barbarie. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la cohérence entre les valeurs proclamées et les actions concrètes. En refusant de condamner ces atrocités, les puissances occidentales se rendent complices de crimes contre l’humanité, mettant en péril leur propre crédibilité sur la scène internationale. Il est impératif que la communauté internationale agisse de manière décisive pour mettre un terme à cette violence et réaffirmer son engagement envers les principes fondamentaux de justice et de respect des droits de l’Homme.

7. Le rôle de spectateur que la Chine adopte dans ce conflit contre l’existence des Palestiniens est profondément décevant. Il est indéniable que la Chine possède les ressources et la capacité nécessaires pour mettre un terme à cette machine de destruction et prévenir l’annihilation du peuple palestinien. Le silence de la Chine sur cette question remet en cause sa position en tant qu’acteur global responsable et engagé dans la justice et les droits de l’homme. Ce manque d’action soulève des doutes quant à la fiabilité et la crédibilité de la Chine en tant que partenaire dans les affaires internationales et la préservation de la paix mondiale. Il est crucial que la Chine reconsidère son attitude passive et prenne des mesures concrètes pour promouvoir la paix et la justice dans la région.

Pour conclure, la situation actuelle au Moyen-Orient, exacerbée par l’anéantissement de Gaza et sa population par l’axe du mal sioniste, met en lumière des enjeux complexes et interconnectés qui dépassent les frontières nationales et impliquent une multitude d’acteurs. Il est apparu évident que les dimensions historiques, géopolitiques, humanitaires et éthiques du conflit créent un tableau inquiétant mais révélateur des défis persistants auxquels la région est confrontée.

La synthèse de ces enjeux souligne la nécessité d’une prise de conscience collective et d’une action coordonnée de la part de la communauté internationale. Le silence prolongé face aux violations des droits de l’homme et aux crises humanitaires constitue non seulement une faillite morale, mais également un obstacle à la paix durable. L’engagement des puissances occidentales, souvent ambigu, appelle à une réévaluation des valeurs qu’elles proclament, notamment en matière de justice et d’équité.

À l’aube d’un nouveau chapitre dans l’histoire de la résistance palestinienne et des relations au Moyen-Orient, l’espoir demeure pour un avenir où la dignité humaine et la justice prévaudront. Pour cela, il est essentiel que les puissants de ce monde s’unissent pour promouvoir la paix, éviter une escalade des conflits et soutenir des réformes globales qui tiennent compte des aspirations légitimes de toutes les parties concernées, en particulier celles du peuple palestinien. Ce chemin vers une coexistence pacifique et respectueuse des droits de chacun exige non seulement des actions immédiates, mais également un engagement à long terme vers un avenir meilleur pour toute la région.

Pour clôturer ce texte, je propose ce poème qui apporte une touche d’espoir et de résilience :

Dans l’ombre de Gaza,

Les cris d’une histoire silencieuse,

Les espoirs meurtris,

Sous des cieux tourmentés,

La dignité vacille,

Les murs se dressent,

Mais l’humanité aspire.

Face aux injustices,

Le silence pèse,

Une faillite morale,

Les voix étouffées,

Échos d’un appel à l’unité,

Pour une paix attendue,

Et une justice retrouvée.

Au cœur de cette lutte,

Les rêves se dessinent,

L’avenir à bâtir,

Unis dans la résistance,

Les hommes cherchent,

Un chemin de lumière,

Pour briser les chaînes,

Et redonner espoir.

Les puissants, entendez,

Le cri de la Terre,

Des passions légitimes,

Unissons nos forces,

Pour panser les blessures,

Éviter l’escalade,

Cultivons un avenir,

Où les droits sont protégés,

Où chaque vie compte.

Dans une quête de paix,

Leur résistance s’élève,

Un chant pour la dignité,

Pour chaque être humain,

L’espoir persiste,

Déterminé,

Pour un monde de justice,

Et une coexistence durable.

Texte protégé

Mustapha STAMBOULI