Guide 2024 : 60 sites internet pour diversifier vos sources d’ information (Dominique Delawarde)

Par Dominique Delawarde.

Septembre 2024. Le Guide 2024 en format PDF Le DD 2024 – 60 sites pour élargir son information

Avertissement : Les 53 premiers sites proposés ci après sont des sites plus indépendants, car moins corruptibles et corrompus que les sites grand-public. Il suffit d’examiner leur financement, leur conseil d’administration et leur production pour s’en convaincre. Ils défendent, pour la plupart, les idées de souveraineté, d’indépendance, d’intérêt national. Ce ne sont donc pas des grands «fans» de la soumission atlantiste.

Pour cette raison, ils sont évidemment des cibles privilégiés d’un dispositif de contrôle et de censure de l’opinion contrôlé par le camp atlantiste et surtout sa composante sioniste, la mieux organisée pour ce travail. Ce dispositif extrêmement puissant s’érige en «Magistère de La Vérité» et cherche à décrédibiliser ceux qui avancent des points de vue critiques sur le mondialisme et le sionisme.

Dans cette bataille de l’information, Google, Face book, Wikipédia, mais aussi des officines comme Conspiracy Watch, Hoaxbuster, Décodex du Monde et bien d’autres, jouent un rôle détestable au profit de l’Atlantisme et du sionisme, en mélangeant subtilement le vrai et le faux et en multipliant les accusations sans preuve de complotisme, de conspirationnisme, de Poutinolâtrie, d’antisémitisme, le but étant de faire taire et de ramener les «dissidents» dans le camp de la bienpensance atlantiste.

Nombre de sayanim sont clairement identifiés dans tous ces organismes visant à manipuler l’opinion

C’est sur la diversité des points de vue que peut se fonder une véritable réflexion personnelle. Et cette diversité n’existe plus vraiment dans la presse grand public sur les sujets essentiels.

Voici la liste par ordre de popularité des 10 premiers sites à visiter absolument et régulièrement car tous classés conspirationnistes par notre bon sayan Rudy Reichstadt dans son site français au doux nom anglosaxon de «Conspiracy Watch.» Heureusement que le ridicule ne tue pas, en tout cas beaucoup moins que les bombes de l’État génocidaire à Gaza.

Nombre moyen de visites par mois en 2023 (selon Conspiracy Watch)

Les sites que je vous propose ci après sont regroupés par thème dominant. Ils ont tous un intérêt pour alimenter la réflexion géopolitique de leurs abonnés mais aussi des internautes de passage.

Ils sont présentés sans esprit de classement car, avec leur spécificité propres, leurs qualités et leurs petits défauts (qui n’en a pas), ils proposent tous une production intéressante et digne d’intérêt.

La qualité n’est pas toujours fonction de leur audience. Certains sont plus habiles que d’autres à faire valoir leur production. Aucun ne peut prétendre détenir la vérité sur tout. Il faut trier.

La presse grand public atlantiste et les sites de décodage cherchent à se rassurer en constatant que certains sites de la résistance sont en perte de vitesse, ce qui est vrai. Mais ils oublient de remarquer l’explosion du nombre de sites d’information alternative. Les internautes qui s’interrogent et cherchent ce type d’information se répartissent sur une offre qui ne cesse de s’accroître sur la toile. En fait, le nombre de vues cumulées sur l’ensemble de ces sites alternatifs, anciens et nouveaux, est en forte croissance pour la simple raison que les médias grand public, à force de proposer des narratifs peu crédibles sur des sujets importants, sont en perte de vitesse.

Il y a forcément des oublis de ma part. Je ne suis pas omniscient et découvre chaque jour de nouveaux sites dont j’ignorai l’existence et qui proposent d’excellents articles ou vidéos.

Il est vrai que la qualité des médias grand-public étant devenue ce qu’elle est aujourd’hui, il n’y a plus de grandes difficultés à leur faire concurrence et à leur tailler des croupières.

ATTENTION ! Conscients du succès exponentiel de ces nouveaux sites, les Atlantistes ont essayé d’infiltrer ce créneau des sites alternatifs pour mieux les combattre. Il faut toujours identifier les financeurs et les fondateurs des sites alternatifs et examiner leur production, leur organisation, leurs partenaires pour savoir à QUI on a affaire …

* *

I – 4 Sites à dominante «Économie» :

Site 1 : Site de l’École de Guerre économique: http://www.ege.fr/

Ce site présente des études fouillées sur un spectre très large de sujets. Elles permettent de mieux comprendre certains aspects de la géopolitique mondiale. C’est un site sérieux et fiable, politiquement correct.

Site 2 : Marc Touati TV-185 000 abonnés : https://www.youtube.com/@MarcTouatiTV

Marc Touati démocratise l’économie et les marchés financiers et vous donne son point de vue sur la situation économique française et internationale ! Et ce, en toute indépendance, sans langue de bois et avec des graphiques explicites et pédagogiques

Site 3 : Chaîne Youtube Publications Agora France -120 000 abonnés:

https://www.youtube.com/@PublicationsagoraFrance

Présentes sur les cinq continents, les entreprises d’Agora véhiculent la même vision et philosophie : célébrer la vertu de penser par soi-même et de prendre ses propres responsabilités dans sa vie.

Site 4 : Vidéos Youtube Grand Angle – 343 000 abonnés: https://www.youtube.com/@grandangleeco/videos

On y retrouve des analyses économiques internationales présentées par des personnalités dont les points de vue sont intéressants (Charles Gave et Didier Darcet entre autres).

II – 19 Sites généralistes.

Site 5 : Réseau International . https://reseauinternational.net/

Avec ses 11 ans d’existence, ce site est l’un des plus fréquentés des sites alternatifs en France. Il ne se voit pas comme une référence. Il donne tout simplement un maximum d’éléments pour pouvoir alimenter son jugement, positif ou négatif. Il n’a pas d’affiliation politique, même si l’on peut dire que le mondialisme, le sionisme, le néocolonialisme et l’apartheid ne sont pas vraiment ses tasses de thé.

Il dispose d’une brochette d’excellents contributeurs réguliers dont le britannique Alastair Crooke, le Russo américain Dmitry Orlov, l’italien Manlio Dinucci, l’indien Bhadrakumar, l’américain Paul Craig Roberts, le brésilien Pepe Escobar, le français Thierry Meyssan pour ne citer que les plus connus. Il traite de tous les grands sujets de société et de géopolitique. Il est évidemment classé conspirationniste par le bon sayan Rudy Reichstadt parce qu’il fait de l’ombre à la sphère mainstream atlantiste (et sioniste).

Site 6 : Site «Centre de recherche sur la mondialisation » : http://www.mondialisation.ca/

Ce site a 22 ans d’existence et présente des articles bien documentés et bien rédigés. C’est un site d’opinions. Les thèses présentées sont souvent intéressantes et les conclusions sont différentes de celles dont nous gavent les grands médias nationaux. Site assez fiable et sérieux dans l’ensemble.

Site 7 : Site du Réseau Voltaire: http://www.voltairenet.org/

«Le Réseau Voltaire (32 ans d’existence) est aujourd’hui un réseau de presse non-alignée, spécialisé dans l’analyse des relations internationales, créé à l’initiative de l’intellectuel français Thierry Meyssan. Il ne vise pas à promouvoir une idéologie ou une vision du monde, mais à développer l’esprit critique de ses lecteurs. Il privilégie la réflexion sur la croyance, les arguments sur les convictions».

Les articles sont souvent d’excellent niveau. Les auteurs sont parfois des gens ayant occupé de hautes fonctions au sein de l’appareil d’état dans divers pays (Diplomates, anciens généraux, anciens spécialistes du renseignement, anciens ministres……). Ce site est fiable et sérieux selon moi.

Toutefois, ses thèses dérangent au point qu’il est beaucoup critiqué (il n’y a que la vérité qui blesse???…..). Il est souvent la cible de journalistes traditionnels, en particulier des très nombreux atlantiste et pro-sionistes par intérêt, qui lui reprochent de critiquer la politique étrangère américaine et d’être anti-sioniste. Certains essayent même de jouer avec l’accusation d’antisémitisme (arme absolue s’il en est une) pour le faire taire. A ma connaissance, il n’a jamais été condamné pour ce type d’accusation, en 32 ans d’existence.

Au delà du site dont les articles sont ouverts à tous, Thierry Meyssan et son équipe publie, depuis août 2022, une lettre hebdomadaire d’information remarquable en version électronique ouverte aux seuls abonnés, baptisée Voltaire-actualité internationale. Elle passe en revue l’essentiel des informations officielles importantes qui sont occultées, survolées, minimisées par les médias grandpublic. Les premiers numéro étaient en accès libre, en voici quelques exemples pour se faire une idée. https://www.voltairenet.org/rubrique121556.html?lang=fr

Site 8 : Investigaction : http://www.michelcollon.info/

C’est le site d’un journaliste et écrivain belge: Michel Collon. Ce site a 20 ans d’existence. Cet homme, avec l’aide de son équipe, argumente et documente particulièrement bien sa production. Il connaît parfaitement ses dossiers et participe parfois, mais pas très souvent, à des émissions TV. Les responsables de chaîne TV hésitent à l’inviter parce qu’il est convainquant et que son argumentation ne va pas dans le sens de ce que les télévisions nous racontent… Il traite de la désinformation, des média-mensonges et des grandes crises internationales.

Parce que ses thèses dérangent et parce qu’il critique, lui aussi, la politique étrangère américaine et Israël, en présentant des faits et des arguments très solides, il est l’une des bêtes noires du lobby prosioniste français et des partisans de l’atlantisme, particulièrement bien représentés dans les grands médias traditionnels, dans la politique au plus haut niveau……(entourage du Président, ministère des affaires étrangères, de la défense, de l’économie, services du premier ministre …..etc) et chez les «people», monde dans lequel ILS s’auto-promeuvent avec la connivence des médias grand public …

Dans les débats télévisés, on lui colle généralement 4 adversaires sur le dos pour essayer de discréditer son discours en usant d’un temps de parole globalement 4 fois supérieur au sien. Mais il sort le plus souvent vainqueur de ces débats parce qu’il connaît ses dossiers et argumente brillamment face à des bonimenteurs qui n’ont, généralement, pas grand chose de crédible à dire.

Site 9 : Les crises: http://www.les-crises.fr/

C’est le site créé par Olivier Berruyer, jeune économiste de 48 ans. Les articles sont extrêmement variés, en quasi-totalité de très bonne qualité. Les forums et les débats sur chacun des articles gardent une bonne tenue. Olivier Berruyer est l’homme qui a fait condamner pour diffamation le site «Decodex» du journal Le Monde. Le sayan Samuel Laurent et le journal Le Monde doivent s’en souvenir ….

Ce site généraliste a 13 ans d’existence et dénonce, de manière feutrée, la désinformation dont nous sommes l’objet. Il s’efforce donc de nous réinformer. C’est un site très fiable et de grande qualité.

Olivier Berruyer a créé plus récemment une excellente chaîne Vidéo : Elucid sur laquelle il reçoit des invités de très bon niveau, dont les points de vue sont intéressants à connaître.

Site 10 : Elucid : https://elucid.media/author/oberruyer/

Fondé en 2021 par Olivier Berruyer, ce média vidéo est une entreprise solidaire de presse. Élucid se donne comme mission de transmettre les connaissances fondamentales pour redonner le pouvoir aux citoyens, et offre des clés de compréhension essentielles pour décrypter l’actualité avec nuance et hauteur de vue.

Ancrée dans le temps long, sa ligne éditoriale est détachée du traitement précipité de l’information et de la course au «buzz».

Élucid fait confiance à l’esprit critique et à l’intelligence de ses lecteurs !

Il ne cherche pas à imposer une idéologie, mais bien à diffuser du savoir pour renforcer la lucidité de ses abonnés face aux propagandes de tous bords.

Là où d’autres cherchent à noyer les lecteurs dans un flot d’informations inutiles, Élucid propose de prendre le temps de regarder plus haut et plus loin.

Site 11 : Égalité et Réconciliation : http://www.egaliteetreconciliation.fr/

C’est le site d’Alain SORAL. Il se réclame de «la gauche du travail et de la droite des valeurs» contre le système composé de la gauche bobo-libertaire et de la droite libérale». Il a 17 ans d’existence.

Je dois admettre que son site alternatif, l’un des plus fréquentés de France m’apporte beaucoup d’informations crédibles et fiables, notamment des vidéos souvent extraites de nos télévisions nationales, qui montrent clairement l’esprit ultra-partisan de celles ci.

Alain SORAL est un homme intelligent et courageux qui sait argumenter. Il ne se cache pas d’être anti-sioniste, ce qui par les temps génocidaires qui courent, est de moins en moins difficile à assumer. Il a donc contre lui l’establishment politique, médiatique et «people» très majoritairement prosioniste de notre pays. Ce dernier met en œuvre tous les moyens possibles pour le détruire, notamment par du harcèlement judiciaire, parce qu’il représente un adversaire très efficace.

Alain SORAL soutient DIEUDONNE, qui est, à mon humble avis, un autre homme intelligent et courageux qui a commis le crime de s’attaquer au lobby pro-sioniste, en position dominante dans notre pays (tout comme il l’est aux USA).

On stigmatise ces deux hommes en les accusant d’antisémitisme ce qui est manifestement faux . L’anti-sionisme n’est pas l’antisémitisme. Le premier est légal et en fort développement dans le monde et en France, surtout par les temps génocidaires qui courent, le second ne l’est pas.

Ces hommes entretiennent d’ailleurs des relations très amicales voire partenariales avec de nombreux intellectuels juifs antisionistes de haute volée (il y en a beaucoup): Noam Chomski, Jacob Cohen, Norman Finkelstein, Tony Judt …militants du mouvement «la Paix maintenant», militants de l’IJAN (International Jewish Anti zionist Network)…..etc…etc….…

Le Site Égalité et Réconciliation peut compter sur de nombreux soutiens et partenaires, tous qualifiés d’extrême-droite, complotistes, conspirationnistes, voire antisémites par les chiens de garde de la seule vérité admise: celle du courant mainstream qui n’admet pas la contestation et moins encore le débat, surtout avec plus forts qu’eux.

Parmi les précieux alliés du site E&R se trouve Xavier Poussard, successeur d’Emmanuel Ratier, le fondateur en 1996 de la lettre confidentielle « Faits et Documents».

Site 12 – Lettre confidentielle Faits et Documents. https://faitsetdocuments.com/

Faits & Documents est une lettre d’informations confidentielles payante au format papier de 12 pages fondée par EMMANUEL RATIER, aujourd’hui décédé, et rédigée par XAVIER POUSSARD qui traite essentiellement de l’actualité politique, économique et culturelle, française et internationale. Il suffit de lire l’article Wikipédia consacré à Faits et Documents et rédigé par les sayanims de service pour éclater de rire dès la 3ème ligne et ne cesser qu’à la dernière.

On y apprend notamment qu’un media de caniveau en ligne qui sert de référence aux sayanims de Wikipédia, au nom anglo-saxon qui est sensé lui donner du crédit et faire sérieux «StreetPress», contrôlé lui aussi par des sayanims zélés, s’interroge sur l’agrément «Publication de Presse» accordé à «Faits et Documents» au prétexte d’un antisémitisme présumé. Dans les faits, en 27 ans d’existence, cette publication n’a jamais été condamné au pénal pour antisémitisme ou pour quoi que ce soit d’autre, et c’est la raison pour laquelle elle a toujours conservé son agrément et même étendu son audience. Wikipédia tente donc de donner du crédit aux rumeurs propagée par des médias complices.

Site 13 : Chaîne you tube d’Idriss Aberkane : 1,07 millions d’abonnés https://www.youtube.com/@IdrissJAberkane Bio-mimétisme, économie, géopolitique, intelligence artificielle – Idriss est un expert pluridisciplinaire aux domaines de prédilections variés. Titulaire de 3 doctorats, brillant pédagogue, il a donné plus de 600 conférences dans le monde entier, visionnées pour certaines des dizaines de millions de fois sur internet. Idriss Aberkane réalise des interviews de personnalités connues et intéressantes, qu’on ne reçoit plus très souvent sur les médias grand public. Vidéos parfois longues, mais toujours très claires et éclairantes.

Site 14 : TV liberté : 790 000 abonnés https://www.youtube.com/c/CHAINETVL-TVLibert%C3%A9s/

featured

TVL est la première chaîne audiovisuelle d’information alternative de France avec près de 5 millions de vues mensuelles. Elle s’affirme comme la télévision de la défense de l’esprit français et de notre civilisation. TVL donne la parole sans exclusive à des personnalités engagées dans le monde culturel, politique ou associatif et qui refusent le prêt à penser.

Créateur d’une information exemplaire et vérifiée, TVL diffuse quotidiennement, en libre accès sur tvl.fr, un journal télévisé, mais aussi de très nombreux magazines et émissions de débats, de documentaires, d’enquêtes dans tous les domaines : histoire, patrimoine, économie, social, politique étrangère… TVL est la seule télévision entièrement financée par ses téléspectateurs qui lui permettent ainsi d’être totalement indépendante des partis et des groupes de pression. Rien à voir avec les télévisions grand public contrôlées par les milliardaires mondialistes et atlantistes, et subventionnées par l’État.

Site 15: Site de conférences de François Asselineau: http://www.upr.fr/conferences

François Asselineau est un inspecteur des finances français de 67 ans qui a fondé un parti politique de tendance souverainiste: l’UPR (Union Populaire Républicaine).

Les conférences à teneur géopolitique qu’il fait sont parfois un peu longues mais elles sont remarquablement étayées, argumentées et surtout intéressantes . Elles s’appuient sur l’ observation de faits historiques, importants et incontestables, que nous avons souvent oubliés. Elles s’appuient aussi sur les textes législatifs et constitutionnels, français et européens dont le Président de l’UPR a une parfaite connaissance.

Site 16 : France Soir : https://www.francesoir.fr/

Alors que la meute médiatique française chante à l’unisson les louanges de la gouvernance qui la subventionne, les louanges de l’Union Européenne, les louanges de l’Atlantisme et prêche la nécessité d’une guerre à outrance contre la Russie dans le but inavoué de tenter de la démembrer et de prendre le contrôle de ses ressources, France soir a souvent fait entendre une voix alternative intéressante, dissidente, notamment lors de la crise Covid, et a donc été la cible des organismes gouvernementaux (ministère de la culture et CPPAP) des officines de décodage de ses concurrents (decodex du Monde, Conspiracy Watch, NewsGuard, …. et bien sûr des grands maître du net, tous dévoués à notre gouvernance, à l’Atlantisme et à l’UE (Google, Youtube, Face Book)

Ce type de discours différent, voire cette dissidence n’étant tolérée ni par l’Atlantisme, ni par nos gouvernances mondialistes, France soir a perdu sa chaîne Youtube le 9 mars 2021 et ses 55 000 articles ont été désindexés par Google en février 2021, ce lui a fait perdre 60% de son audience.

Ce qui se voulait le coup de grâce, vient d’être porté par le tribunal administratif qui a confirmé la décision de la CPPAP de retirer l’agrément de service de Presse en ligne de France Soir, le 16 août 2024, lui faisant perdre les avantages liés à cet agrément et réduisant considérablement sa capacité de survie. L’indépendance de la justice en France est, hélas, ce qu’elle est devenue en Macronie atlantiste.

France soir est l’exemple même d’un journal qui nous propose des vues et opinions alternatives, essayant de survivre dans un pays qui nous dit soutenir la liberté d’expression, mais qui fait tout pour la réduire. L’arrestation à Paris de Pavel Durov, le patron de la messagerie Telegram qui a suscité des réactions de protestation dans le monde entier a clairement montré l’évolution de la gouvernance française vers une dictature de la pensée unique de type totalitaire.

Site 17: Crowdbunker https://crowdbunker.com/

CrowdBunker a pour objectif principal de protéger les publications contre la censure et de permettre une diffusion d’informations non filtrées. Ses dirigeants croient fermement en l’importance de la liberté d’expression et ils s’engagent à offrir une plateforme où chacun peut s’exprimer librement, sans crainte de répression ou de censure.

CrowdBunker accueille des lanceurs d’alerte, des médias indépendants, des penseurs libres et des citoyens souhaitant partager des perspectives alternatives sur des sujets d’actualité.

Site 18 : Breizh-Info https://www.breizh-info.com/category/actualite-internationale/

C’est un webmédia quotidien généraliste proposant une actualité locale, régionale, nationale et internationale et défendant une ligne éditoriale indépendante. Il traite de TOUS les sujets, surtout ceux qui dérangent. Il propose également des sujets autour des loisirs, de la culture, du sport ou encore de la santé et des sciences.

Site 19 : L’Éclaireur – La lettre confidentielle des Alpes https://eclaireur.substack.com/

Pascal Clerotte, le rédacteur en chef, traite avec brio de sujets sur lesquels les médias grand public préfèrent être discrets, voire muets. Cette lettre sur abonnement payant traite aussi bien de politique intérieure ou étrangère, d’affaires militaires, de santé, d’économie. On y trouve des informations solides, vérifiées, et des textes bien rédigés qu’on ne trouve pas ailleurs.

Site 20 : L’Antipresse https://antipresse.net/a-propos/

L’Antipresse est une lettre de réflexion hebdomadaire sur abonnement lancée en décembre 2015 par Slobodan Despot et Jean-François Fournier. Depuis lors, elle paraît sans discontinuer chaque dimanche matin à sept heures. Depuis 2018, l’Antipresse est adressée à ses abonnés sous la forme d’un magazine PDF. Dès 2021, elle a été doublée d’une version audio. Elle traite des sujets les plus divers.

Site 21: Profession gendarme https://www.profession-gendarme.com/

C’est un site associatif qui a 10 ans d’existence et que je qualifie de généraliste parce qu’il traite de sujet très divers qui vont de la politique étrangère en passant par la politique intérieure, la santé mais aussi les nouvelles de la communauté des forces de sécurité (Gendarmerie, Police, Corps des pompiers). Il est incontestablement souverainiste et patriote et se retrouve donc naturellement classé dans les sites complotistes par la fine équipe de sayanim de Conspiracy Watch.

Il a repris et archivé presque toute ma production depuis plusieurs années.

Site 22 : Agence info libre en français : http://www.agenceinfolibre.fr/

Fondé par 7 jeunes journalistes indépendants en 2011, constitué en association en Septembre 2014, ce site propose quelques bons documentaires videos sur les grands sujets d’actualité, quelques enquêtes et quelques informations que l’on ne retrouve pas ailleurs, que je trouve souvent crédibles et intéressants.

Parce que sa production déplaît à la gente pro-sioniste et pro-américaine de notre pays (médias, politique, people, CRIF, LDJ) , ce site a été l’objet de tentative de discrédit. Les milieux et sites prosionistes commencent à l’accuser du pire: «proche de l’extrême droite», «conspirationniste», «confusionniste» avant probablement de l’accuser très prochainement sans doute d’antisémitisme…….

Ces accusations grotesques et surtout leur provenance, donnent, à mes yeux, de la crédibilité à ce site: après tout, «il n’y a que la vérité qui blesse» …

Site 23 : Le média en 4-4-2. 92 000 abonnés https://www.youtube.com/@mediaen4-4-23/videos

Plateforme active depuis septembre 2020. C’est un média qui fonctionne sur abonnement, mais qui propose également de nombreuses vidéos d’interview en accès libre sur les sujets les plus divers avec des personnages intéressants qui connaissent leur sujet et qui parlent sans langue de bois, sans autocensure et sans se soumettre à la doxa du moment.

III – 12 Sites à dominante Géopolitique et Défense

Site 24 : Sanevox en Français. 49 000 abonnés https://www.youtube.com/@SaneVoxFR

Le Réseau SaneVox est une initiative pour promouvoir la raison et le réalisme dans les affaires internationales. Il propose des traductions en voix off et de haute qualité en 8 langues (Français, Espagnol, Allemand, Russe, Arabe, Chinois, Japonais) des meilleures vidéos axées sur la paix et la réconciliation. Source très intéressante et très inspirante.

Site 25 : Site du Centre Français de Recherche sur le Renseignement : http://www.cf2r.org/fr

Le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) est un Think Tank indépendant, spécialisé sur l’étude du renseignement et de la sécurité internationale depuis 24 ans. Ce site présente des études fouillées sur un spectre très large de sujets et notamment le Terrorisme, les conflits en cours ou en devenir, l’espionnage économique, la criminalité internationale, les cybermenaces, l’extrémisme politique et religieux, les subversions violentes. Elles permettent de mieux comprendre certains aspects de la géopolitique mondiale. C’est un site très sérieux et très fiable.

Site 26 – Géopragma https://geopragma.fr/

C’est un pôle de réflexion stratégique indépendant, associatif, non partisan et à but non lucratif visant le renouveau de la pensée et de l’action stratégiques françaises à partir d’une vision réaliste, non dogmatique et éthique du monde et des hommes. Il a été fondé en Janvier 2019 par la Colonelle (H) Caroline Galactéros et le général (2S) Jean Bernard Pinatel, deux pointures de la Géopolitique.

Il cherche à promouvoir :

La défense de nos intérêts nationaux entendus au sens le plus large et de nos valeurs civilisationnelles ;

entendus au sens le plus large et de nos valeurs civilisationnelles ; La refondation d’une politique étrangère et de défense indépendante et cohérente , adossée à une profondeur stratégique retrouvée en pensée et en action et permettant la protection de nos intérêts sécuritaires intérieurs;

, adossée à une profondeur stratégique retrouvée en pensée et en action et permettant la protection de nos intérêts sécuritaires intérieurs; Le refus de toute approche idéologique des relations internationales;

des relations internationales; Un nouveau leadership français à l’échelle européenne et d’une influence retrouvée de notre pays sur la scène internationale.

Site 27 – Paix et Guerre de Caroline Galactéros 91 000 abonnés https://www.youtube.com/@cgalacteros

Chaque semaine, Caroline Galactéros sélectionne et analyse certains points saillants de l’actualité internationale, pendant une émission vidéo d’une heure, en « face caméra ». Par ailleurs, en direct sur internet, Caroline Galactéros décrypte l’actualité de la semaine à travers un courte revue de presse internationale en vidéo préparée par le journaliste Raphaël Berland.

Chaîne vidéo intéressante pour alimenter la réflexion des internautes.

Site 28 – IVERIS (Institut de Veille et d’Études des Relations Internationales et Stratégiques)

https://www.iveris.eu/

Fondé en 2015 par Leslie Varenne et Hajnalka Vincze, ce site propose un décryptage accessible mais rigoureux de la géopolitique et des véritables enjeux de notre époque , avec ses notes d’analyses, ses tribunes libres et sa veille. L’actualité africaine y est plus particulièrement bien traitée par Leslie Varenne.

Du travail sérieux et fiable avec deux personnalités compétentes. Ce site gagne vraiment à être connu. Il est plus souverainiste qu’Atlantiste.

Site 29 – Le Blog d’Hajnalka Vincze https://hajnalka-vincze.com/

Cofondatrice de l’IVERIS, Hajnalka Vincze est une analyste géopolitique particulièrement affûtée en politique internationale et de défense. Elle décrypte en 3 langues (Anglais, Français, Hongrois) les relations européennes et transatlantiques, avec un accent particulier à la fois sur les choix dits techniques (en matière industrielle, opérationnelle, institutionnelle) et sur le contexte politico-stratégique.

Elle a créé son propre blog et vit à Philadelphie où elle est Senior Fellow au Foreign Policy Research Institute de Philadelphie. Elle a gardé son indépendance d’esprit et une éthique à toute épreuve.

Site 30 – Strategika https://strategika.fr/

Strategika est à la fois un groupe de recherche indépendant (think tank) et un projet éditorial qui publie les recherches d’analystes et de politologues indépendants reconnus internationalement pour leur expertise.

Strategika met en relation ses auteurs et le grand public au travers de la vente de dossiers inédits directement accessibles sur le site.

Strategika a comme maître-mots :

connaissance, puissance, réalisme, indépendance, souveraineté, autonomie, liberté

Fondé en 2019, évidemment classé conspirationniste et antisémite par les sayanim de service de Conspiracy Watch ou de Wikipédia, dès lors qu’il ne se prosterne pas devant les lobbies pro-Israël qui ont encore, pour quelques temps, pignon sur rue en France, ce site est animé par deux personnalités très cultivées et intéressantes: Youssef Hindi et Pierre Antoine Plaquevent.

Strategika a lancé une rubrique originale et documentée de veille stratégique sur les ONG et les acteurs clefs du globalisme intitulé Soros Watch. Je suis très honoré de figurer sur la liste des contributeurs de ce site (comme de plusieurs autres sites précédemment cités d’ailleurs).

Site 31 – Omerta 227 000 abonnés https://www.youtube.com/@omertamediaoff

Omerta est un nouveau média vidéo indépendant à 100% numérique qui traite l’actualité à travers des enquêtes, des reportages et des documentaires d’exception sur le terrain, en France et à l’étranger. Ce site a déjà réalisé 521 vidéos.

Il a réalisé des interviews de personnalités mondialement connues. C’est un média vidéo à suivre.

Site 32 – Stratpol https://stratpol.com/

C’est le site de géopolitique fondé par l’ancien Saint Cyrien quinquagénaire Franco-russe Xavier Moreau. Il nous livre des points de vue alternatifs intéressants, évidemment russophile, qui tranchent avec la russophobie atlantiste de la gouvernance française et de ses média subventionnés.

Stratpol fournit des analyses politico-stratégiques et économiques sur toutes les zones, pays et continents, dans le but de permettre des prospectives réalistes. Le site s’adresse aux étudiants et aux chercheurs, aussi bien qu’aux décideurs politiques et aux acteurs économiques.

Site 33 – Chaine You Tube Géopolitique Profonde: (250 000 abonnés)

https://www.youtube.com/channel/UCwAS7bowP5S5P44eP_f7W0Q

Lié au précédent tant sur le plan des idées que sur celui de la ligne éditoriale anti-mondialiste, c’est un nouveau site fondé par Franck Pengam qui traite principalement d’économie et de géopolitique générale. Une revue mensuelle payante très bien présentée et documentée s’ajoute à la chaîne You tube au début de 2023. (Le numéro 16 de Septembre 2024 vient d’être publié). Les vidéos sont parfois longues mais rassemblent toujours une belle audience.

Site 34 – Le Courrier des stratèges https://lecourrierdesstrateges.fr/

Le Courrier des Stratèges est un site d’actualité politique français, d’opinion libertarienne.

Il est financé par ses abonnés dont certains font le choix de devenir actionnaires. Sa gestion est transparente et exclut toute forme d’investissement opaque, d’origine étrangère ou de nature à entraver la libre expression de ses auteurs. Ce site a été fondé par Eric Verhaeghe, son directeur éditorial est Édouard Husson.

Ses dirigeants considèrent que l’information est un élément essentiel du rôle d’analyse et de déchiffrage du monde dans sa complexité. Ils assument la mission d’analyse et d’information en gardant la transparence sur leur financement. Ils choisissent les sujets en fonction de leur rôle dans la compréhension du monde contemporain et de l’intérêt pour le lecteur. Ils ne diffusent que des informations reposant sur une base factuelle sérieuse, ou bien ils indiquent leur degré de vraisemblance.

Ils aident le lecteur à se forger leur propre opinion en publiant un maximum de documents originaux intégraux à l’appui de leurs articles. Ils corrigent leurs erreurs et accordent systématiquement un droit de réponse aux personnes qui le souhaitent. Ce droit de réponse est publié dès lors qu’il est respectueux du droit en vigueur.

Site 35 : Officier un Jour https://www.officierunjour.net/actualites/

Blog de Jean Michel REGNIER, officier supérieur en retraite, qui regroupe des informations qui touchent de près ou de loin notre Sécurité de citoyen et notre Défense Nationale. Il comporte des comptes rendus et analyses de la situation nationale et internationale qui sont susceptibles d’influer sur nos intérêts et sur la place de la France dans le concert des Nations.

IV – 13 sites d’Information étrangers en français+ 5 sites étrangers anglophones

Site 36 : Informations russes en français: : https://fr.sputniknews.africa/

Depuis l’interdiction des médias russe en France, c’est sur Sputnik Afrique qu’il faut rechercher les points de vue russes. Ils se fondent souvent sur des sources de l’occident otanien et livre des informations sur lesquelles les médias grand public européens se montrent très discrets.

Ce site présentant en français l’information vue par les russes (y compris l’actualité française).

Je le trouve intéressant et le fréquente plusieurs fois par semaine. Les articles sont très courts et des auteurs de tous les pays peuvent y faire valoir leurs points de vue (plutôt pro-russes évidemment) mais en argumentant et en sourçant.

Cette information constitue un bon contrepoids à la notre, pour un degré de fiabilité que j’estime au moins égal, voire supérieur à celui de nos grands médias. Les guerres en Ukraine et en Palestine, les sanctions contre la Russie, les bombardements au Yémen ou en Syrie, la crise iranoisraélienne, les données économiques, les révolutions colorées, passe temps favori de l’occident otanien, autant de sujets qu’il est très intéressant, voire indispensable de suivre du point de vue Russe…

…

Site 37 : Russia Today Chaîne TV russe d’information avec copie sur internet / you tube:

https://francais.rt.com/ Russia Today-France ayant fermé suite aux sanctions européennes, l’information est disponible sur le Site Russia Today «en français» basé à Moscou.

Ce site présente, en français, à partir d’internet, des vidéos et des articles sur l’actualité du moment, tirées de la chaîne russe internationale RT (Russia Today) qui existe depuis 2005. Site prorusse, évidemment, mais qui donne un point de vue alternatif à l’information occidentale. (S’informer, c’est être ouvert, comparer les points de vue opposés).

Site 38 : Informations en français sur les BRICS 10: http://www.thebricspost.com/ #

Vouloir comprendre l’actualité géopolitique sans suivre de près l’évolution des BRICS est impossible. Tout est lié. Le bloc des BRICS 10 représente, à lui seul, 45% de la population mondiale et 37% de son économie en Parité de Pouvoir d’achat. Il dispose depuis début 2015 de sa propre banque de développement qui fait de l’ombre au FMI, à la banque mondiale et surtout au dollar, comme monnaie d’échange internationale.

Les BRICS représentent donc un concurrent redoutable pour l’économie US et pour celle de la zone euro et ont dépassé , en PIB/PPA cumulé, le G7 et les pays de OTAN en 2022.

Par ailleurs, les BRICS sont favorables à un monde multipolaire . Ils sont opposés à l’hégémonie, à l’ingérence et à l’interventionnisme états-uniens tous azimuts.

Enfin les BRICS sont plutôt anti-sionistes. Ils ont tous reconnu la Palestine en tant qu’État. Ils dénoncent souvent avec vigueur les massacres de Palestiniens à Gaza (Brésil et Afrique du Sud en particulier). Ils sont alliés, soutiens ou partenaires avec des ennemis déclarés d’Israël (Syrie, Iran). Ils n’ont pas de lobby «néoconservateur» sioniste influent pour diriger la politique étrangère de leur pays. …..et sont donc véritablement indépendants…(en tous cas, des USA, de l’UE et des lobbies pro-Israël)

Considérés à juste titre, comme des adversaires par les lobbies des néoconservateurs (sionistes) américains, mais aussi français, anglais, canadiens, et australiens, lobbies qui dirigent la politique étrangère de ces 5 pays et influencent donc celle de l’Union Européenne et de l’OTAN, les BRICS doivent être affaiblis par tous les moyens..……

Tout ceci n’est évidemment pas neutre pour qui s’intéresse à la géopolitique……

Les grands événements doivent tous être examinés à la lueur de cette rivalité US+UE contre BRICS 10 ….. et à celle de l’objectif ultime de l’état Hébreu: «Eretz Israel» qui, par lobbies interposés, est loin d’être un nain politique……

Site 39: Info chinoise en français: http://french.xinhuanet.com/

Intéressant de voir l’actualité française commentée par les chinois et l’actualité chinoise du moment. Site Pro-Chinois et pro BRICS évidemment. Il faut parfois «décoder»…..

Site 40: «Le Quotidien du Peuple ( en français ): » organe du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) http://french.peopledaily.com.cn/Economie/index.html

C’est de l’info chinoise, toujours intéressante à consulter. On y perçoit les préoccupations et les priorités de Pékin.

Site 41 : Agence d’information iranienne : http://parstoday.com/fr

C’est le site d’information officiel iranien en français. Intéressant à consulter pour toutes les affaires concernant leProche et le Moyen orient (Syrie et Yemen notamment). On y trouve le point de vue iranien qui est fort différent du point de vue donné par les médias de l’occident otanien.

Site 42: Agence d’information Syrienne : http://sana.sy/fr/

C’est le site d’information officiel syrien en français. Intéressant pour suivre en particulier la crise syrienne du point de vue des autorités légitimes du pays et de son président: Bachar el Assad.

Site 43 : Brochu TV https://www.youtube.com/@BrochuTV/streams

C’est un nouveau média québécois souverainiste et anti-mondialiste, actif depuis Septembre 2023. Fondé et animé par Carl Brochu, il a réalisé 293 vidéos en moins d’un an. Son audience est appelée à se développer.

Ce site a déjà attiré l’attention du sayan Rudy Reichstadt, animateur du site «Conspiracy Watch», rémunéré par la Fondation pour la mémoire de la Shoah (FMS), bénéficiant d’une subvention de 60 000 euros du Fond Marianne, qui se pose en magistère de la vérité atlantiste et, bien sûr, sioniste.

Le site de Carl Brochu est, comme d’habitude, taxé de complotisme sur la base de narratifs biaisés, déformant la réalité, multipliant les affirmations gratuites et interprétant les faits pour pouvoir lancer des «procès d’intention». C’est pour moi la preuve que les positions du site de Carl Brochu dérangent, ce qui est un label de qualité, pour ceux qui s’opposent au mondialisme et au sionisme intégriste qui montre aujourd’hui, à la face du monde, son vrai visage en Palestine occupée.

Site 44 : Les 7 du Québec https://les7duquebec.net

C’est un site canadien, tenu par un homme de la gauche humaniste, Robert Bibeau, droit dans ses bottes et sincère. Auteur de 4 livres dont les titres sont révélateurs : Autopsie du mouvement des Gilets Jaunes, La Démocratie aux USA: mascarades électorales, Le narcissisme : névrose d’une époque, Manifeste du parti ouvrier.

Il milite évidemment contre le mondialisme, contre les lobbies transnationaux qui suscitent les guerres, génèrent et entretiennent le chaos pour en tirer profit.

Ce site promeut des articles intéressants trouvés sur la toile mais en produit aussi de très bons. Il gagne à être connu que l’on partage, ou non, l’ensemble de la ligne éditoriale.

Site 45 : Le Blog de Guy Boulianne : https://www.guyboulianne.info/

Auteur, éditeur et journaliste québécois vraiment indépendant, Guy Boulianne est un analyste de grand talent et d’une grande lucidité qui s’oppose, en bien des points, à la mouvance des médias grand public.

Ses analyses précises, sourcées et documentées apportent beaucoup à ses lecteurs en alimentant leur réflexion. Site qui gagne à être connu

Site 46 : Site du Dialogue Franco-Russe: https://dialoguefrancorusse.com/

L’Association Dialogue Franco-Russe a été créée en 2004 par des personnalités françaises et russes d’horizons différents mais toutes militant pour renforcer la coopération entre les deux pays. Elle a été placée, dès sa création, sous le patronage des présidents français et russes .

Présidée depuis 2019 par Sergueï Katassonov, l’Association Dialogue Franco-Russe est aujourd’hui un instrument privilégié de communication entre les milieux politiques, économiques et culturels des deux pays. Il produit des vidéos d’interviews de personnalités qui gagnent à être connues lorsqu’elles ne le sont pas. Évidemment accusée par les cercles atlantistes d’être « Poutinolâtre».

ON ne lui interdit pas encore de communiquer, mais la liberté d’expression étant ce qu’elle est devenue en France, cela pourrait advenir.

Site 47 : Alain Foka Officiel (un million d’abonnés) https://www.youtube.com/c/AlainFokaOfficiel

Chaine You Tube récente, AFO Média s’engage à présenter une perspective africaine authentique. : AFO Média se positionne comme un média d’opinion indépendant qui défend la vérité et l’intégrité, sans complaisance ni condescendance : un média Par et pour les Africains , réalisé par une équipe de jeunes talents africains, formés et passionnés, pour offrir des contenus crédibles et professionnels.

Ce média promeut une Afrique mieux respectée, s’opposant aux ingérences néocoloniales, et plutôt partisane de la multipolarité proposée par la Russie et par la Chine. Il a donc clairement pris ses distances avec l’occident otanien. Ce média a le vent en poupe et son audience se développe rapidement . Il a déjà réalisé 136 vidéos.

Site 48 : The Cradle https://thecradle.co/

C’est un magazine d’information en ligne, basé au Liban et traitant principalement de sujets d’actualité ou de géopolitiques concernant l’Asie de L’Ouest.

On y trouve des analystes particulièrement affûtés et intéressants comme Pepe Escobar et l’indien Bhadrakumar.

La traduction des articles en français ou en toute autre langue, pour les non anglophones, est facilitée en cliquant en haut à droite de la page d’accueil sur le mot Translate. Il suffit de choisir sa langue.

Site 49 : Veteranstoday: Site US (en anglais) créé et entretenu par d’anciens militaires et des anciens des communautés du renseignement et des affaires étrangères: http://www.veteranstoday.com/

Les contributeurs à ce site US qui a une vingtaine d’années d’existence ne sont évidemment pas ceux qui provoquent ou décident des guerres, mais plutôt ceux qui y ont participé d’une manière ou d’une autre, peuvent témoigner et souhaitent éviter qu’elles ne se reproduisent sans raison valable.

Parce qu’il considère que le gouvernement américain et sa politique étrangère sont soumis au lobby sioniste (AIPAC) et que cette soumission est source de guerres permanentes, ils ne se cachent pas d’être antisionistes.

Parfois accusé d’ «antisémitisme» (arme «nucléaire» des représentants de la communauté sioniste américaine), il n’a, à ma connaissance, jamais été poursuivi ni condamné pour cela dans un pays où les poursuites judiciaires sont «un sport national»…….. La communauté sioniste se montre probablement prudente en évitant que d’anciens hauts responsables bien placés ne viennent témoigner sous serment à la barre et que soient déballées des affaires pas toujours très propres…..

Ce site fournit assez souvent des données ou des articles intéressants qui peuvent utilement compléter l’information dont on peut disposer par ailleurs, même s’il faut comme dans tous les médias, en prendre et en laisser et garder son esprit critique.

Site 50: en anglais: «Information Clearing House» : http://www.informationclearinghouse.info

Site américain très «engagé» qui donne des informations que l’on ne trouve pas sur CNN ou sur Fox News et qui constituent un contrepoids intéressant à ces deux rouleaux «compresseurs» et «manipulateurs».

C’est un quotidien électronique qui met en évidence des informations délibérément non traitées ou insuffisamment traitées par les grands médias (TV ou écrits)

Site 51 : en anglais : « Strategic Culture Foundation » http://www.strategic-culture.org/ #

Ce site est manifestement Pro-russe. Ceci ne l’empêche pas de donner des informations, des études, des commentaires politiques solidement étayés et intéressants que l’on ne retrouve pas dans nos médias ( médias qui ont une très fâcheuse tendance à occulter des informations ou des points de vue contraires à leur ligne éditoriale……)

Site 52: Agence d’information Qatarie Al Jazeera : http://www.aljazeera.com/

C’est un site qatarien grand public en anglais dont la notoriété internationale est incontestable et qu’il faut visiter de temps à autre pour compléter son information. On y trouve régulièrement quelques scoops incroyables, très intéressants et vrais.

Ses deux enquêtes les plus universellement connues ont été faites en caméra cachée et ont fait scandale à l’époque de leur publication. Il s’agit de l’enquête sur Cambridge Analytica et celle sur les lobbies pro-Israël au Royaume Uni et aux USA publiée sous le titre: « The Lobby »

Site 53: Les «fuites» de sites gouvernementaux, d’échanges entre personnalités officielles:

https://wikileaks.org/ C’est le site anglophone fondé par Julian Assange. Il analyse et publie les documents classifiés qui lui ont été remis de manière anonyme par des sources, reconnues fiables, qui travaillent dans de nombreuses institutions étatiques dans tous les pays du monde. Ces documents traitent principalement de la guerre, de l’espionnage interétatique et de la corruption. Hillary Clinton en a fait les frais et a perdu l’élection présidentielle sur certains de ses mails qui ont été publiés et qui montraient l’étendue de sa corruption et de sa duplicité.

V – 7 sites sur les sujets : Sionisme – Israël – Communauté Juive

Site 54 : Sites en anglais et en français de l’AJC (American Jewish Commitee) : http://www.ajc.org et sa branche française : http://ajcfrance.com

Si l’on veut bien considérer qu’Israël est tout, sauf un nain politique, et que les lobbies pro sionistes influent considérablement, pour ne pas dire «font», la politique étrangère des 5 états suivants (USA, FR, GB, Canada, Australie), il est indispensable de visiter les sites pro-sionistes pour prendre connaissance de la teneur de leurs discours et de leurs points de vue.

L’AJC, avec 175 000 membres, des bureaux et affiliations dans 29 états des États-Unis, 7 bureaux à l’international, dont 5 en Europe (Paris, Berlin, Bruxelles, Genève et Rome) et des partenariats avec 28 communautés juives dans le monde, dispose d’ un des réseaux les plus importants sur la scène internationale.

Depuis un siècle, l’AJC est engagé dans le débat public et politique au niveau national et international et se mobilise pour préserver et protéger les communautés juives partout dans le monde.

C’est le site du lobby pro-sioniste US, très lié aux néoconservateurs américains. C’est le lobby le plus engagé, le plus influent sur la politique étrangère des États Unis, et, par voie de conséquence sur la politique étrangère des pays de l’OTAN et de l’UE et sur les relations internationales à l’échelle de la planète.

«La mission de l’AIPAC est de renforcer, protéger et promouvoir les relations entre les USA et Israël de manière à renforcer la sécurité d’Israël et des États Unis»……..

Il est évidemment indispensable de connaître le point de vue de l’AIPAC, ses préoccupations du moment, et les actions de lobbying qu’il entreprend si l’on veut comprendre ce qui se passe sur la scène internationale.

Site 56 : I24 : en français http://www.i24news.tv/fr

i24 est l’équivalent du site CNN israélien (en français). Sa fréquentation régulière donne une bonne idée de ce que peuvent être les préoccupations de l’état Hébreu (donc, celles de l’AIPAC, donc celles du Congrès US, donc celles de l’OTAN et de l’UE à plus ou moins long terme…….)

Notons au passage que le franco-israélien DRAHI possède i24, mais aussi BFMTV, l’hebdomadaire français l’Express, le magazine l’Expansion …. etc , ….etc ….. ce qui crée du «lien» direct entre l’information israélienne et l’information française et renforce certainement l’ «objectivité» de nos journaux, notamment lorsqu’ils traitent des problèmes du Proche Orient…..?????

Site 57 : Site de la communauté juive francophone: http://www.aish.fr/a/

Site présentant notamment l’actualité internationale, sélectionnée et commentée avec le point de vue de la communauté juive. Les articles sont bien écrits et bien argumentés. Ils sont surtout très engagés et clairement pro-sionistes. Il faut savoir ce qui s’y écrit.

Site 58 : La librairie virtuelle juive: https://www.jewishvirtuallibrary.org/?utm_content=cmp-true

On y trouve une mine d’informations factuelles pour étayer la réflexion historique et géopolitique. C’est un outil précieux, voire incomparable pour qui sait l’utiliser.

Site 59 : Haaretz : https://www.haaretz.com/

Il faut absolument lire la presse israélienne. C’est dans cette presse que l’on trouve les meilleurs arguments pour lutter contre l’idéologie mortifère sioniste.

Site 60 : Jerusalem Post : https://www.jpost.com/israel-news/article-817510

Comme pour Haaretz on y trouve quotidiennement des pépites. Outre le fameux palmarès annuel et confessionnel dit des «50 most influential Jews» (in the world) https://www.jpost.com/influencers/50jews-23 , on trouve par exemple des annonces étonnantes comme la sortie prochaine d’un documentaire: «The Bibi files» qui devrait présenter au public mondial toutes les enquêtes criminelles en cours d’instruction contre le sioniste intégriste et génocidaire Netanyahou. https://www.jpost.com/israel-news/article-817510

* *

Il va de soi que le travail ci dessus est loin d’être parfait et surtout exhaustif. Des centaines d’autres sites ou blogs existent sur la toile. Je n’ai évoqué qu’une partie de ceux que je connais le mieux. Il serait bon pour l’édification de nos concitoyens qu’une sorte de Gault et Millau annuel des sites d’information alternative liés, de près ou de loin, à la résistance au mondialisme, puisse être établi un jour.

Il serait bon que les citoyens de notre beau pays se réveillent, se sortent enfin du gavage médiatique grand public dont ils sont les objets et tentent, par une quête personnelle, de découvrir la réalité de ce qui se passe aujourd’hui dans le monde..