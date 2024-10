Pour nos cerveaux qui sont les plus dangereux, les complotistes ou les médias?

Recherche menée par Robert Gil

Lorsque dans des émissions genre «28 minutes» ou « c’est dans l’air » l’on invite autour de la table des experts ou des personnalités qui sont tous d’accord sur le sujet débattu : info ou complot ? Quand dès le matin sur les radios jusqu’au soir à la TV ou dans la presse on nous rabâche toujours la même chose, et qu’il n’y a aucun opposant pour faire valoir une autre forme de pensée : info ou complot?

Lorsque les plans de licenciement deviennent des plans de sauvegarde de l’emploi, lorsque qu’il faut supprimer des lits pour que l’hôpital puisse nous prendre plus facilement en charge, qu’il faut supprimer des classes pour une meilleure éducation, que pour sauver des emplois il faut licencier, que pour qu’il y ait moins de chômage il faut travailler plus longtemps, qu’il faut réduire les dépenses publiques pour ne pas laisser la dette à nos enfants, qu’il faut réduire la fiscalité du capital pour financer nos entreprises, manipulation ou info? Ensuite, pour nous faire croire que toute décision va être soigneusement étudiée dans le respect de l’intérêt commun, nos médias nous annoncent l’ouverture de « négociations avec les partenaires sociaux » ou des « consultations avec l’ensemble des secteurs concernés », ne craignez rien braves gens, tout va s’arranger, mais surtout restez à votre place : manipulation ou complot ?

Alors, à force d’être pris pour des cons par nos dirigeants, à force d’ingurgiter la bouillie intellectuelle des médias qui n’est plus de l’information mais ressemble outrageusement à de la manipulation, et bien, nombreux sont ceux qui vont aller chercher une autre vérité. L’écart entre ce que la parole institutionnelle dit et ce que les gens vivent n’est plus soutenable. Et certains vont se jeter sur des théories parfois hallucinantes, mais à qui la faute ? Aux institutions, aux médias, mais aussi, aux anti-complotistes bienpensants, car tant qu’ils apparaitront soudés au bloc des pouvoirs ils seront inaudibles par ceux qui sont septiques et méfiants, qui les verront comme faisant partie de l’appareil de propagande, ce qui les confortera dans la recherche d’une autre vérité. Et la confusion s’ajoute à la confusion quand c’est le gouvernement lui-même qui laisse entendre que le mouvement des Gilets Jaunes est téléguidé (1) par la Russie et l’Ultra Gauche, n’est-on pas en plein dans la théorie du complot?

Le piège est que maintenant on utilise le complotisme pour accréditer le discours officiel, tout ce qui est contre devient complotisme. Il y a même des experts en complotisme qui donnent des bons points et décident de ce qui est complotisme ou ce qui ne l’est pas. Des journaux font des sondages « êtes-vous complotiste? »en rangeant dans le même sac des questions telles que: «pensez- vous que la maffia a été impliquée dans la mort de JFK ?», «pensez-vous que la terre est plate?», «Croyez-vous à la présence d’extra-terrestres?» ou «pensez-vous que c’est la CIA qui a tué Allende?». D’aucun ont fait du complotisme un grand melting-pot où la raison n’a plus sa place. Celui qui se pose trop de questions prend le risque d’être traité de complotiste. Et la gauche, déboussolée, s’autocensure, apparaissant ainsi aux yeux de certains coupable de soutenir le discours officiel contre vent et marée. Elle devient donc inaudible sur certains sujets et plutôt que de les affronter, elle rejette sans procès ceux qui lui feraient prendre le risque d’être soupçonnée de complotiste.

La fraude des mots et des concepts permet de légitimer le discours officiel. Le complotisme sert de censure et est utilisé pour museler la liberté d’expression : si vous pensez différemment, vous êtes forcement complotiste. L’effet pervers c’est que pour éviter d’être accusées de complotistes certaines personnes se censurent elles même et se méfient des autres, elles n’osent plus aborder certains sujets de peur de la réaction de leur interlocuteur. Le piège se referme, il n’y a plus que la parole officielle qui occupe l’ensemble du paysage et porte donc la seule vérité!

En 2020, le Covid a exacerbé les passions et le mot « complotiste » a été utilisé à tort et à travers. Toute personne émettant un doute sur la version officielle concernant les mesures prises par le gouvernement, la létalité du virus ou la vaccination, a rapidement été cataloguée comme complotiste. Les militants et sympathisants de gauche devraient être vent debout contre de tels raccourcis. Mais non, une sorte de chappe de plomb fait que même le « militant sceptique » craint une mise à l’écart si sa parole dérange. Va-t-on aller jusqu’à une chasse aux sorcières ressuscitant les heures sombres de notre récente histoire ? Sommes-nous devenus complètement idiot ? Même des militants pourtant critiques prennent position pour « les vérités » des médias mainstream sans aucune retenue. Période étrange, où des accouplements contre nature se forment, et où toute pensée critique est critiquée par ceux-là même qui sont sensés la porter.

Voir des complots partout, c’est comme en voire nulle part, c’est incohérent. Alors bien sûr il existe des théories fumantes sur tout et n’importe quoi, internet est une mine inépuisable. Mais il ne faut pas non plus arriver à une extrême qui consisterait à ridiculiser tous ceux qui ne rentrent pas dans le cadre des analyses des médias, et mettent en porte à faux la bienséance des experts et des donneurs de leçons qui servent docilement le système en place. Finalement le terme de complotisme est une aubaine pour ceux qui veulent détourner le débat, protéger les intérêts de grands groupes capitalistes et éloigner des militants ou non militants de luttes tout à fait légitimes en les faisant passer pour conspirationnistes. Alors méfions-nous, manipulation, complot, conspiration, sachons faire la part des choses car toute cette dialectique sert de contrôle social et empêche des convergences qui pourraient être salutaires. Complot partout, révolution nulle part!

(1) Le Point, le 01/02/2019 : «Macron : Éric Drouet est un produit médiatique».