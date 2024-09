L’entité israélienne lance deux attaques terroristes contre le peuple libanais (dossier)

Par Robert Bibeau, Le Média en 4-4-2, Pepe Escobar, Andrew Korybko, Cradle, et autres sources

Après les bipeurs, les walkies-talkies explosent et tuent : Israël sème la terreur au Liban.

Des explosions meurtrières frappent au hasard parmi la population libanaise. Les appareils électroniques bipeurs et talkies-walkies trafiqués en armes mortelles. Les civils libanais sont une fois de plus les victimes directes d’une guerre néocoloniale de terreur israélienne. En moins de 48 heures, le pays tout entier a été secoué par des déflagrations ayant causé des morts et de nombreux blessés parmi les civils, dans un climat où l’impunité d’Israël semble ne connaître aucune limite. Ces attaques – ces bombes anti personnelles, d’une violence inouïe, témoignent d’une stratégie d’escalade qui utilise désormais des objets du quotidien comme armes mortelles, visant les civils de manière délibérée ce que les médias mainstream tentent de dissimuler en laissant croire que seul le Hezbollah est frappé.

D’abord, ce sont des bipeurs qui ont explosé mardi, causant la mort d’au moins douze personnes au Liban et en blessant des milliers d’autres. Aujourd’hui, ce sont des talkies-walkies qui ont été transformés en engins de mort, frappant Beyrouth lors des funérailles de membres du Hezbollah tués la veille dans des circonstances similaires.

Des appareils de communication civil transformés en armes de guerre

Ces attaques révèlent une utilisation cynique, meurtrière de dispositifs à usage civil pour semer la terreur. Les explosions de bipeurs, suivies de celles de talkies-walkies, sont une tactique visant à frapper là où on ne l’attend pas, en utilisant des objets du quotidien pour des attaques d’une ampleur effroyable. Ce mercredi, des explosions ont été rapportées non seulement à Beyrouth, mais aussi à Saïda, au sud du pays, et à Baalbeck, à l’est, entraînant la mort d’au moins trois autres personnes. Des témoins locaux parlent d’une série de détonations touchant même des véhicules civils dans diverses localités. Des maisons et des appartements en flammes, des bus réduits en débris. Les talkies-walkies, souvent accrochés à la ceinture des adultes, se trouvent à portée des enfants. Résultat : des mains arrachées, des corps mutilés…les terroristes israéliens frappent partout indistinctement.

Selon des sources, les appareils, qu’il s’agisse de bipeurs ou de talkies-walkies, auraient été acquis plusieurs mois auparavant, sans éveiller de soupçons sur leur potentielle transformation en armes (par le MOSSAD et le MI6 affirment nos contacts). Ces dispositifs, apparemment inoffensifs, deviennent ainsi des instruments de mort dans un conflit où la population libanaise paie un lourd tribut. À propos de l’implication des services secrets américains, israéliens et britanniques sur le conditionnement de ces appareils courants en bombes à retardement voici ce qu’écrit Pepe Escobar.

LA CONNEXION MOSSAD-MI6

C’est délicieusement intriguant ; cela vient d’une source de renseignements russe très bien informée. L’histoire raconte que le chef du MI6, Richard Moore, a ordonné à ses agents, en Hongrie, de placer des explosifs dans les téléavertisseurs au cas où le Hezbollah deviendrait «incontrôlable».

Mais « parmi les T.E. Lawrence anglais », il n’y avait pas seulement des amis d’Israël, mais aussi des ennemis de Moore. Ils ont transmis le code d’alarme au Mossad. Alors, «sans hésitation, ils ont neutralisé d’un seul coup tous les agents de Moore».

Il se pourrait bien que cela soit directement lié au nid d’araignées britannique. Il n’y aura pas de preuve irréfutable, bien sûr. Ce qui se passe déjà, c’est que toute la presse britannique déclare hystériquement qu’il s’agissait simplement d’une opération délicate du Mossad – et que le MI6 n’était pas du tout impliqué.

« Ainsi se poursuit la légende de la toute-puissance du Mossad » (sic).

https://x.com/realpepeescobar/status/1836406723587768615?s=12&t=h8KbYJg3JYYL0Z64L1snHw et https://lecourrierdesstrateges.fr/2024/09/18/explosion-a-distance-des-bipeurs-du-hezbollah-le-mossad-fait-plus-de-mal-aux-siens-qua-son-ennemi/

Les blessures subies par le peuple libanais sont, bien sûr, beaucoup plus horribles et plus de 4 000 blessés ont été signalés, des amputations ont été nécessaires, des cécités multiples, des lésions internes et des blessures à la hanche ont été causées par des bipeurs gardés dans les poches de pantalons.

«Je pense que nous devons nous rappeler que ce qu’Israël utilise contre les Palestiniens et les résistants de la région est basé sur une technologie qui pourrait facilement être utilisée contre nous un jour par nos régimes de plus en plus totalitaires. L’IA Lavande, la technologie des drones et des fusils automatiques, la surveillance toujours plus sophistiquée et la cybertechnologie, et maintenant les pagets ou les téléphones qui explosent (Israël a déjà utilisé la technologie des téléphones qui explosent pour des assassinats). Lorsque la dissidence atteindra un niveau ingérable pour les régimes occidentaux, qu’est-ce qui vous fait penser qu’ils n’envisageront pas de tels moyens pour se débarrasser des personnes qui disent des vérités dérangeantes ? » (Texte original en anglais ci-dessous).

https://t.me/VanessaBeeley/31014

https://www.mintpressnews.com/macron-lbd40-tactics-yellow-vests-public-safety-global-politics/254782/ et https://t.me/resterlibre/15261

✅ Axios confirme qu’Israël a fait exploser à distance des milliers de radios personnelles (talkies-walkies) dans le cadre de la «deuxième étape» de l’attaque terroriste d’hier. Voir https://t.me/nvlpalestine/67908

✅ D’autres appareils électroniques, comme les serrures à empreintes digitales et les réveils, ont également explosé. https://t.me/c/1928840863/17951

✅Des systèmes d’énergie solaire ont également explosé dans plusieurs foyers du sud du Liban, selon l’agence de presse libanaise.

La question est : qui a mis cet explosif dans tous ces téléavertisseurs ? Le fabricant lui-même sur commande du Mossad, ou les appareils ont-ils été modifiés en conséquence avant la livraison au client final ?

✅ Israël est un État terroriste qui a toujours commis des crimes de guerre. https://t.me/c/1425894813/17009 :

Pourquoi Israël a-t-il agi ainsi et quelle sera la réponse du Hezbollah ?

⚫️ Une version circule dans les médias israéliens selon laquelle Israël a décidé de faire exploser les téléavertisseurs pour, disons, des «raisons techniques» (sic).

⚫️ Selon le portail israélien Walla, la détonation des engins était initialement prévue pour être utilisée en cas de déclenchement d’hostilités à grande échelle, afin de paralyser temporairement le Hezbollah et de donner à Israël un avantage dans l’attaque .

🔴 Cependant, ces derniers jours, de nombreuses inquiétudes ont été exprimées selon lesquelles le groupe libanais pourrait se rendre compte que quelque chose n’allait pas avec les téléavertisseurs. À cet égard, les dirigeants israéliens ont tenu des consultations d’urgence et ont décidé de mener l’opération tant qu’il y avait encore une opportunité.

⚫️ Il est possible que ce soit précisément l’explication «technique» que les Israéliens assassins donnent aux Américains leur suzerain.

⚫️ Mais il y a d’autres aspects de l’attaque par téléavertisseur qui méritent d’être notés.

⚡️ Cette action s’est produite peu avant l’anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël (qui a eu lieu le 7 octobre). En un an, l’armée israélienne, considérée comme l’une des plus puissantes au monde, n’a pas réussi à atteindre son principal objectif déclaré : la destruction du Hamas.

⚡️ Les massacres de civils dans la bande de Gaza ont considérablement aggravé l’attitude à l’égard d’Israël dans le monde. Ses principaux alliés sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et les pays de l’UE. Dans ce contexte, le gouvernement israélien est de plus en plus interrogé sur la pertinence de ses actions.

⚫️ C’est pourquoi les autorités israéliennes ont besoin d’actions aussi étonnantes que l’explosion massive de téléavertisseurs pour offrir à l’opinion publique nationale une sorte de victoire à la veille de l’anniversaire des événements tragiques du 7 octobre.

⚫️ Le deuxième objectif de Netanyahu, plus global, est de provoquer une guerre majeure au Moyen-Orient et d’y entraîner les États-Unis, afin qu’avec eux, ils puissent enfin affronter leurs ennemis : le Hezbollah et l’Iran. Les tensions croissantes au Moyen-Orient nuisent également aux chances électorales de Harris, créant une position plus favorable pour Trump, qui accuse l’administration actuelle de la Maison Blanche d’être responsable des échecs au Moyen-Orient. Étant donné que Netanyahu est proche de Trump et entretient des relations plutôt difficiles avec Harris et Biden, la victoire de l’ancien président est avantageuse pour le Premier ministre israélien.

⚫️ En outre, l’action actuelle au Liban rend encore plus difficile la conclusion d’un accord sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ce que Biden invite fortement Israël à faire (et ce que Netanyahu ne veut pas faire, pour ne pas enregistrer sa défaite réelle, étant donné que le Hamas ne sera pas détruit).

⚫️ Le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, a été récemment tué à Téhéran dans le même but.

🔴 À l’époque, beaucoup s’attendaient à une sorte de réponse « écrasante » de la part de l’Iran, mais celle-ci n’est jamais arrivée. Cependant, il n’est pas avantageux pour l’Iran d’aggraver considérablement la situation et d’alimenter ainsi le moulin de Trump. Téhéran, contrairement à Netanyahu, se contente du scénario d’inertie – lorsque Harris gagne (ce qui signifie que les relations entre Washington et le Premier ministre israélien continueront à se détériorer), lorsqu’Israël continue de s’enliser dans la guerre à Gaza et les escarmouches à la frontière.

🔴 Il est donc peu probable que le Hezbollah, allié de l’Iran, déclenche une guerre à grande échelle en réponse à l’attaque du téléavertisseur. Bien qu’une augmentation des bombardements et des attaques ciblées contre des cibles individuelles en Israël par le Hezbollah soit tout à fait possible. https://t.me/c/1425894813/17009

Une société-écran israélienne derrière les bipeurs explosifs du Hezbollah, selon le NYT

D’après le média américain, au moins deux autres entreprises ont été créées pour dissimuler le fait que les appareils étaient fabriqués par des agents des services de renseignement israéliens.

https://www.lorientlejour.com/article/1427639/une-societe-ecran-israelienne-derriere-les-bipeurs-explosifs-du-hezbollah-selon-le-nyt.html

Une réponse internationale insuffisante face à l’impunité israélienne

Alors que les explosions se multiplient, la réponse internationale reste timide. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exprimé sa préoccupation, soulignant l’urgence de prévenir le détournement d’objets civils à des fins meurtrières. «Il est inadmissible que des objets à usage civil soient transformés en armes», a-t-il déclaré, tout en appelant à un contrôle strict de ces dispositifs. Pourtant, cette condamnation semble bien insuffisante face à l’escalade de la violence orchestrée par Israël, qui continue d’agir en toute impunité.

source : Le Média en 4-4-2

Analyse de l’attaque audacieuse d’Israël contre la population libanaise

Andrew Korybko. 18 sept. 2024

Il ne s’agit pas d’un changement de jeu, mais d’un pari de désamorcer ou d’intensifier le conflit de manière à faire avancer les intérêts d’Israël tels que Bibi les perçoit, c’est pourquoi une continuation du statu quo serait la dernière chose à laquelle il s’attendrait.

Près de 3 000 personnes ont été blessées et plusieurs tuées au Liban mardi après que leurs téléavertisseurs ont explosé simultanément dans une attaque qui, selon les rapports, a été orchestrée par Israël contre le Hezbollah. Certaines des victimes étaient des enfants et des médecins, mais les critiques ont qualifié cet acte de terrorisme qui viole les lois de la guerre.

Quoi qu’il en soit, il s’agissait d’une attaque audacieuse qui restera dans l’histoire pour sa nouveauté, ce qui la rend digne d’être analysée dans le contexte de la guerre régionale par procuration en cours.

Pour le contexte, l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a été exploitée par Israël comme prétexte pour punir collectivement les Palestiniens de Gaza par le biais d’une campagne de bombardements et d’une invasion à grande échelle, qui s’est depuis étendue pour inclure des cibles au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran et au Yémen. À toutes fins utiles, il s’agit maintenant d’une guerre régionale par procuration entre Israël et l’Axe de la Résistance dirigé par l’Iran, qui compte le Hezbollah parmi ses membres les plus puissants.

La « destruction mutuelle assurée » (MAD) qui a émergé entre eux à la suite des capacités nucléaires pas si secrètes d’Israël et des impressionnantes capacités conventionnelles de l’Axe de la Résistance a empêché le déclenchement d’une guerre totale jusqu’à présent. Néanmoins, ce conflit prolongé profite à l’Axe de la Résistance beaucoup plus qu’à Israël, le second a vu sa réputation d’avant-guerre en tant que chef militaire et apparemment invincible (à l’exception du « coup de chance » de 2006 selon ses partisans) brisée.

Là où Israël a l’avantage, c’est lorsqu’il frappe ses adversaires là où ça fait mal, c’est par des bombardements régionaux et des opérations de renseignement, mais les premiers n’ont pas encore atteint leur objectif de dégrader complètement leurs capacités. En conséquence, les opérations de renseignement ont été de plus en plus utilisées, en particulier en raison de leur puissant effet psychologique, comme l’assassinat du chef politique du Hamas à Téhéran cet été et la dernière attaque au téléavertisseur.

L’opération de renseignement la plus récente a sans doute été la plus dommageable en termes d’impact psychologique et stratégique. En ce qui concerne le premier, il a montré qu’Israël a été en mesure de compromettre la logistique du Hezbollah pour placer des explosifs près des batteries de leurs téléavertisseurs, qui auraient ensuite explosé après que ce dernier ait été manipulé pour surcharger afin de les faire exploser. Quant au second, il a retiré près de 3 000 agents de la guerre pour l’instant, mais au prix de mutilations et même de meurtres civils.

Bien que certains observateurs craignent que cela ne précède une invasion du Liban semblable à celle de 2006, en particulier après que le Cabinet de sécurité israélien a déclaré que l’arrêt des bombardements transfrontaliers du Hezbollah et le retour des personnes déplacées dans le nord d’Israël sont maintenant l’un de leurs objectifs de guerre, cela pourrait ne pas se réaliser. Après tout, le MAD est toujours en vigueur, bien que des Israéliens bellicistes comme Bibi et ceux qui l’entourent puissent dangereusement parier qu’ils pourraient inciter les États-Unis à intervenir de leur côté afin de faire pencher la balance en leur faveur.

À moins qu’ils ne fassent faillite, ce qui ne peut jamais être exclu, il est possible qu’Israël n’ait eu l’intention de paralyser les opérations du Hezbollah que dans une certaine mesure afin de le contraindre à des concessions ou de l’amener à l’escalade en premier.

Pour expliquer, Israël veut que le Hezbollah cesse de frapper ses zones du nord, mais le Hezbollah ne le fera pas à moins qu’Israël cesse de frapper les zones du sud du Liban. Leur dilemme de sécurité est tel qu’aucun des deux ne veut paraître faible en étant le premier à cesser les hostilités, d’autant plus qu’ils ne font pas confiance à l’autre pour rendre la pareille.

Il y a aussi la question d’un cessez-le-feu à Gaza, dont les termes pourraient ne pas répondre aux intérêts du Hezbollah puisqu’Israël ne pourrait accepter un compromis là-bas que pour rediriger son armée vers le Liban, auquel cas il serait désavantageux pour le groupe de renoncer à sa zone tampon le long de la frontière. Israël a également créé sa propre zone tampon du côté libanais, mais celle du Hezbollah est beaucoup plus importante puisqu’il s’agit d’un groupe non étatique alors qu’Israël est un acteur étatique, ce qui fait paraître le premier plus fort et le second plus faible.

Si Israël pouvait amener le Hezbollah à devenir le premier à cesser le feu ou au moins à réduire les hostilités le long de la frontière, alors il pourrait être plus facile pour Israël de faire de même, facilitant ainsi le retour de ses personnes déplacées susmentionnées dont la fuite sous la contrainte a renforcé la perception qu’Israël n’est pas vraiment invincible. D’autre part, l’attaque au téléavertisseur aurait également pu avoir pour but de provoquer l’escalade du Hezbollah d’une manière qui pourrait pousser les États-Unis à intervenir directement et ainsi augmenter les chances d’une victoire israélienne.

Pour être clair, une intervention militaire américaine dans une future guerre entre Israël et le Hezbollah ne conduirait pas automatiquement à la victoire du premier, mais Bibi et d’autres faucons pourraient encore être déterminés à ce que cela se produise. Ce que les observateurs sont convaincus d’être le plus logique n’est pas toujours perçu de cette façon par les décideurs politiques. Les actions d’Israël tout au long de la guerre régionale par procuration en cours, de l’attentat à la bombe contre le consulat iranien à Damas à l’assassinat du chef politique du Hamas à Téhéran et maintenant l’attaque au téléavertisseur, témoignent de ce fait.

Bien qu’il ait retiré environ trois mille agents du Hezbollah de la guerre pour l’instant, Israël ne se sent peut-être pas assez à l’aise pour tenter une autre invasion du Sud-Liban. Le Hezbollah a encore beaucoup de combattants pour avoir lancé son énorme stock de missiles contre Israël dans le cadre de MAD. Bibi n’est toujours pas sûr de pouvoir compter sur les États-Unis pour sauver Israël s’il perd. S’il était sûr qu’il gagnerait tout seul, il aurait probablement déjà pris les devants.

Les observateurs devraient également se rappeler que l’attaque au téléavertisseur n’est pas reproductible en raison du fait que le Hezbollah a changé ses méthodes de communication en réponse à ce qui vient de se passer, soulevant ainsi la question de savoir pourquoi Israël l’a fait maintenant. Alors que certains spéculent que c’était parce que le Hezbollah avait entendu dire que ses téléavertisseurs avaient pu être trafiqués, donc c’était maintenant ou jamais, cette analyse soutient que cela a été délibérément fait pour l’impact psychologique et stratégique qui a été expliqué.

Israël est devenu fatigué après que tous les combats à Gaza n’aient pas réussi à détruire complètement le Hamas. Sa réputation soigneusement cultivée de seul pays « moral » de la région est en lambeaux après le lourd tribut que son conflit a infligé aux civils palestiniens, tandis que les perceptions de son invincibilité militaire sont brisées. L’économie ne se porte pas non plus très bien non plus et les troubles augmentent, à la fois au sein de la société et parmi les membres de l’armée, du renseignement et des bureaucraties diplomatiques permanentes d’Israël (« État profond »).

Si Bibi se sent contraint par les circonstances d’accepter un compromis à Gaza qui ne répond à aucun des objectifs pour lesquels il a précédemment déclaré se battre, et qu’il ne décide pas de lancer les dés par désespoir en envahissant le Sud-Liban, alors il pourrait vouloir une stratégie de sortie autant que possible pour « sauver la face ». C’est là que l’attaque au téléavertisseur entre en jeu, puisqu’elle a durement frappé le Hezbollah, bien que le groupe soit loin d’être paralysé, et pourrait créer les conditions (du moins c’est ce qu’il pense) pour un cessez-le-feu mutuel le long de leur frontière.

Si cela a l’effet inverse d’aggraver les hostilités, alors c’est aussi perversement bénéfique pour lui, car la réponse du Hezbollah pourrait être suffisamment sévère pour faire pression sur les États-Unis pour qu’ils interviennent directement, c’est pourquoi une poursuite du statu quo est la dernière chose à laquelle il s’attendrait. La même logique s’applique à la réponse tardive de l’Iran à l’assassinat du chef du Hamas dans sa capitale. Ni l’un ni l’autre n’ont changé la donne, mais ont fait le pari de désamorcer ou d’intensifier de manière à promouvoir les intérêts d’Israël tels que Bibi les perçoit.

Des milliers de victimes: Les détails de l’attaque terroriste d’Israël au Liban

Par The Cradle

Au moins 10 personnes, dont deux enfants, ont été tuées lors de cette attaque israélienne sans précédent.

L’attaque terroriste d’Israël contre le Liban le 17 septembre a été exécutée prématurément après que Tel-Aviv ait reçu des informations selon lesquelles des membres du Hezbollah ont découvert que leurs bipers ont été trafiqués, selon un reportage d’Al-Monitor.

Le 18 septembre, ce média a rapporté que deux membres du Hezbollah ont découvert que les bipers utilisés pour l’attaque ont été altérés et qu’Israël a décidé de l’exécuter prématurément après avoir reçu des informations sur cette découverte.

Al-Monitor a cité des sources indiquant que des milliers de bipeurs ont été piégés avec des explosifs avant d’être livrés au Hezbollah. Il a ajouté que le plan prévoyait de faire exploser les bipers en cas de guerre totale entre le Hezbollah et l’armée israélienne.

L’attaque terroriste israélienne a été gardée secrète, y compris pour Washington, ajoute le rapport.

Axios a également rapporté mercredi que l’attaque a été déclenchée prématurément parce qu’Israël craignait que le Hezbollah n’ait perçu le plan.

«C’était le moment ou jamais», a déclaré un fonctionnaire américain à Axios.

«Les services de renseignement israéliens prévoyaient d’utiliser les bipers piégés qu’ils avaient réussi à implanter dans les rangs du Hezbollah comme coup d’envoi surprise d’une guerre totale pour tenter de paralyser le Hezbollah», a déclaré Axios, citant un fonctionnaire israélien bien informé.

«L’establishment de la Défense israélienne a décidé de mener l’attaque terroriste maintenant plutôt que de risquer plus avant d’être découvert», poursuit le reportage.

«Mardi après-midi, heure locale, plusieurs minutes avant que les bipers n’explosent au Liban, [le ministre israélien de la Défense Yoav] Gallant a appelé le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin et lui a dit qu’Israël était sur le point de mener une opération au Liban, tout en refusant de donner des détails spécifiques», a déclaré Axios.

Sky News Arabia a cité des «sources exclusives» affirmant mardi que le «Mossad israélien a réussi à intercepter les appareils de communication du Hezbollah avant qu’ils ne soient livrés au groupe», ajoutant que les agents israéliens «ont introduit une quantité de tétranitrate de pentaérythritol (PETN), une matière hautement explosive, dans les batteries des appareils, qui ont explosé en augmentant la température des batteries».

Une source de sécurité libanaise haut placée, citée par Reuters, a déclaré mercredi que le Mossad israélien a introduit les explosifs dans 5000 bipeurs avant qu’ils ne soient livrés au Liban.

La société taïwanaise Gold Apollo a déclaré mercredi que les récepteurs qui ont simultanément explosé au Liban ont été fabriqués par son partenaire hongrois.

Gold Apollo a un «partenariat à long terme» avec la société BAC, basée à Budapest, qui utilise sa marque, a déclaré la société dans un communiqué. Elle a ajouté que le modèle mentionné dans les rapports des médias est «fabriqué et vendu par BAC» après que le New York Times (NYT) a rapporté que les appareils proviennent de l’entreprise taïwanaise.

«Conformément à l’accord de coopération, nous autorisons BAC à utiliser notre marque pour la vente de produits dans les régions désignées, mais la conception et la fabrication des produits relèvent exclusivement de la responsabilité de BAC», a déclaré l’entreprise.

L’ancien contractant de la NSA et lanceur d’alerte Edward Snowden a écrit via X :

«Au fur et à mesure que les informations arrivent sur les bipers qui explosent au Liban, il semble maintenant plus probable qu’il s’agisse d’explosifs implantés, et non d’un piratage. Pourquoi ? Parce que les blessures sont trop nombreuses et trop graves. S’il s’agissait de piles en surchauffe qui explosent, on s’attendrait à beaucoup plus de petits incendies et de ratés».

Al Mayadeen a rapporté que «l’attaque a réussi à pirater les dispositifs et à envoyer un message au moment où les dispositifs ont explosé».

Le porte-parole du Hezbollah, Ibrahim al-Moussawi, a déclaré que les bipers qui ont explosé n’étaient pas seulement en possession de membres du Hezbollah, mais aussi d’autres utilisateurs.

«Nous avons affaire à une véritable attaque génocidaire. Il s’agit clairement d’une attaque criminelle contre des civils. Tous ceux qui portent des bipeurs ne sont pas des militaires. L’affaire doit faire l’objet d’une enquête et l’ennemi doit être tenu pour responsable», a-t-il déclaré.

Le Hezbollah a déclaré le 18 septembre que ses opérations contre Israël se poursuivraient habituellement, réitérant sa promesse de riposter à l’attaque terroriste israélienne de grande envergure contre le Liban dans un communiqué publié le 18 septembre.

La résistance libanaise «poursuivra aujourd’hui, comme les jours précédents, ses opérations de soutien à Gaza, à son peuple et à sa résistance, et de défense du Liban, de son peuple et de sa souveraineté», peut-on lire dans le communiqué du Hezbollah.

«Cette démarche est permanente et distincte du lourd bilan auquel l’ennemi meurtrier doit s’attendre après le massacre perpétré mardi contre notre peuple, nos familles et nos moudjahidines au Liban. Cet autre bilan viendra, si Dieu le veut», a ajouté le communiqué. «Ce qui s’est passé hier renforce notre détermination et notre volonté de poursuivre sur la voie de la résistance et de la guerre».

Les bipeurs ont commencé à exploser à 15h30 le 17 septembre dans plusieurs régions du Liban, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth, dans le sud du pays et dans l’est de la vallée de la Beqaa. Plus de dix personnes ont été tuées, dont une fillette de 10 ans et un jeune garçon, et plus de 3000 personnes ont été blessées.

Mohammad Mahdi Ali Ammar, fils d’Ali Ammar, député du Hezbollah, figure parmi les victimes. L’ambassadeur iranien au Liban, Mojtaba Amani, a été blessé.

Israël recevra «le juste châtiment pour cette agression coupable», a déclaré le Hezbollah dans l’une de ses premières déclarations de mardi.

source : The Cradle via Spirit of Free Speech

Des milliers de victimes en une minute : Les détails de l’attaque terroriste sanglante d’Israël au Liban – Réseau International (reseauinternational.net)

L’explosion des téléavertisseurs au Liban pourrait être la réponse d’Israël à l’attaque contre le QG des services d’espionnage israéliens, l’unité 8200

Par le Dr Ali Hamie et Steven Sahiounie Recherche mondiale, 19 septembre 2024

Mardi après-midi, des milliers de téléavertisseurs ont explosé au Liban, tuant au moins neuf personnes et en blessant 2.800 autres, dont l’ambassadeur d’Iran au Liban, Mojtaba Amani.

Plus de détails seront révélés avec le temps, mais il semble qu’Israël, par l’intermédiaire de ses services de renseignement, ait placé des explosifs dans les appareils de communication portables utilisés par le groupe de résistance libanais Hezbollah.

Certains experts estiment qu’il pourrait s’agir d’une réponse d’Israël à l’attaque du Hezbollah du 25 août, qui a visé l’ unité d’élite de « cyber-espionnage » 8200 à Glilot, qui a tué 22 agents et en a blessé 74, selon une agence de presse libanaise, confirmée par des sources de sécurité européennes.

L’unité 8220 du Corps du renseignement israélien des Forces de défense israéliennes est chargée des opérations d’espionnage, notamment de la collecte de renseignements sur les signaux.

Israël refuse de parler publiquement de l’attaque contre son centre d’espionnage le plus sensible. Pourtant, dans une annonce publique révélatrice, le commandant de la 8200, Yossi Sariel , a démissionné le 10 septembre. Il sera le bouc émissaire nécessaire au gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu , qui a préféré tuer des membres du Hamas et des civils palestiniens à Gaza plutôt que d’assurer le retour en toute sécurité des civils et des soldats israéliens.

Steven Sahiounie de MidEastDiscourse a interviewé le Dr Ali Hamie, analyste stratégique, sur divers problèmes auxquels le Liban est confronté aujourd’hui.

Le Dr Hamie a évoqué la destruction de l’unité 8200 israélienne et le fait que le Hezbollah fabrique ses propres armes, et que l’ancienne route terrestre passant par la Syrie n’est plus nécessaire, même si les frappes aériennes israéliennes contre la Syrie se poursuivent. Hamie a également exposé comment les États-Unis ont empêché le Liban de se remettre de la pire crise économique du monde, en faisant obstacle à l’exploitation par le Liban de ses riches ressources pétrolières offshore.

Steven Sahiounie (SS) : Le Liban traverse l’une des pires crises économiques de l’histoire moderne. Selon vous, un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas pourrait-il contribuer à relancer l’économie libanaise ?

Ali Hamie (AH) : Le monde entier se dirige vers la récession et la dépression économique, et le Liban est en proie à une économie dévastatrice en raison de la mauvaise gestion et de la corruption interne. Mais la plus grande dévastation vient des sanctions américaines par le biais de lois pénales. Cela signifie que la corruption interne est soutenue par la politique américaine qui protège les corrompus jusqu’au point où ils ne servent plus à rien avant de dénoncer leur corruption et joue le rôle de « protecteur contre les corrompus ». L’imposition directe de sanctions à certains Libanais et des sanctions indirectes étouffent le Liban. Comme celles imposées à la Syrie par le biais du Caesar Act qui nuit davantage au Liban qu’à la Syrie. De la même manière que les États-Unis empêchent le Liban de bénéficier des dons internationaux en matière de pétrole et de nourriture, le contrôle stupide des politiques économiques américaines contre la plupart des pays qui les rejettent, c’est comme si les États-Unis franchissaient les frontières maritimes et les plages libanaises riches en pétrole et posaient des obstacles pour empêcher le Liban d’extraire son pétrole.

« Israël se rend compte que déclencher une guerre régionale signifierait la fin d’Israël. » Entretien avec Khalil Harb

Aujourd’hui, un facteur supplémentaire, sensible et essentiel, est entré dans l’équation économique. Il s’agit de la guerre et de l’offensive de l’entité sioniste contre la bande de Gaza occupée. Ce facteur a cependant un impact sur les deux parties du conflit, et tout le monde veut s’en sortir. Même s’il s’agit d’un succès, il intervient après que l’économie israélienne a été dévastée, tout comme notre économie a souffert. Par conséquent, l’appel au cessez-le-feu, au retrait de Gaza et à l’arrêt des combats pour demander une trêve temporaire peut donner un répit pour restaurer l’économie effondrée pour tous.

SS : Israël menace d’une guerre à grande échelle la résistance au Sud-Liban. Selon vous, Benjamin Netanyahou va-t-il prendre ce genre de mesures, même s’il n’est pas en mesure de remporter une victoire militaire à Gaza ?

AH : Jusqu’à présent, l’ennemi israélien n’a pu atteindre aucun objectif militaire sur le front de Gaza, hormis la destruction des infrastructures des hôpitaux, des écoles, des maisons de retraite. Comment peuvent-ils donc ouvrir un nouveau front élargi avec le Liban alors qu’ils savent que le front Nord a été testé par certaines des forces aériennes les plus puissantes du Moyen-Orient, avec le plus grand escadron de 100 avions de chasse, et a mené soixante raids, mais n’a pu détruire aucune cible majeure ? Pendant ce temps, le Hezbollah a répondu aux Israéliens et a détruit l’unité 8200 de la division de sécurité Serial Mektel au nord de Tel-Aviv. Par conséquent, malgré la puissance militaire des forces israéliennes, elles se sont montrées incapables d’élargir le cercle de la guerre sur le front Nord, sauf par des stratégies insensées qui pourraient leur coûter la disparition de leur entité.

SS : Amos Hochstein s’est rendu lundi au Moyen-Orient. Selon vous, sa visite visait-elle à faire pression sur Benjamin Netanyahu pour qu’il ne déclenche pas une guerre avec le Liban ?

AH : Comme d’habitude, Hochstein visite la région une fois de plus en apportant les idées et les conditions des ennemis israéliens pour nous les imposer. Mais cela ne sert plus à rien car la supériorité de la sécurité militaire des Israéliens n’est plus ce qu’elle était, 12 mois après le début de la guerre.

SS : Selon les médias israéliens, Tsahal envisagerait de lancer une opération militaire pour couper la route entre le Liban et la Syrie, afin d’empêcher le Hezbollah de s’approvisionner en armes. Selon vous, est-ce possible et quelles en seraient les conséquences ?

AH : C’est toujours la même histoire d’offensives contre la Syrie sous prétexte de transporter des armes et des munitions au Hezbollah, et Israël sait que la résistance au Liban développe ses propres armes et n’a pas besoin d’utiliser cette voie pour les obtenir. Et, dans le cas où il y aurait un besoin d’armes, après l’annonce de la base « Imad 4 » et que « nos montagnes sont notre entrepôt », alors peut-être y a-t-il suffisamment de voies à travers les tunnels.

SS : Les médias rapportent que les troupes de la FINUL au Sud-Liban transmettent des informations aux Israéliens. Selon vous, cette accusation est-elle fondée et, si oui, quelle est la réponse de l’armée et du gouvernement libanais ?

AH : De nombreux témoins oculaires ont rapporté des cas suspects dans des zones où des unités de la FINUL sont entrées et sorties, et quelques minutes après, ces zones ont été prises pour cible et bombardées par les Israéliens, ce qui a donné à certaines personnes l’impression que certaines de ces unités de la FINUL avaient fourni à l’ennemi des coordonnées de zones que les drones ne pouvaient pas atteindre. Mais ce rapport reste une spéculation, il peut être vrai ou non.

Cette interview a été initialement publiée sur Profile News.

Steven Sahiounie est un journaliste primé à deux reprises. Il contribue régulièrement à Global Research.

