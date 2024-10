LEGAULT MENTEUR

Toute au long de la pandémie, Legault nous sortait des chiffres à nous faire dresser les cheveux sur la tête. Plus personne ne mourait de cancer ni de diabète, etc? C’était tous, COVID? Moi, je trouvais ça blizzard, mais la majorité des Québécois le croyaient, et le vénéraient même?!? Legault ne pouvait pas se tromper, ni mentir ?!? Il était devenu un… saint?!?

Il y a de mes voisins, qui ne me parlaient plus! Je n’avais plus le droit d’affirmer ma dissidence? C’était illégal d’avoir une opinion contraire à Legault. Dans une démocratie? Il y avait des barrages partout, l’obligation de se vacciner, de porter un masque; même si ce n’était pas l’Halloween?

Mais là, ça ne fonctionne plus pour Legault. Les Québécois ont réapprirent à compter. L’Évangile selon Legault ne fonctionne plus. François Legault s’est défendu, le 18 juin 2024 d’avoir inventer des chiffres, à l’Assemblée Nationale quand le ministre fédéral Marc Miller, qui refuse de lier la crise du logement à l’afflux d’immigrants temporaires.

«C’est assez, de casser du sucre sur le dos de immigrants»! a déclarer le ministre fédéral de l’Immigration en répondant aux questions des journalistes en marge de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel de Justin Trudeau, à Ottawa.

«François Legault invente des chiffres. Il invente la causalité (entre la crise du logement et le NOMBRE d’immigrants temporaires)» à martelé Marc Miller.

François Legault a répliqué qu’il était un comptable agréé ? Ça veaux ce que ça veaux ? Les chiffres ça se manipule comme on veut. Pendant la COVID, François Legault pouvait même nous prédire le nombre de nouveaux cas de COVID il y aurait le lendemain. C’est fort!

Dans un autre dossier, François Legault a affirmé devant Patrick Roy, qui l’interviewait, que la pire chose qui pourrait arriver au Québec serait l’échec d’un troisième référendum sur la souveraineté.

C’est une thèse parfaitement défendable, dans la mesure où l’on garde à l’esprit le PRIX payé pour les défaites de 1980 et 1995, quand François Legault était comptable agréé au PQ?

François Legault a peur de la souveraineté, comme tous les dirigeants souverainistes. Il est… le problème!

«Un peuple ne rate pas son indépendance sans payer le PRIX», NOUS annonce Mathieu Bock-Côté, un souverainiste notoire, dans le Journal de Montréal du 19 juin 2024. Sans nous apporter de solution, bien sur. Pierre Bourgault l’avait LA solution, lui. C’était simple. « SOYEZ POSITIF!»

Comme Saint François Legault, qui aime jouer avec les chiffres, et nous dit qu’on est des perdants. Il a calculé le pour et le contre et il a décidé de notre sort, encore ! Mais moi, L’Anglophone, écarté comme Pierre Bourgault le seul vrais séparatiste, qui n’avait pas peur des vrais mots et des vrais chiffres.

Il était un fois, Ernest Mallette, un pur laine Québécois, mon père, qui m’appel pour m’avertir qu’il s’en allait donner de la mard à René Lévesque! Moi, surpris, je lui demande:

«Tu connais René Lévesque, toi?»

«Oui, je le connais depuis très longtemps et je vais lui donné de la marde!»

Moi, connaissant mon père, syndicaliste, au caractère bouillant, je ne voulais pas manquer ça pour rien au monde. Je consens à l’accompagné. Mon père se disait, séparatiste, point. Il était pour la SÉPARATION de Québec du Canada, point! Les dirigeants du PQ, comme aujourd’hui, était des peureux. Ils disaient, « Peut-être que… » Ce qui faisait enrager mon père. Et là, selon mon père, René Lévesque, venais de commettre le pire des sacrilèges en changeant le mot séparatiste pour celui de souverainiste, un geste défaitiste. Il ne l’acceptera jamais.

On arrive à une salle comble dans le quartier ouvrier de Saint-Henri, de Montréal, et tout de suite, Ernest Mallette se lève et traite René Lévesque de trahir son peuple. Ce qui a immédiatement provoqué une bagarre général! Mon père n’était pas le seul à être indigné.

Mais les hautes instances du PQ avaient déjà prient la triste décision, en catimini. Et depuis ce temps, on est pris avec cet épée de Damoclès qui frêne une victoire très possible, même à 60%!

Les souverainistes font toujours la même erreur (calcul), comme François Legault. Ils ne veulent pas aller chercher le vote Anglophone? Un Anglophone n’est pas un Anglais! C’est la grande divagation qu’ils ont toujours commis. Les Écossais on eux un référendum et ils en préparent un autre, qu’ils vont gagnés. Les Irlandais ont gagnés contre l’Empire Britannique en 1920. Eh Inde, is ont gagnés aussi, etc. Tous des peuples Anglophones! La Barbade a récemment quitté le Commonwealth Britannique, sans bain de sang!

Les Américains ont gagnés leur indépendance ! C’était Anglais contre Anglais!

Et je vais aller plus loin que ça. Je peu vous le certifié que si il y avait un référendum à la grandeur du Canada aujourd’hui, pour se sortir du Commonwealth Britannique, le OUI l’emporterait. Mais cela est une autre histoire.

Dormez bien pareil!

John Mallette

Le Poète Prolétaire