Par Robert Bibeau.

Au début de l’entrevue (https://les7duquebec.net/archives/294330) l’intellectuel Emmanuel Todd énonce quelques vérités qu’il est le seul à proclamer parmi l’intelligentsia de l’Hexagone. Il est vrai cependant que le petit bourgeois parisien mélange les genres et qu’il confond « fascisme électoraliste » (comme celui qui se déploie en France, en Ukraine, en Israël et aux États-Unis présentement) et « démocratie libérale » comme celle qui avait cours au XXe siècle en Occident. Nous devons cependant reconnaître le courage de cet intellectuel produit de la traditionnelle gauche française nationaliste et chauvine qui ne parvient pas à comprendre que le développement normal du capitalisme requiert aujourd’hui la mondialisation du capital. Le capital étatsunien exigeait le dollar expansionniste. Le capital européen requiert l’Euro expansionniste – la monnaie commune – étant le vecteur et la jauge de l’intégration continentale européenne. Pour résoudre la question de l’Euro et de l’Union européenne il faut détruire le mode de production capitaliste.

Lors de cet entretien que nous présentons ici (https://les7duquebec.net/archives/294330), Todd a notamment critiqué l’argument selon lequel les États pseudo « démocratiques », mais véritablement capitalistes, peuvent ainsi légitimer leurs agressions militaires génocidaires. Citant l’exemple de l’entité Israélienne dans le contexte du génocide à Gaza : «Bon, d’accord, plus de 43 000 morts à Gaza et en Cisjordanie occupée, mais quand même, l’État théocratique israélien est une démocratie libérale», ironise le petit-bourgeois, dénonçant une rhétorique hypocrite basée sur une vision raciste de la « démocratie » israélienne, où le mariage civil n’existe pas…

Cet argument s’inscrit dans une critique plus large des puissances capitalistes occidentales, où Todd voit une dérive des « valeurs démocratiques bourgeoises« , où le fait d’être une démocratie devient une justification pour la violence, plutôt qu’une garantie de paix murmure l’intellectuel français (sic). Le chercheur rêveur s’impose de lourdes contorsions mentales pour ne pas dire simplement que la soi-disant « démocratie libérale« , dont se targue l’hégémon Américain et son vassal israélien, ou ukrainien, est le cache sexe de la dictature des riches sur les masses prolétariennes aussi bien en Occident qu’en Orient. La démocratie bourgeoise est un « permis de tuer » pour les puissances qui en ont les moyens économiques, industriels et militaires. « La démocratie 007« , comme Todd l’appel; le « fascisme électoraliste » comme nous l’appelons, est une invention du capital pour asservir le travail.

Quand Emmanuel Todd nous dit que les élites ont été trompés par les journaux (sic), il oublie que les journaux sont financés par des multimilliardaires et qu’ils racontent ce qu’ils leur ordonnent de raconter. Emmanuel Todd dit en particulier que c’est Le Monde qui a raconté n’importe quoi à propos de l’Ukraine – l’État voyou – en oubliant totalement que ce journal est aux mains du capital. Il en va ainsi pour TOUS les médias mainstream, propriétés des riches.

Toutefois, Emmanuel Todd présente un point de vue très intéressant à propos d’Israël et de la guerre au Moyen-Orient. Il affirme que l’État israélien, les juifs, les arabes, les Palestiniens, l’OLP, le Hamas, les autres organisations de la Résistance ne forment qu’un tout – totalement intégré et interdépendant du point de vue économique, industriel, financier, politique et idéologique. Israéliens et Palestiniens forment les deux pôles d’une même matrice et la fin de cette matrice ne pourra survenir qu’au moment ou l’un des deux pôles disparaîtra entrainant ipso facto la disparition du second pôle antagoniste. C’est la première fois que nous retrouvons une telle description matérialiste dialectique du conflit néocolonialiste israélo-palestinien et ses protagonistes (le peuple palestinien colonisé, versus le peuple israélien colonisateur) totalement imbriqués. Nous ne mentionnons pas la question religieuse (musulman et juif) puisque cette variable est incluse dans la question nationale de chacun des belligérants politico-économiques.

Pour voir la vidéo cliquer sur l’image

mai68.org/spip3/IMG/mp4/Emmanuel-Todd_19sept2024_QG.mp4