Ukraine. Des rapports de la ligne de front font état de défaillances systémiques (Moon)

Deux articles récemment publiés dans les médias ukrainiens examinent la situation dans l’est de l’Ukraine et décrivent les raisons de l’effondrement des lignes de défense ukrainiennes.

L’Ukrainska Pravda, habituellement favorable au gouvernement, s’est entretenu avec des unités sur la ligne de front :

Le front de Pokrovsk ne s’est pas effondré du jour au lendemain. Depuis le 15 février 2024, date à laquelle elles se sont retirées d’Avdiivka, les forces de défense ukrainiennes ont reculé vers Pokrovsk – parfois plus rapidement, parfois plus lentement – presque chaque semaine. Les premières difficultés sont apparues lorsque la 3e brigade d’assaut séparée, qui tenait la ligne dans les environs d’Orlivka et de Semenivka (non loin d’Avdiivka), a été remplacée par la 68e brigade séparée de Jaeger. La rotation des unités militaires rend les zones de défense plus vulnérables en général, et pour l’armée ukrainienne en particulier, et les Russes en ont profité.

Les rotations sont une affaire compliquée. L’unité qui est relevée est censée attendre que l’unité de remplacement soit complètement arrivée. Ce n’est qu’après avoir expliqué les positions et la situation aux nouvelles troupes que les anciennes sont censées battre en retraite.

En réalité, cela se passe rarement comme le décrivent les manuels militaires. Les troupes pressées de partir ne prennent pas le temps d’informer les nouvelles forces. Les positions sont vidées avant que les remplaçants n’aient eu le temps de s’installer. Des embouteillages s’ensuivent car le nombre de véhicules circulant dans une zone double avant de revenir au niveau normal.

L’ennemi profitera bien sûr de toute situation de ce type pour compliquer la tâche du camp qui effectue la rotation. Des rotations bâclées ont été à l’origine de plusieurs cas où des lignes furent ouvertes et ont permis à des unités russes de pénétrer dans la zone. Elles pourraient être la cause principale de la percée russe d’Avdiivka vers le point de ravitaillement clé de Pokrovsk.

De la part de ceux qui savent :

Vitalii, membre de l’équipage d’un gros drone d’attaque, raconte à Ukrainska Pravda qu’il a été déployé dans la région en mars et que les attaques russes ont commencé avant même que la 68e brigade ait pu prendre ses positions. « Nous avons rencontré des hommes de la 68e brigade qui venaient à peine de prendre leurs positions et qui ont été contraints de battre en retraite immédiatement à cause des attaques de drones FPV. Lorsqu’une brigade part, elle emporte avec elle tout le matériel de guerre électronique. C’est typique sur ce front : ce sont eux [les Russes] qui avancent le plus pendant les rotations. Les occupants en profitent ». « La nuit où nous avons remplacé la 3e brigade d’assaut séparée à Semenivka, l’ennemi a tenté de mener une opération d’assaut. Les attaques n’ont pas cessé depuis », confirme une source de l’Ukrainska Pravda au sein de la 68e brigade.

Une autre cause importante de pertes est la mauvaise communication entre les différentes unités qui tiennent les lignes. Il en résulte des percées et une confusion totale sur les positions et les lieux :

Un autre tournant majeur qui a marqué l’effondrement du front de Pokrovsk a été la percée soudaine des Russes à Ocheretyne, une ville relativement importante, urbanisée, située sur la voie ferrée et dotée d’installations industrielles, et qui constituait donc une position de défense particulièrement utile. Les forces d’occupation russes sont entrées dans la ville à la mi-avril. … « Avant l’offensive, j’ai reçu des informations selon lesquelles les Russes allaient attaquer Ocheretyne, où nous n’avions pas de troupes sur les positions, » raconte l’officier. « J’ai immédiatement transmis cette information à mes commandants, mais le commandant de la brigade stationnée sur place [la 115e brigade mécanisée séparée – ndlr] a répondu : ‘Nous avons des forces là-bas, elles sont toutes là.’ Le lendemain matin, les Russes ont commencé à marcher vers [Ocheretyne], traversant ce qui était officiellement des champs de mines – mais en fait, il n’y avait pas de mines. Après la reddition de Novobakhmutivka, d’Ocheretyne et de Soloviovo, le front a commencé à s’effondrer au rythme que nous connaissons aujourd’hui ». « Lorsque les Russes ont pris Ocheretyne, il n’y avait pas de ligne de contact stable en tant que telle », ajoute Vitalii, le membre de l’équipe du drone. « Personne ne savait où se trouvait le front. Les soldats des villages de Sokil, Yevhenivka et Voskhod se promenaient l’arme au poing, se demandant mutuellement des mots de passe pour savoir s’ils avaient affaire à l’un d’entre nous ou à l’ennemi. »

En général, les troupes russes sont supérieures en termes de personnel expérimenté et disposent de plus de munitions pour combattre :

« Le premier problème sur le front de Pokrovsk est le nombre d’hommes, le deuxième est leur niveau d’entraînement et le troisième est la compétence du commandement de l’unité. Ensuite, nous nous heurtons aux questions liées à la défense – tactiques, mesures, etc ». Un soldat de la 47e brigade explique à Ukrainska Pravda qu’il s’agit là de l’ordre de priorité des raisons de l’avancée ultra-rapide des Russes.

Les brigades sont maintenues au combat même si leurs effectifs ne représentent plus que 40 % de leur effectif nominal. Les remplaçants, s’ils arrivent, ne sont pas qualifiés pour le combat :

« La colonne vertébrale des brigades a été perdue pendant les batailles près d’Avdiivka, et les renforts qui sont arrivés plus tard laissaient beaucoup à désirer », déclare une source de la 68e, expliquant la pénurie de personnes motivées. « La mobilisation a échoué. Soyons honnêtes, chaque réapprovisionnement ultérieur était moins motivé et moins entraîné. Ils n’ont donc pas pu tenir la défense de manière fiable. A Semenivka, nous avions environ 90% de personnes expérimentées dans l’unité et 10% de nouveaux venus. Aujourd’hui, nous avons à peu près le même ratio, mais dans l’autre sens. Et l’âge moyen des nouveaux arrivants peut même être de plus de 55 ans, et non de plus de 45 ans ».

Le point positif est qu’un certain nombre de fortifications bien préparées ont été construites près de Pokrovsk. Malheureusement, elles avaient été construites par des forces inexpérimentées aux mauvais endroits et étaient donc inutilisables :

Des bunkers et des lignes de tranchées connectées ont bien été construits sur le front de Pokrovsk, mais il y a un hic. Beaucoup de ces fortifications ne sont pas adaptées à une défense sérieuse. Elles sont souvent situées au milieu des champs, ce qui les rend visibles pour l’ennemi et difficiles d’accès pour le personnel, les munitions et le ravitaillement des forces de défense. « Lorsque [la députée ukrainienne Mariana] Bezuhla publie des photos de tranchées vides et demande pourquoi personne ne les défend, je sais exactement pourquoi. Parce qu’il est stupide de s’asseoir dans un trou au milieu d’un champ nu. Tôt ou tard, un drone FPV vous volera en pleine figure », explique en colère Vitalii à Ukrainska Pravda. … « Sur le front de Pokrovsk, des tranchées et des abris ont été construits en plein milieu des champs, rendant la logistique impossible. Ils ont creusé des fossés antichars qui mènent directement des positions ennemies à nos positions arrière, et il est impossible de les surveiller. Ces fortifications aident l’ennemi à avancer plus qu’elles ne nous aident à nous défendre ».

L’opération ukrainienne de relations publiques dans l’oblast russe de Koursk n’a pas eu l’effet escompté. La pression sur le front ukrainien à l’est n’a pas été allégée :

Un autre chiffre – le nombre officiel de combats rapporté par l’état-major ukrainien – confirme que les attaques de l’infanterie russe sur le front de Pokrovsk se sont poursuivies et se sont même légèrement intensifiées. Nous avons analysé le nombre d’affrontements sur le front de Pokrovsk avant et après le début de l’opération Koursk et avons constaté qu’il avait augmenté de manière significative, passant en moyenne de 40 à 52 par jour. … Malheureusement, l’ouverture du front de Koursk n’a pas non plus réduit le nombre d’attaques d’artillerie et de bombardements aériens guidés sur l’ensemble de la ligne de front. Au contraire, leur nombre, tout comme celui des affrontements, a légèrement augmenté. Il y a en moyenne 4 500 à 4 600 attaques d’artillerie par jour, et le nombre de bombardements guidés varie de 97 à 105.

Un deuxième rapport sur la guerre dans la direction de Pokrovsk, celui du Kyiv Independent, arrive à des conclusions similaires :

Depuis la première percée des lignes de défense ukrainiennes en avril près du village d’Ocheretyne, les forces russes ont progressé de plus de 20 kilomètres vers Pokrovsk, le centre logistique clé, autrefois considéré comme étant à l’arrière, entrant progressivement dans le champ de tir de l’artillerie et des drones suicides russes. Malgré les tentatives de Kiev d’éloigner les forces russes de Pokrovsk avec l’incursion surprise dans l’oblast de Koursk, Moscou s’est assuré de ne pas relâcher la pression, intensifiant encore ses attaques au cours du mois d’août.

L’étroitesse des lignes de défense et le manque de ravitaillement rendent les pertes inévitables :

Les récits des fantassins témoignent de la nature éminemment attritionnelle du combat : bien que les assauts incessants de l’infanterie russe aient un coût élevé, avec suffisamment de temps et de tirs couvrant les positions défensives, les défenseurs sont inévitablement submergés. « Nous pouvons les repousser pendant un certain temps, mais nos munitions finissent par s’épuiser », explique Dmytro, 32 ans. « Et alors qu’ils sont constamment réapprovisionnés, nous ne pouvons pas faire de même, ils couvrent tous les itinéraires, et à cause de cela, nous devons abandonner nos positions. »

L’absence de commandement supérieur (divisionnaire) entraîne une rupture des communications :

Avec de nombreuses unités différentes – toutes dans des états différents d’efficacité au combat – déployées sur le front de Pokrovsk, une communication efficace entre les brigades est un facteur crucial qui fait souvent défaut, ont déclaré des soldats des deux brigades au Kyiv Independent. Un officier de la 68e, qui a demandé à ne pas être identifié en raison de la nature de ses commentaires, a déclaré que pendant des mois au cours de l’été, l’une des brigades voisines omettait systématiquement de signaler les positions perdues, laissant ses propres unités vulnérables sur le flanc sans le savoir. « Dans notre région, il y a beaucoup d’unités différentes, et la communication entre elles devient un gros problème, » explique Oleksandr.

Les unités ne manquent pas seulement d’hommes, mais le manque de personnel a des effets sur le moral des quelques personnes qui sont encore au combat :

« Au cours des deux derniers mois, pour être honnête, nous avons subi de lourdes pertes. Des morts, des blessés et des prisonniers, » explique Olena Tarishchuk, un lieutenant de 39 ans chargé de veiller au moral et à l’état mental du personnel de la compagnie d’appui-feu. « Nous avons besoin de repos, de rotation, de soutien. Nous n’avons pas assez d’effectifs pour exécuter nos ordres. » Inévitablement, les tensions extrêmes sur les effectifs, ajoutées à la réticence du haut commandement ukrainien à faire tourner les unités épuisées hors de la ligne de front, pèsent sur le moral de l’infanterie.

Deux bizarreries fondamentales de l’armée ukrainienne, évoquées ci-dessus, expliquent certaines de ses erreurs.

Le haut commandement a décidé très tôt d’utiliser les brigades comme principales unités de combat autonomes. Le commandant d’un front peut contrôler (plus ou moins) une douzaine de brigades. L’organisation la plus classique est celle d’un état-major de division qui contrôle trois ou quatre brigades. Au-dessus des divisions, un commandement de corps coordonne les mouvements de plusieurs d’entre elles. Un commandement de front se trouve au sommet de plusieurs corps d’armée et dirige les mouvements les plus importants dans une perspective à long terme.

Bien qu’une telle structure traditionnelle présente ses propres problèmes avec les couches bureaucratiques supplémentaires, elle assure une bien meilleure coordination qu’une structure perdue de brigades libres qui ne connaissent même pas les noms et les indicatifs d’appel radio de leurs voisins.

Une deuxième défaillance systémique de l’armée ukrainienne est le manque de renouvellement du personnel.

Des brigades expérimentées sont maintenues sur le front jusqu’à ce qu’elles aient moins d’un tiers de leur effectif initial. Elles ne sont pas reconstituées alors qu’elles sont encore au combat. Les hommes nouvellement mobilisés sont plutôt placés dans des brigades nouvellement constituées qui n’ont aucune expérience du front.

Un meilleur système consisterait à retirer les unités qui ont perdu un tiers de leurs effectifs et à les remplir de nouvelles recrues avant de les pousser à nouveau au combat. Le résultat serait le même nombre de soldats, mais avec une expérience mélangée dans toutes les unités de l’armée.

Je suis certain que les forces de l’OTAN et des États-Unis ont sermonné les Ukrainiens sur ces deux points. Mais le commandement ukrainien a sa propre volonté et résiste souvent aux critiques et aux changements.

Il a même démantelé sa seule unité interne qui était encore en mesure de présenter un point de vue objectif sur ses échecs :

L’autre jour, la députée du peuple Mariana Bezuglaya a écrit un billet dans lequel elle affirme que les centres de formation « n’enseignent rien » et envoient des conscrits non formés sur la ligne de front. Par la suite, Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il avait entendu un rapport sur la situation dans les écoles de formation au quartier général et qu’il avait demandé à élaborer des mesures pour remédier à la situation. En reconnaissant indirectement l’existence de problèmes. Dans le même temps, Bezuglaya a déclaré que le journaliste du quartier général – l’inspecteur en chef du ministère de la défense Igor Voronchenko – avait été licencié après son rapport. Selon elle, c’est le ministre de la défense Umerov qui l’a fait, à la suggestion du commandant en chef Syrsky. « Immédiatement après son rapport au quartier général sur la situation catastrophique de l’entraînement dans les centres d’entraînement des forces armées ukrainiennes, Igor Voronchenko a été licencié. Le rapport franc et détaillé de Voronchenko a surpris tout le monde et a provoqué une grande colère chez Syrsky. L’inspection générale du ministère de la défense était le dernier poste qui fournissait au moins une certaine expertise sur ce qui se passait réellement dans les forces armées ukrainiennes », écrit Bezuglaya.

L’inspection générale avait pour mission de mettre en évidence les causes des échecs. Mais le commandement a insisté pour la détruire au lieu de tirer les leçons de son expérience.

Un certain entêtement peut être un grand atout. Mais les situations de guerre changent constamment et il est nécessaire de s’y adapter. L’armée ukrainienne a trop souvent échoué à le faire.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone.