Par Caitlin Johnstone – Le 13 septembre 2024

Si je devais décrire notre situation géopolitique actuelle en dix mots ou moins, ce serait « un génocide au premier plan et une guerre mondiale en arrière-plan ».

Alors que l’attention se concentre à juste titre sur les horreurs actuelles à Gaza et la possibilité imminente que cela déclenche une nouvelle guerre au Moyen-Orient, les structures de pouvoir du monde se divisent à nouveau en deux groupes d’alliances de plus en plus intimes avec une position de plus en plus hostile et militariste l’un envers l’autre.

Alors que l’Ukraine perd de plus en plus de territoires et de soldats au profit de la Russie, Washington et Kiev se montrent ouverts à l’intensification des attaques contre une superpuissance nucléaire, d’une manière qui aurait été impensable il y a quelques années. Pendant ce temps, la Russie et la Chine se rapprochent de plus en plus pour se préparer à de futures agressions de la part de l’alliance menée par la puissance américaine.

Dave Decamp, d’Antiwar, a publié quelques articles qui mettent en lumière cette tendance inquiétante qui mijote en arrière-plan avec ce cauchemar en premier plan, en plus de toutes les autres escalades dangereuses dont nous avons discuté ici.

Blinken signale que les États-Unis autoriseront des frappes à longue portée en Russie avec des missiles de l’OTAN

Des sources britanniques indiquent que les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà décidé de lever les restrictions, mais ne l’annoncent pas encore.

par Dave DeCamp@DecampDave #Ukraine #Russie #NATO #Bretagne https://t.co/KQRcTS7uLd pic.twitter.com/pE9sKnBUrT

– Antiwar.com (@Antiwarcom) Le 11 septembre 2024

Dans « Blinken signale que les Etats-Unis vont autoriser les tirs en profondeur contre la Russie avec des missiles de l’OTAN », DeCamp écrit ce qui suit :

Mercredi, le secrétaire d’État Antony Blinken a fortement laissé entendre que les États-Unis se préparaient à lever les restrictions sur l’utilisation par l’Ukraine de missiles américains et de l’OTAN pour soutenir des frappes à longue portée à l’intérieur du territoire russe, ce qui marquerait une escalade significative de la guerre par procuration. S’exprimant lors d’une conférence de presse à Kiev aux côtés du ministre britannique des affaires étrangères David Lammy, M. Blinken a déclaré qu’il avait discuté de la question des « tirs à longue portée » avec le président ukrainien Volodomyr Zelensky et qu’il rapporterait cette discussion à Washington. Il a ajouté que le président Biden et le premier ministre britannique Keir Starmer discuteraient de cette question lors de leur rencontre de vendredi. Signifiant que les États-Unis sont prêts à soutenir des frappes à longue portée en Ukraine, Blinken a déclaré : « Au nom des États-Unis, depuis le premier jour, comme vous me l’avez entendu dire, nous nous sommes ajustés et adaptés en fonction de l’évolution des besoins, de l’évolution du champ de bataille, et je n’ai aucun doute que nous continuerons à le faire ».

DeCamp souligne les nouvelles informations parues dans la presse grand public selon lesquelles « une décision a déjà été prise en privé pour permettre à l’Ukraine d’utiliser des missiles fournis par le Royaume-Uni à l’intérieur de l’Ukraine » et que « la Maison Blanche finalise des plans pour étendre la zone où l’Ukraine peut frapper à l’intérieur de la Russie en utilisant des missiles fournis par les États-Unis et le Royaume-Uni », ainsi que les récentes déclarations du président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Michael McCaul, selon lesquelles l’administration Biden semble prête à autoriser des frappes à longue portée à l’intérieur du territoire russe.

Poutine : soutenir des frappes à longue portée sur le territoire russe mettrait l’OTAN « en guerre contre la Russie ». POLITICO rapporte que les États-Unis se préparent à étendre les zones où l’#Ukraine peut frapper à l’intérieur de la #Russie avec des missiles américains et britanniques. par Dave DeCamp@DecampDave #Putin #NATO https://t.co/o431r0NsDo pic.twitter.com/HdqkXS559w – Antiwar.com (@Antiwarcom) 12 septembre 2024

Cela va sans dire que la Russie n’a pas réagi avec bienveillance à ces commentaires. Dans « Poutine : soutenir des frappes à longue portée sur le territoire russe mettrait l’OTAN “en guerre contre la Russie” », DeCamp écrit ce qui suit :

Le président russe Vladimir Poutine a fermement mis en garde jeudi les États-Unis contre le fait d’autoriser l’Ukraine à utiliser des missiles de l’OTAN pour des frappes à longue portée sur le territoire russe, affirmant que cette décision mettrait l’alliance militaire occidentale « en guerre contre la Russie ». Les commentaires de Poutine sont intervenus après que POLITICO a rapporté que la Maison Blanche finalisait des plans visant à étendre les zones à l’intérieur de la Russie où l’Ukraine peut utiliser des missiles fournis par les États-Unis et le Royaume-Uni. « Cela changerait de manière significative la nature même du conflit », a déclaré Poutine à un journaliste de la télévision, selon l’AFP. Cela signifierait que les pays de l’OTAN, les États-Unis, les pays européens, sont en guerre contre la Russie. Si c’est le cas, nous prendrons les décisions appropriées en fonction des menaces auxquelles nous serons confrontés, en tenant compte du changement de nature du conflit. Il a ajouté que soutenir les frappes ukrainiennes à longue portée à l’intérieur du territoire russe est « une décision qui dépend de l’implication directe ou non des pays de l’OTAN dans le conflit militaire ».

Il convient également de mentionner un autre article que DeCamp a publié au début du mois sur les commentaires du vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergey Ryabkov, qui a déclaré que la Russie se préparait à modifier sa doctrine nucléaire en réponse aux agressions occidentales liées à la guerre en Ukraine.

La Russie déclare qu’elle pourrait « s’associer » à la Chine si les deux pays sont menacés par les États-Unis Ce commentaire intervient alors que la Russie mène d’importants exercices navals avec la participation de la Chine. par Dave DeCamp@DecampDave #Russie #Chine https://t.co/5TguBSWGCj pic.twitter.com/V70k9WchjS – Antiwar.com (@Antiwarcom) 12 septembre 2024

Enfin, dans « la Russie déclare qu’elle pourrait s’associer avec la Chine si les deux pays faisaient face à des menaces des Etats-Unis », DeCamp fournit plus d’informations sur cette horrible direction vers laquelle nous semblons nous diriger :

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré mercredi que le partenariat entre la Russie et la Chine ne visait aucun pays tiers, mais que les deux pays pourraient « s’associer » pour répondre aux menaces des États-Unis. « Je voudrais vous rappeler que Moscou et Pékin répondront à un double endiguement par les États-Unis par une double contre-action », a déclaré Mme Zakharova, interrogée sur les projets américains de déploiement d’un système de missiles Typhon au Japon pendant plusieurs mois, selon Reuters. … « Il est clair que la Russie et la Chine réagiront à l’émergence de nouvelles menaces très importantes liées aux missiles, et leur réaction sera loin d’être politique, ce qui a également été confirmé à plusieurs reprises par les deux pays », a déclaré Mme Zakharova. Les commentaires de Mme Zakharova interviennent dans le cadre d’exercices navals russes de grande envergure auxquels participent, selon l’armée russe, plus de 90 000 personnes, 400 navires de guerre et sous-marins et 120 aéronefs. La Chine participe à la partie Pacifique de l’exercice avec trois navires et 15 avions. La Russie et la Chine ont renforcé leur coopération militaire ces dernières années, directement en réponse à la pression similaire que les deux pays subissent de la part des États-Unis et de leurs alliés. Mme Zakharova a insisté sur le fait que cette relation était de nature défensive.

Comme nous en avons discuté à maintes reprises ici, les États-Unis encerclent militairement la Chine d’une manière qu’ils ne toléreraient jamais de la part d’une menace étrangère près de leurs propres frontières, de la même manière que les États-Unis et leurs alliés ont sciemment provoqué la guerre en Ukraine en accumulant les menaces militaires à la frontière de la Russie.

Il se passe tellement de choses dans le monde en ce moment, et l’empire centralisé des États-Unis fait tellement de choses terribles, mais de temps en temps, je pense qu’il est important de souligner le fait que toutes ces choses individuellement terribles ne sont que les manifestations quotidiennes banales d’une structure de pouvoir qui nous met sur la trajectoire d’une confrontation mondiale finale qui ferait passer toutes ces choses pour un pique-nique du dimanche.

Les politiques de statu quo nous conduisent littéralement à l’Armageddon. Se libérer de ces tyrans meurtriers dépasse rapidement le stade de la chose moralement correcte à faire pour le bien des victimes de l’empire à travers le monde, pour devenir une action existentiellement urgente que nous devons prendre pour notre propre préservation.

Caitlin Johnstone

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur Un génocide au premier plan et une guerre mondiale en arrière-plan | Le Saker Francophone