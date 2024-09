Israël commet une multitude d’attentats terroristes aveugles au Liban (vidéo 5’31)

http://mai68.org/spip3/spip.php?article1321

Enregistré sur France 2 le 18 septembre 2024 au 20h

Israël prétend viser les membres du Hezbollah, mais tout le monde au Liban peut en fait être touché par les explosions de divers appareils électroniques.

Hezbollah, le 18 septembre 2024 : « Ce qui s’est passé hier renforcera notre détermination à poursuivre la voie du Jihad et de la Résistance. Il convient de noter que 12 personnes sont tombées en martyre, dont 2 enfants et une jeune fille, ainsi que 4 membres du personnel médical, et ce suite aux bipeurs piégés. »

L’article le plus déroutant est sans doute celui du site américain Monitor. Alors que la majeure partie des médias cherchaient à savoir ce qui s’était passé, il a été le seul à s’arrêter sur le timing de l’attaque, avançant qu’elle est prématurée.

Citant « des sources régionales des renseignements haut-placées », sans préciser leur nationalité, il est surtout le premier à avoir laissé supposer que l’attaque israélienne aux Pager utilisés par les membres du Hezbollah n’était pas

initialement prévue pour ce jour-là. Il rapporte que les renseignements israéliens envisageaient d’actionner les appareils piégés en tant que « frappe surprise pendant une guerre globale pour réaliser une supériorité stratégique » a-t-il avancé.

Le Monitor rapporte aussi qu’Israël a découvert que deux membres du Hezbollah ont commencé à douter que ces appareils présentaient des signes suspects et l’un d’entre eux aurait informé ses chefs de ses doutes.

A ce stade selon « les sources régionales des renseignements » du Monitor, Israël avait trois choix : lancer une guerre contre le Hezbollah et faire exploser en même temps ces appareils conformément au plan initial, ignorer l’affaire et prendre le risque que l’infiltration a été découverte, ou les faire exploser sur le champ en causant le plus de dommages possibles. Ce dernier aurait été sélectionné.

Comaguer 574 – 19 septembre 2024 – Le crime et le spectacle du crime

En vente libre au Liban les bipeurs sabotés par Israël ont été acquis par de nombreux civils non membres du Hezbollah ce qui est attesté par la liste des victimes de leurs explosions.

Les médias dominants peu soucieux des victimes ou qui au mieux versent des larmes de crocodiles se réjouissent de l’opération criminelle menée le mardi 17 septembre 2024 et réitérée le 18 septembre par Israël au Liban qui, si elle a touché le Hezbollah, a touché plus largement la population civile et constitue donc en droit un crime de guerre..

S.Nasrallah : Le châtiment dur que l’ennemi recevra vous le verrez et nous gardons ses détails dans le cercle le plus étroit

Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé ce jeudi 19 septembre 2024 dans un discours télévisé « L’ennemi a utilisé un dispositif civil répandu dans différentes couches de la société. Il ne s’est pas soucié de la présence de bipeurs dans les lieux civils, les maisons, les hôpitaux, les pharmacies, les marchés… ».

« Nous avons reçu un coup dur, mais nous sommes dans un état de guerre et nous réalisons que l’ennemi a une supériorité technologique, d’autant plus qu’il est soutenu par les USA, l’Occident et l’OTAN. »

Et d’ajouter : « L’ennemi israélien sera confronté à un châtiment dur et juste. Je ne parlerai pas d’un temps et de la forme du châtiment, mais laissez plutôt cette question à ce que vous entendrez et ce que vous verrez. Le châtiment viendra, mais comment et où cela se fera, nous le garderons pour nous, dans le cercle le plus étroit ».

